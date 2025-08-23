14.9°C
Życie Warszawy

Ponad 200 milionów złotych na obronę Warszawy. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Publikacja: 23.08.2025 16:15

W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przeznacza ponad 210 milionów złotych na inwestycje w Warszawie oraz ponad 450 milionów złotych na pozostałą część Mazowsza. Fundusze posłużą modernizacji i budowie kluczowej infrastruktury obronnej.

W obliczu rosnących zagrożeń Polska podejmuje strategiczne kroki, aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo wewnętrzne. Kluczowym elementem tej polityki jest nowy Rządowy Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Dokument ten ma wypełnić lukę prawną w zakresie obronności, która powstała po wygaśnięciu dotychczasowych przepisów, i jest odpowiedzią na pilną potrzebę modernizacji systemu obrony cywilnej w kraju. W skali całej Polski na te działania przeznaczono ogromne środki – 0,3 proc. PKB rocznie, co przekłada się na ponad 16,7 miliarda złotych w 2025 roku i ponad 17,2 miliarda złotych w 2026 roku. Pieniądze te mają być inwestowane w budowę odporności społecznej oraz infrastruktury, która zapewni bezpieczeństwo obywatelom.

Konkretne inwestycje w stolicy i na Mazowszu

Zgodnie z planem, do Warszawy trafi ponad 210 milionów złotych, a na pozostałą część województwa mazowieckiego przeznaczono ponad 450 milionów złotych. Podział środków został oparty na kryteriach, takich jak liczba mieszkańców i stopień urbanizacji, co sprawia, że priorytetowo traktowane są obszary o dużej gęstości zaludnienia.

W ramach tych funduszy planuje się realizację kluczowych projektów, w tym:

• Modernizacja i budowa obiektów zbiorowej ochrony, czyli schronów i ukryć, które mają zapewnić bezpieczne miejsca dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.

• Unowocześnienie systemów alarmowania, co obejmuje wdrożenie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania, wykorzystującego różne kanały komunikacji, aby skutecznie i szybko powiadamiać ludność o zagrożeniach.

• Wzmocnienie zabezpieczenia logistycznego, które ma zapewnić ciągłość dostaw podstawowych artykułów, takich jak żywność, woda i środki medyczne, w sytuacjach kryzysowych.

• Prowadzenie edukacji i szkoleń dla mieszkańców, mających na celu podniesienie ich świadomości i przygotowanie na wypadek zagrożeń.

Szybka realizacja i współpraca na wielu szczeblach

Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej (MON) oraz wojewodowie oceniają pierwsze wnioski złożone przez samorządy. Podział i przekazywanie funduszy jest ściśle koordynowane, a samorządy lokalne odgrywają w tym procesie kluczową rolę jako główny beneficjent i realizator lokalnych inwestycji.

Celem programu jest długofalowe zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Ostatecznie, środki rządowe, które trafią na Mazowsze, mają w realny sposób wzmocnić obronność regionu, czyniąc Polskę, a w szczególności Warszawę, lepiej przygotowaną na wyzwania przyszłości.

Źródło: zyciewarszawy.pl

