Najlepiej na bimbach robili Poznaniacy. Ogólnopolskie Mistrzostwa Motorniczych 2025 w Warszawie

Rodzinny piknik dla warszawiaków

Mistrzostwa były nie tylko okazją do rywalizacji, ale także dniem otwartym dla mieszkańców Warszawy. Zajezdnia Annopol tętniła życiem, oferując liczne atrakcje dla rodzin i miłośników transportu publicznego. Odwiedzający mieli okazję przejechać się unikatowym tramwajem-kabrioletem po terenie zajezdni, a także drezyną Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zabytkowego taboru tramwajowego oraz możliwość wejścia do kabiny motorniczego. Dla najmłodszych przygotowano strefę gier i zabaw, dmuchańce oraz animacje i strefę wypoczynku z licznymi foodtruckami. Całe wydarzenie było doskonałą promocją komunikacji miejskiej i okazją do poznania zawodu motorniczego od innej strony.

Triumf Poznania – Polska reprezentacja na Wiedeń

Po wielu godzinach zaciętej i emocjonującej rywalizacji wOgólnopolskich Mistrzostwach Motorniczych 2025 w Warszawie okazało się, że najlepiej na bimbach robili Poznaniacy (w gwarze motorniczy tramwajów z Pozniania). Tytuł najlepszej drużyny w Polsce zdobyła ekipa MPK Poznań.