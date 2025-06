Samochodem ze stolicy dojechać można tu bowiem w niespełna dwie godziny. Dotarcie do Puszczy Kozienickiej z Warszawy możliwe jest również dzięki komunikacji publicznej. Między Warszawą a miejscowościami położonymi w pobliżu tego wyjątkowego kompleksu leśnego kursują autobusy i pociągi. Przykładowo pociągiem z Warszawy Centralnej do Radomia dojechać można w zaledwie godzinę. Stamtąd natomiast można przesiąść się na pociąg jadący w kierunku Dęblina, aby po niespełna 30 minutach wysiąść np. w miejscowości Pionki, która bezpośrednio sąsiaduje z Kozienickim Parkiem Krajobrazowym.

Ścieżka „Królewskie Źródła” będąca elementem programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice Foto: Monika / Adobe Stock

Puszcza Kozienicka i jej atrakcje

Puszcza Kozienicka to gęste lasy i prawdziwie dzikie tereny. Będąc tu, można uciec od miejskiego zgiełku i codziennego stresu oraz bez przeszkód obcować z naturą. Wycieczka do Puszczy Kozienickiej to idealna propozycja zarówno dla aktywnych turystów, jak i osób szukających miejsca do relaksu i wyciszenia. Znaleźć można tutaj ścieżki piesze, rowerowe, a nawet do jazdy konnej.

Puszcza Kozienicka charakteryzuje się różnorodnymi formami ukształtowania terenu, w tym wzniesieniami wydmowymi oraz malowniczymi pradolinami rzek Radomki i Zagożdżonki. Spotkać tu można bogaty świat roślin, w tym wiele gatunków drzew. Wśród tych ostatnich są buk i jodła, które nie występują w innych częściach Mazowsza. Schronienie znajdują tutaj również liczne gatunki zwierząt, w tym rzadko spotykane – bocian czarny oraz żółw błotny.

Królewskie Źródła: Najpopularniejsza atrakcja Puszczy Kozienickiej

Puszcza Kozienicka to doskonały pomysł na wypad z Warszawy i to zarówno jednodniowy, jak i dłuższy. Liczba atrakcji znajdujących się na terenie tego ogromnego kompleksu leśnego sprawia, że nie sposób się tu nudzić nawet przez kilka dni. Jednym z najpopularniejszych miejsc Puszczy Kozienickiej są Królewskie Źródła. Wodą z nich pragnienie gasić miał podobno w trakcie polowań sam król Władysław Jagiełło.

Do tej historyczno-przyrodniczej atrakcji znajdującej się w części rezerwatu „Źródło Królewskie” poprowadzona została ścieżka „Królewskie Źródła” będąca elementem programu edukacji leśnej Nadleśnictwa Kozienice. Całkowita długość tej ścieżki to ok. 3 km, a czas potrzebny do jej przebycia to 2-3 godziny.

Na trasie znalazło się 12 przystanków tematycznych, a także miejsca postojowe z ławeczkami. Ścieżka wiedzie częściowo po kładkach i pomostach umieszczonych nad mokradłami. Obejmuje też źródła rzeki Zagożdżonki. Całość przystosowana jest dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności ruchowej.

Na początku trasy – przy drodze 737 Radom-Kozienice, obok pomnika Strzelców Kaniowskich – znajduje się parking leśny z tablicą informacyjną i mapą sytuacyjną. Integralną część ścieżki stanowi także polana piknikowa z infrastrukturą turystyczną.

Puszcza Kozienicka: Co jeszcze można tu zobaczyć?

Puszcza Kozienicka to jednak nie tylko Królewskie Źródła. Nie brakuje tu innych atrakcji i to nie tylko przyrodniczych, ale także historycznych i architektonicznych. Wśród nich wymienić warto m.in.:

