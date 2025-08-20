25.1°C
Życie Warszawy

Mamba Day w Wilanowie. Święto koszykówki i hołd dla Kobego Bryanta

Publikacja: 20.08.2025 12:45

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego i jego córki Gigi

Foto: Adobe Stock

rbi
24 sierpnia w Centrum Sportu Wilanów odbędzie się „Mamba Day” – hołd dla legendarnego koszykarza Kobego Bryanta, którego pasja i determinacja inspirowały miliony osób na całym świecie.

Głównym punktem uroczystości będzie odsłonięcie muralu upamiętniającego „Black Mambę”.

Konkurencje sprawnościowe podczas Mamba Day

„Mamba Day” to również gratka dla miłośników koszykówki – zaplanowano turnieje 1x1, 2x2 oraz specjalne konkurencje sprawnościowe dla par rodzic-dziecko, które rozpoczną się o godz. 18. Rywalizacja będzie nie tylko sportowym wyzwaniem, ale również świetną okazją do wspólnego rodzinnego spędzenia czasu.

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ zespołu Zakopower
6 września
Mokotowskie Pożegnanie Lata. Wystąpi zespół Zakopower

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego i jego córki Gigi. Skills Challenge to dynamiczny tor przeszkód, który pokonują pary ojciec–córka, mierząc się z zadaniami takimi jak podania do celu, slalom z piłką oraz celny rzut do kosza. W rywalizacji weźmie udział 16 par, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji – zapisy rozpoczęły się 14 sierpnia za pośrednictwem formularza na stronie organizatora. Każda para otrzyma pamiątkowe koszulki SK Mamba Day 2025.

Wydarzenie rozpocznie się przy ulicy Wiertniczej 26A o godz. 17. Następnie, o 17:30 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu. O godz. 18 rozpoczną się turnieje koszykówki i konkurencje rodzinne. Całość zakończy się wręczeniem nagród zwycięzcom, które zaplanowano na godzinę 20:30.

Kim był Kobe Bryant?

Kobe Bryant to jedna z największych legend koszykówki w historii. Amerykański zawodowy koszykarz przez całą karierę (1996–2016) związany był z drużyną Los Angeles Lakers w NBA. Znany był jako niezwykle utalentowany zawodnik, słynący z wielkiej determinacji, ciężkiej pracy i pasji do gry, co przyniosło mu wiele sukcesów, w tym pięć mistrzostw NBA i dwa złote medale olimpijskie.

Koszykarze Legii świętują mistrzostwo Polski zdobyte po 56 latach. Warszawa bez hali na Ligę Mistrzó
infrastruktura
Hala widowiskowo-sportowa w Warszawie. Niespełnione obietnice i bezdomny Mistrz

Kobe zyskał przydomek „Black Mamba” – symbolizujący jego agresywny styl gry i nieustępliwość na boisku. Był inspiracją dla wielu sportowców i fanów na całym świecie.

W styczniu 2020 roku Kobe Bryant zginął tragicznie w katastrofie helikoptera wraz ze swoją córką Gigi i kilkoma innymi osobami.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

