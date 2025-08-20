Mamba Day w Wilanowie. Święto koszykówki i hołd dla Kobego Bryanta

24 sierpnia w Centrum Sportu Wilanów odbędzie się „Mamba Day” – hołd dla legendarnego koszykarza Kobego Bryanta, którego pasja i determinacja inspirowały miliony osób na całym świecie.



Głównym punktem uroczystości będzie odsłonięcie muralu upamiętniającego „Black Mambę”.

Konkurencje sprawnościowe podczas Mamba Day

„Mamba Day” to również gratka dla miłośników koszykówki – zaplanowano turnieje 1x1, 2x2 oraz specjalne konkurencje sprawnościowe dla par rodzic-dziecko, które rozpoczną się o godz. 18. Rywalizacja będzie nie tylko sportowym wyzwaniem, ale również świetną okazją do wspólnego rodzinnego spędzenia czasu.

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego i jego córki Gigi. Skills Challenge to dynamiczny tor przeszkód, który pokonują pary ojciec–córka, mierząc się z zadaniami takimi jak podania do celu, slalom z piłką oraz celny rzut do kosza. W rywalizacji weźmie udział 16 par, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji – zapisy rozpoczęły się 14 sierpnia za pośrednictwem formularza na stronie organizatora. Każda para otrzyma pamiątkowe koszulki SK Mamba Day 2025.

Wydarzenie rozpocznie się przy ulicy Wiertniczej 26A o godz. 17. Następnie, o 17:30 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu. O godz. 18 rozpoczną się turnieje koszykówki i konkurencje rodzinne. Całość zakończy się wręczeniem nagród zwycięzcom, które zaplanowano na godzinę 20:30.