Lotnisko Warszawa-Radom: Jak dojechać? Gdzie zaparkować? Ceny parkingów

Lotnisko Warszawa-Radom: Jak dojechać pociągiem?

Radom ma dobrze rozwiniętą siatkę połączeń kolejowych. Ze stacji Radom Główny można dojechać bezpośrednio m.in. do Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina czy Poznania. Istnieje też wiele połączeń z Warszawą – są to zarówno połączenia realizowane przez PKP Intercity (dalekobieżne), jak i połączenia lokalne, realizowane przez Koleje Mazowieckie (KM). Na liście oferowanych przez KM są też m.in. pociągi z Radomia do Skarżyska-Kamiennej czy do Dęblina.

Pasażerowie wybierający transfer na lotnisko koleją muszą się jednak liczyć z tym, że ostatni odcinek trzeba pokonać komunikacją miejską. Ze stacji Radom Główny na Lotnisko Warszawa – Radom kursują bezpośrednio autobusy miejskie linii nr 5 i 14 (dojazd trwa ok. 15-20 minut).

W dni powszednie w godzinach 6-16.30 kursują co 20 minut. W pozostałych godzinach jeżdżą co 40 minut. W weekendy kursy odbywają się co 40 minut. Przy stanowiskach odjazdowych i w strefie Kiss&Fly znajdują się biletomaty.

Otwarcie przystanku kolejowego Radom Wschód

Wiosną 2024 r. rozpoczęła się budowa przystanku kolejowego Radom Wschód mieszczącego się niedaleko lotniska. Pod koniec maja 2025 r. odpowiedzialna za inwestycję spółka PKP PLK poinformowała, że przystanek zostanie otwarty 30 czerwca 2025 r. Zatrzymywać ma się na nim 50 pociągów Kolei Mazowieckich. Przystanek ułatwi dojazd koleją do lotniska oraz połączenie między Radomiem a lotniskiem. Usprawni też dojazd do i z Warszawy mieszkańcom takich radomskich dzielnic jak Dzierzków i Śródmieście.

Jak zapowiada PKP PLK – najszybszy pociąg Kolei Mazowieckich między Radomiem Wschodnim a Warszawą Zachodnią pojedzie w godzinę. Przystanek jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz pasażerów z bagażami podróżujących na lotnisko. Powstał pod wiaduktem drogowym w ciągu ulic Żeromskiego i Lubelskiej. Podróżni, którzy wysiądą z pociągu na przystanku Radom Wschodni, będą mogli w kilka minut dojechać do lotniska komunikacją miejską.

Z informacji przekazanej przez PKP PLK wynika, że układ torów i rozjazdów na przystanku Radom Wschodni umożliwia zatrzymywanie się przy peronie pociągów z Warszawy i Dęblina. Na razie jednak mają się na nim zatrzymywać tylko pociągi łączące Radom z Warszawą. „Podczas opracowywania czerwcowej korekty rozkładu jazdy, przy tak dużym natężeniu ruchu pasażerskiego (również pociągów dalekobieżnych PKP Intercity oraz ruchu towarowego) na liniach do Warszawy i Dęblina, stwierdzono, że nie wszystkie składy kursujące na linii Radom–Dęblin mogłyby się zatrzymywać przy peronie Radomia Wschodniego. Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi ustalono, że pociągi do i z Dęblina nie będą zatrzymywały się na Radomiu Wschodnim” – czytamy w komunikacja PKP PLK.

Dojazd na lotnisko Warszawa-Radom transportem publicznym z centrum Radomia

Jak już wspomnieliśmy, na lotnisko dojeżdżają dwa autobusy radomskiej komunikacji miejskiej: linia 5 i 14. Kursują:

Przy stanowiskach odjazdowych i w strefie Kiss&Fly na lotnisku znajdują się biletomaty. Podróż trwa w przybliżeniu od ok. kilkunastu do ok. 20 minut.