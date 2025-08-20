Mokotowskie Pożegnanie Lata. Wystąpi zespół Zakopower

W sobotę, 6 września, mieszkańcy Mokotowa i Warszawy będą mieli okazję pożegnać lato podczas plenerowego wydarzenia „Mokotowskie Pożegnanie Lata”.



Impreza odbędzie się na terenach zielonych w rejonie ulic Puławskiej i Bukowińskiej, nieopodal stacji Metro Wilanowska.

Piknik rodzinny na pożegnanie lata

W godz. 12-18 trwał będzie piknik rodzinny, podczas którego najmłodsi i ich opiekunowie będą mogli korzystać z licznych animacji oraz uczestniczyć w zabawach i warsztatach.

Na scenie zaprezentują się: Klaun Kluseczka ze swoim cyrkowym show, Pan Kleks z magicznym spektaklem oraz zespół Spoko Loko, który porwie uczestników taneczną energią. Nie zabraknie także Gosi Kosik z konkursami i mini disco oraz lokalnych zespołów artystycznych z Mokotowa.

Koncerty podczas Mokotowskiego Pożegnania Lata

Wieczorem, od w godz. 18-22, scenę przejmą muzyczne gwiazdy. Usłyszymy Sabinę Sago z programem „Tribute The Best of Tina Turner”, utalentowanego Oskara Cymsa – jedną z największych nadziei polskiej sceny muzycznej, a zwieńczeniem wieczoru będzie występ popularnego zespołu Zakopower, który zakończy koncertową część imprezy.