Dojazdy uczniów na Mazowszu. Ilu z nich jeździło do szkoły w innych gminach?

Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku szkolnym 2023/24 na Mazowszu z miejsca zamieszkania wyjeżdżało 140 tysięcy uczniów, co stanowi 18 proc. ogółu osób w wieku 7-19 lat.



Jak podkreśla Urząd Statystyczny w Warszawie, województwo mazowieckie wyróżnia się na tle kraju największą liczbą uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stanowiąc 14 proc. ogółu dojeżdżających w Polsce. Do szkół uczęszczało 140 tys. uczniów, których gmina zamieszkania była inna niż gmina, w której pobierali naukę.

Prawie 40 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych uczyło się w innych miejscowościach

Udział wyjeżdżających w grupie wieku odpowiadającej szkole ponadpodstawowej (15-19 lat) był znacznie wyższy niż dla poziomu szkoły podstawowej (7-14 lat) i wyniósł odpowiednio 39,9 proc. i 5,6 proc. Analitycy GUS podkreślają, że zjawisko to może być związane z szerszym wyborem szkół ponadpodstawowych poza miejscem zamieszkania, co zachęca uczniów do poszukiwania placówek oferujących konkretne profile kształcenia.

W przypadku dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych udział uczniów wyjeżdżających z miejsca zamieszkania do szkół kształtował się w przedziale od 0,4 proc. do 48,9 proc. i przyjmował wartości najniższe w gminach miejskich, natomiast najwyższe w położonych w ich sąsiedztwie gminach wiejskich. Taka sytuacja może wynikać z braku wystarczającej oferty edukacyjnej w mniejszych miejscowościach.

Wśród gmin z największą liczbą uczniów wyjeżdżających dominują Piaseczno, Warszawa oraz Lesznowola. To pokazuje, że aglomeracja warszawska stanowi punkt wyjścia dla wielu uczniów poszukujących edukacji poza miejscem zamieszkania.