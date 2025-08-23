Ponad 200 milionów złotych na obronę Warszawy. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznacza ponad 210 milionów złotych na inwestycje w Warszawie oraz ponad 450 milionów złotych na pozostałą część Mazowsza. Fundusze posłużą modernizacji i budowie kluczowej infrastruktury obronnej.



W obliczu rosnących zagrożeń Polska podejmuje strategiczne kroki, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo wewnętrzne. Kluczowym elementem tej polityki jest nowy Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dokument ten ma wypełnić lukę prawną w zakresie obronności, która powstała po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów, i jest odpowiedzią na pilną potrzebę modernizacji systemu obrony cywilnej w kraju. W skali całej Polski na te działania przeznaczono ogromne środki – 0,3 proc. PKB rocznie, co przekłada się na ponad 16,7 miliarda złotych w 2025 roku i ponad 17,2 miliarda złotych w 2026 roku. Pieniądze te mają być inwestowane w budowę odporności społecznej oraz infrastruktury, która zapewni bezpieczeństwo obywatelom.

Konkretne inwestycje w stolicy i na Mazowszu

Zgodnie z planem, do Warszawy trafi ponad 210 milionów złotych, a na pozostałą część województwa mazowieckiego przeznaczono ponad 450 milionów złotych. Podział środków został oparty na kryteriach, takich jak liczba mieszkańców i stopień urbanizacji, co sprawia, że priorytetowo traktowane są obszary o dużej gęstości zaludnienia.

W ramach tych funduszy planuje się realizację kluczowych projektów, w tym:

• Modernizacja i budowa obiektów zbiorowej ochrony, czyli schronów i ukryć, które mają zapewnić bezpieczne miejsca dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.