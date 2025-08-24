16.2°C
1014.3 hPa
Życie Warszawy

Dziś Ukraińcy świętują na warszawskiej Starówce. O tej samej porze marsz przeciw imigrantom

Publikacja: 24.08.2025 09:25

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W niedzielę 24 sierpnia centrum Warszawy stanie się areną dwóch, diametralnie różnych wydarzeń. Dzień Niepodległości Ukrainy, obchodzony na Placu Zamkowym, zbiegnie się w czasie z antyimigranckim marszem, organizowanym przez Konfederację Korony Polskiej.

Ten wyjątkowy kontrast w przestrzeni publicznej Warszawy może niestety być źródłem niepokojów.

Święto solidarności na Placu Zamkowym

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy będą miały szczególny, symboliczny wymiar. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17 na Placu Zamkowym, a jego głównym celem jest wyrażenie solidarności i wdzięczności Polakom za pomoc okazaną ukraińskim uchodźcom i walczącemu narodowi.

Organizatorzy, Fundacja „Stand With Ukraine” i inicjatywa „Euromaidan-Warszawa”, zapowiadają uroczystości dalekie od formalnego charakteru. Program przewiduje podziękowania dla ukraińskich żołnierzy, oddanie hołdu poległym, a także wręczenie nagród Stand with Ukraine Awards – wyróżnień dla Polek i Polaków, którzy w szczególny sposób wsparli Ukrainę. Uroczystości uświetni muzyka, która ma stanowić symboliczne połączenie obu narodów.

Zdaniem organizatorów wydarzenie może przyciągnąć dziesiątki tysięcy uczestników.

Reklama
Reklama

Marsz w kontrze na Placu Trzech Krzyży

W tym samym czasie, niewiele ponad dwa kilometry dalej, rozpocznie się wydarzenie o zupełnie odmiennym przesłaniu. Marsz, organizowany przez Konfederację Korony Polskiej, ma także ruszyć o godz. 17 spod pomnika Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży.

Pod hasłami „Stop Inwazji Imigrantów!” i „Polak w Polsce gospodarzem!”, uczestnicy marszu będą protestować przeciwko, jak to określają organizatorzy, „legalnej i nielegalnej inwazji” cudzoziemców. Wydarzenie ma charakter protestacyjny i stanowi manifestację postaw narodowo-konserwatywnych oraz antyimigranckich.

Zderzenie idei

Zbieżność daty i czasu obu zgromadzeń jest wymowna. W momencie, gdy na Placu Zamkowym Ukraińcy celebrować będą niepodległość i wzajemne wsparcie oraz jedność w obliczu wojny, na Placu Trzech Krzyży manifestowany będzie sprzeciw wobec napływu obcokrajowców.

Warszawa po raz kolejny stanie się miejscem, w którym ścierają się różne wizje społeczne. Z jednej strony, miasto symbolicznie celebruje wsparcie i otwartość, a z drugiej, staje się sceną dla protestu przeciwko migracji. Te dwa wydarzenia, odbywające się w tym samym czasie, stanowią barometr nastrojów społecznych w Polsce w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i zmieniającej się sytuacji demograficznej.

Polecane
W sobotę centrum Warszawy opanują duże manifestacje
polityka
„Stop imigrantom” i „Stop faszyzmowi”. Dwie manifestacje w centrum
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury

Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami
Miejsca Aktywności Lokalnej

Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Dni otwarte w MAL

Problem nierówności płacowych w OPS-ach jest znany władzom miasta co najmniej od dekady
kadry

Pensja w OPS-ie jak loteria? Ratusz ma problem z wynagrodzeniami

W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna

Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
happening

Wielka flaga Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama