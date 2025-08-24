16.2°C
1014.3 hPa
Życie Warszawy

Pensja w OPS-ie jak loteria? Warszawski ratusz ma problem z wynagrodzeniami

Publikacja: 24.08.2025 09:00

Problem nierówności płacowych w OPS-ach jest znany władzom miasta co najmniej od dekady

Problem nierówności płacowych w OPS-ach jest znany władzom miasta co najmniej od dekady

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Nierówności płacowe w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej są przedmiotem sporu. Radny Sławomir Potapowicz domaga się wyjaśnień od miasta, które twierdzi, że od lat pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Problem nierównych wynagrodzeń pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie wciąż budzi kontrowersje, mimo podjętych przez miasto działań. Kwestia różnic w zarobkach na podobnych stanowiskach, poruszona przez radnego Sławomira Potapowicza, pokazuje, że choć formalne regulacje są już jednolite, poczucie niesprawiedliwości wciąż jest obecne wśród personelu.

Polecane
Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
zdrowie psychiczne
Poradnia psychologiczna na Kamionku do remontu. Miasto odpowiada radnym

Apel radnego o sprawiedliwy system płac

Radny Sławomir Potapowicz w swojej interpelacji, którą skierował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, domaga się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jak informuje, docierają do niego sygnały od pracowników, którzy na podobnych stanowiskach i wykonując analogiczną pracę w różnych dzielnicach, otrzymują odmienne wynagrodzenie.

W odpowiedzi na te sygnały, radny apeluje o wskazanie mechanizmów i rozwiązań, które mogłyby ujednolicić zarobki. Wskazuje także na możliwość wprowadzenia jednej, spójnej siatki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w warszawskich OPS-ach. Potapowicz jest zdania, że takie działanie sprzyjałoby zażegnywaniu kryzysów kadrowych i przywróciłoby poczucie sprawiedliwego traktowania wśród pracowników.

Stanowisko miasta: podjęte działania i ich efekty

W odpowiedzi na interpelację stołeczny ratusz przyznaje, że Biuro Pomocy i Projektów Społecznych odpowiedzialne za pensje pracowników OPS-ów jest świadome problemu różnic płacowych. W dokumencie czytamy, że już od 2015 roku podejmowano działania, aby ujednolicić zasady wynagradzania.

Reklama
Reklama

Kluczowym krokiem było powołanie w latach 2020-2021 Zespołu ds. Ujednolicenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników. W jego skład weszli przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy OPS-ów, burmistrzowie dzielnic oraz urzędnicy. Efektem pracy zespołu było wprowadzenie we wszystkich jednostkach takich samych regulaminów wynagradzania, które ujednoliciły minima i maksima wynagrodzeń zasadniczych oraz zasady przyznawania dodatków.

Polecane
W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna
Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Dlaczego mimo ujednoliceń różnice wciąż występują?

Pomimo wprowadzenia jednolitych regulaminów, problem nierówności wciąż jest obecny. Odpowiedź miasta wskazuje, że o wysokości wynagrodzenia zasadniczego decyduje dyrektor danej jednostki, uwzględniając takie czynniki jak: wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje oraz wymagania stanowiskowe. Na wysokość pensji wpływa również zakres działania placówki, na przykład liczba osób korzystających z jej wsparcia.

Dodatkowo, na miesięczne zarobki mają wpływ dodatkowe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za wieloletnią pracę (do 20 proc. płacy zasadniczej) oraz dodatek motywacyjny (do 50 proc. płacy zasadniczej). Miasto podjęło konkretne działania, aby zminimalizować dysproporcje, jednak elastyczność w ustalaniu wysokości wynagrodzeń przez dyrektorów, a także różnice w dodatkach, mogą nadal prowadzić do oceniania systemu jako niesprawiedliwego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury

Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami
Miejsca Aktywności Lokalnej

Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Dni otwarte w MAL

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Dziś Ukraińcy świętują na warszawskiej Starówce. O tej samej porze marsz przeciw imigrantom

W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna

Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
happening

Wielka flaga Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama