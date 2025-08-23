Poradnia psychologiczna na Kamionku do remontu. Miasto odpowiada radnym

Warszawski ratusz odpowiedział na interpelację radnych w sprawie fatalnych warunków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Zamiast nowej siedziby, miasto proponuje modernizację budynku, co budzi pytania o realne rozwiązanie problemów.



Sprawa fatalnych warunków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 na warszawskiej Pradze-Południe od dłuższego czasu budzi poważne wątpliwości. Placówka, która ma kluczowe znaczenie dla diagnozy i wsparcia dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera, od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku, który nie jest przystosowany do potrzeb pacjentów. Radni Paweł Lech i Magdalena Robaszewska, alarmując o problemie, domagali się od prezydenta Rafała Trzaskowskiego pilnego wskazania nowej siedziby. Miasto odpowiedziało, ale jego propozycja zaskakuje.

Reklama Reklama

Zamiast nowej siedziby, modernizacja

W odpowiedzi na interpelację, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy poinformował, że obecnie nie planuje się budowy nowej siedziby dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Zamiast tego, placówka ma zostać zmodernizowana w ramach szerszego zadania inwestycyjnego, które dotyczy budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5, w którym poradnia obecnie się mieści.

Jak wynika z pisma, w ramach zadania o nazwie "Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5 pod przyszłą siedzibę filii Szkoły Podstawowej nr 255 (rejon Kamionka) - prace przygotowawcze" , przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne. Władze planują wykonanie audytu energetycznego i przygotowanie dokumentacji przetargowej. Modernizacja ma objąć również część budynku zajmowaną przez poradnię.

Czy to rozwiązanie na wszystkie bolączki?

Decyzja o modernizacji budzi poważne pytania, zwłaszcza w kontekście problemów, o których radni informowali w swojej interpelacji. Z raportu z audytu zleconego przez burmistrza dzielnicy wynikało bowiem, że obecna siedziba nie może zostać w pełni dostosowana do obowiązujących „Standardów Dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy”. Budynek jest szczególnie nieprzyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, ze spektrum autyzmu czy trudnościami poznawczymi, a jego liczne, kręte korytarze i schody są niemożliwe do pełnego zniwelowania.