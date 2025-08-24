Pensja w OPS-ie jak loteria? Warszawski ratusz ma problem z wynagrodzeniami

Nierówności płacowe w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej są przedmiotem sporu. Radny Sławomir Potapowicz domaga się wyjaśnień od miasta, które twierdzi, że od lat pracuje nad rozwiązaniem problemu.



Problem nierównych wynagrodzeń pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie wciąż budzi kontrowersje, mimo podjętych przez miasto działań. Kwestia różnic w zarobkach na podobnych stanowiskach, poruszona przez radnego Sławomira Potapowicza, pokazuje, że choć formalne regulacje są już jednolite, poczucie niesprawiedliwości wciąż jest obecne wśród personelu.

Apel radnego o sprawiedliwy system płac

Radny Sławomir Potapowicz w swojej interpelacji, którą skierował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, domaga się wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jak informuje, docierają do niego sygnały od pracowników, którzy na podobnych stanowiskach i wykonując analogiczną pracę w różnych dzielnicach, otrzymują odmienne wynagrodzenie.

W odpowiedzi na te sygnały, radny apeluje o wskazanie mechanizmów i rozwiązań, które mogłyby ujednolicić zarobki. Wskazuje także na możliwość wprowadzenia jednej, spójnej siatki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników zatrudnionych w warszawskich OPS-ach. Potapowicz jest zdania, że takie działanie sprzyjałoby zażegnywaniu kryzysów kadrowych i przywróciłoby poczucie sprawiedliwego traktowania wśród pracowników.

Stanowisko miasta: podjęte działania i ich efekty

W odpowiedzi na interpelację stołeczny ratusz przyznaje, że Biuro Pomocy i Projektów Społecznych odpowiedzialne za pensje pracowników OPS-ów jest świadome problemu różnic płacowych. W dokumencie czytamy, że już od 2015 roku podejmowano działania, aby ujednolicić zasady wynagradzania.