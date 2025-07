Jak zostać doktorem w stolicy? Trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich 2025/2026

W rekrutacji na rok akademicki 2025/2026 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej można zapisać się na następujące dyscypliny naukowe: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, biotechnologia, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki prawne, nauki o zarządzaniu i jakości.

Szkoła Doktorska na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) będzie prowadził rekrutację w systemie IRK od 4 do 8 sierpnia, a kolejne etapy, takie jak rozmowy kwalifikacyjne i ocena dokumentów, odbędą się w sierpniu i wrześniu 2025 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na pięciu ścieżkach, m.in. w naukach medycznych, o zdrowiu i farmaceutycznych. WUM wymaga średniej ocen ze studiów co najmniej 4,0. Rekrutacja opiera się na konkursowej ocenie dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej, a warunkiem przystąpienia jest pozytywne zakończenie wcześniejszych etapów i spełnienie wymagań formalnych. WUM oferuje także doktoraty wdrożeniowe oraz programy umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Szkoła Doktorska w Akademii Wychowania Fizycznego



Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Warszawie prowadzi rekrutację w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Elektroniczna rejestracja trwa od 1 do 8 lipca, a dokumenty papierowe należy złożyć do 16 lipca. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 17 września. Rekrutacja polega na konkursowej ocenie projektów badawczych i rozmowie kwalifikacyjnej. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra lub równoważny.

Szkoła Doktorska Polskiej Akademii Nauk



Szkoła Doktorska Anthropos IPAN ogłosiła nabór, który odbywa się w trybie otwartego, dwuetapowego konkursu. Kandydaci muszą przesłać dokumenty w dniach 11 sierpnia – 1 września 2025 r. na adres [email protected]. Rekrutacja prowadzona jest w następujących dyscyplinach: historia (2 miejsca w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 1 miejsce w Instytucie Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN), literaturoznawstwo (2 miejsca w Instytucie Badań Literackich PAN), nauki o kulturze i religii albo językoznawstwo (1 miejsce w Instytucie Slawistyki PAN) oraz nauki o sztuce (2 miejsca w Instytucie Sztuki PAN). Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 22–25 września 2025 r. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy za pośrednictwem poczty elektronicznej do 19 września. Uzyskanie co najmniej 75 pkt w rekrutacji oraz znalezienie się na liście rankingowej w obrębie limitu miejsc wskazanej przez Kandydata dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej i podmiotu prowadzącego Szkołę uprawnia do otrzymania rekomendacji Komisji Rekrutacyjnej do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Warszawskim



Na Uniwersytecie Warszawskim proces już trwa. Uczelnia oferuje 325 miejsc w 26 dyscyplinach naukowych, skupionych w czterech szkołach doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej. Rejestracja w systemie IRK trwała od 15 kwietnia do 29 maja, a postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano między 16 czerwca a 11 lipca 2025.

Kandydaci muszą złożyć wniosek i wymagane dokumenty w systemie IRK, w tym projekt badawczy oraz dyplom magistra. Rekrutacja obejmuje weryfikację dokumentów, ocenę dorobku naukowego, egzaminy (w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) oraz rozmowy kwalifikacyjne (we wszystkich szkołach). W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych rekrutacja jest dwuetapowa, a opłata rekrutacyjna wynosi 300 zł. Uniwersytet oferuje również doktoraty wdrożeniowe.

Wszystkie uczelnie wymagają od kandydatów przygotowania projektu badawczego oraz kontaktu z potencjalnym promotorem przed złożeniem aplikacji. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji, wymaganych dokumentów i dyscyplin naukowych można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.