Mamba Day w Wilanowie. Święto koszykówki i hołd dla Kobego Bryanta

Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego i jego córki Gigi
Głównym punktem uroczystości będzie odsłonięcie muralu upamiętniającego „Black Mambę”.
„Mamba Day” to również gratka dla miłośników koszykówki – zaplanowano turnieje 1x1, 2x2 oraz specjalne konkurencje sprawnościowe dla par rodzic-dziecko, które rozpoczną się o godz. 18. Rywalizacja będzie nie tylko sportowym wyzwaniem, ale również świetną okazją do wspólnego rodzinnego spędzenia czasu.
Jedną z najciekawszych atrakcji będzie Turniej Umiejętności, inspirowany historią współpracy Kobego i jego córki Gigi. Skills Challenge to dynamiczny tor przeszkód, który pokonują pary ojciec–córka, mierząc się z zadaniami takimi jak podania do celu, slalom z piłką oraz celny rzut do kosza. W rywalizacji weźmie udział 16 par, a udział wymaga wcześniejszej rejestracji – zapisy rozpoczęły się 14 sierpnia za pośrednictwem formularza na stronie organizatora. Każda para otrzyma pamiątkowe koszulki SK Mamba Day 2025.
Wydarzenie rozpocznie się przy ulicy Wiertniczej 26A o godz. 17. Następnie, o 17:30 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu. O godz. 18 rozpoczną się turnieje koszykówki i konkurencje rodzinne. Całość zakończy się wręczeniem nagród zwycięzcom, które zaplanowano na godzinę 20:30.
Kobe Bryant to jedna z największych legend koszykówki w historii. Amerykański zawodowy koszykarz przez całą karierę (1996–2016) związany był z drużyną Los Angeles Lakers w NBA. Znany był jako niezwykle utalentowany zawodnik, słynący z wielkiej determinacji, ciężkiej pracy i pasji do gry, co przyniosło mu wiele sukcesów, w tym pięć mistrzostw NBA i dwa złote medale olimpijskie.
Kobe zyskał przydomek „Black Mamba” – symbolizujący jego agresywny styl gry i nieustępliwość na boisku. Był inspiracją dla wielu sportowców i fanów na całym świecie.
W styczniu 2020 roku Kobe Bryant zginął tragicznie w katastrofie helikoptera wraz ze swoją córką Gigi i kilkoma innymi osobami.