Życie Warszawy

Mokotowskie Pożegnanie Lata. Wystąpi zespół Zakopower

Publikacja: 20.08.2025 11:00

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ zespołu Zakopower

Zakopower

Zwieńczeniem wieczoru będzie występ zespołu Zakopower

Foto: Rzeczpospolita

rbi
W sobotę, 6 września, mieszkańcy Mokotowa i Warszawy będą mieli okazję pożegnać lato podczas plenerowego wydarzenia „Mokotowskie Pożegnanie Lata”.

Impreza odbędzie się na terenach zielonych w rejonie ulic Puławskiej i Bukowińskiej, nieopodal stacji Metro Wilanowska.

Piknik rodzinny na pożegnanie lata

W godz. 12-18 trwał będzie piknik rodzinny, podczas którego najmłodsi i ich opiekunowie będą mogli korzystać z licznych animacji oraz uczestniczyć w zabawach i warsztatach.

Planowane są występy takich artystów jak Za Kotarą, Gromee oraz Małgorzata Ostrowska.
6 września
Impreza na pożegnanie lata w Ursusie

Na scenie zaprezentują się: Klaun Kluseczka ze swoim cyrkowym show, Pan Kleks z magicznym spektaklem oraz zespół Spoko Loko, który porwie uczestników taneczną energią. Nie zabraknie także Gosi Kosik z konkursami i mini disco oraz lokalnych zespołów artystycznych z Mokotowa.

Koncerty podczas Mokotowskiego Pożegnania Lata

Wieczorem, od w godz. 18-22, scenę przejmą muzyczne gwiazdy. Usłyszymy Sabinę Sago z programem „Tribute The Best of Tina Turner”, utalentowanego Oskara Cymsa – jedną z największych nadziei polskiej sceny muzycznej, a zwieńczeniem wieczoru będzie występ popularnego zespołu Zakopower, który zakończy koncertową część imprezy.

Multimedialny Park Fontann stanie się plenerowym centrum edukacji ekologicznej
sobota
Ekopiknik w Multimedialnym Parku Fontann

Uczestnicy wydarzenia będą mogli także korzystać z atrakcji przygotowanych w specjalnych strefach: strefy dmuchańców, animacji i warsztatów rodzinnych, strefy zdrowia z możliwością wykonania profilaktycznych badań oraz strefy gastronomicznej z bogatą ofertą food trucków.

Wstęp na Mokotowskie Pożegnanie Lata 2025 będzie wolny,

Źródło: zyciewarszawy.pl

