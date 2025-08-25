Znów ogień w Ząbkach. Spłonęły samochody, ewakuowano mieszkańców

W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków
Choć pożar udało się opanować, incydent wzbudził niepokój, ponieważ miał miejsce zaledwie kilkaset metrów od budynku, który dwa miesiące temu zajął się ogniem, pozbawiając dachu nad głową ponad 500 osób. Oba budynki są widoczne na dołączonemu poniżej lotniczemu zdjęciu.
Na miejsce zdarzenia przy ulicy Powstańców 27 niezwłocznie skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki wyspecjalizowane w oddymianiu i napełnianiu butli. W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków. Z informacji przekazanych reporterowi telewizji Polsat przez st. bryg. mgr. inż. Karola Kierzkowskiego, rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP, wynika, że pożar został opanowany, a nikt nie odniósł obrażeń.
Służby zdołały również przewietrzyć budynek, co pozwoliło mieszkańcom na powrót do mieszkań po kilku godzinach od zakończenia działań.
Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków udało się zdusić ogień w stosunkowo wczesnej fazie. Tym samym ocalony został dobytek mieszkańców poszkodowanego budynku
Wcześniej z uwagi na duże zadymienie w trakcie pożaru, służby podjęły natychmiastową decyzję o prewencyjnej ewakuacji około 300 osób. Nad przebiegiem akcji czuwała także policja. Działania strażaków polegały na zlokalizowaniu źródła ognia i ugaszeniu płonących pojazdów (znajdowały się na poziomie -1), a następnie na wentylacji obu poziomów podziemnego parkingu.
Pożar w Ząbkach, choć opanowany, wzbudził niepokój wobec wcześniejszych wydarzeń. W lipcu, zaledwie kilkaset metrów dalej, doszło do pożaru, który strawił górne kondygnacje bloku mieszkalnego, a w jego rezultacie 500 osób straciło dach nad głową.
Niewielka odległość dzieląca oba pożary sprawia, że mieszkańcy zadają sobie pytania o przyczyny wybuchu ognia i bezpieczeństwo ich samych. Przyczyny obecnego pożaru nie są jeszcze znane i są w trakcie ustalania przez odpowiednie służby.