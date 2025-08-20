Impreza na pożegnanie lata w Ursusie

Planowane są występy takich artystów jak Za Kotarą, Gromee oraz Małgorzata Ostrowska.
Impreza zacznie się o godzinie 14:30 roztańczonym pianą party, które poprowadzi zespół „DanceWay”. Następnie o 15:00 zaplanowano konkurs na najpiękniejszy latawiec – „Święto latawca”. To wyjątkowa okazja dla dzieci i dorosłych, by wykazać się pomysłowością i wziąć udział w wesołej rywalizacji.
W programie koncertów znalazły się występy Za Kotarą o 17:00, a tuż po nim na scenę wyjdzie DJ Gromee (start o 18:30). Gwiazdą wieczoru będzie znana piosenkarka Małgorzata Ostrowska, której koncert rozpocznie się o 20:00.
Podczas imprezy nie zabraknie atrakcji kulinarnych – food trucki z kuchnią z różnych stron świata, a także słodkie przysmaki takie jak lody, popcorn oraz wata cukrowa umilą czas uczestnikom. Dla najmłodszych przygotowano dmuchane zamki oraz specjalne pokazy zaprezentowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ursusie.
Dodatkowo na terenie wydarzenia pojawią się stoiska Ośrodka Kultury „Arsus” wraz z filiami: Dom Kultury „Miś”, „Portiernia” i „Kolorowa”, a także Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ursus. To doskonała okazja, by poznać bliżej ofertę kulturalną dzielnicy i spędzić aktywnie czas z rodziną.