Znów ogień w Ząbkach. Spłonęły samochody, ewakuowano mieszkańców

W niedzielny wieczór w podwarszawskich Ząbkach wybuchł pożar, który ogarnął podziemny garaż. Ogień strawił co najmniej pięć samochodów, a kłęby dymu zmusiły służby do prewencyjnej ewakuacji około 300 mieszkańców pobliskiego bloku.



Choć pożar udało się opanować, incydent wzbudził niepokój, ponieważ miał miejsce zaledwie kilkaset metrów od budynku, który dwa miesiące temu zajął się ogniem, pozbawiając dachu nad głową ponad 500 osób. Oba budynki są widoczne na dołączonemu poniżej lotniczemu zdjęciu.

Akcja gaśnicza i jej przebieg

Na miejsce zdarzenia przy ulicy Powstańców 27 niezwłocznie skierowano 11 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki wyspecjalizowane w oddymianiu i napełnianiu butli. W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków. Z informacji przekazanych reporterowi telewizji Polsat przez st. bryg. mgr. inż. Karola Kierzkowskiego, rzecznika prasowego Komendanta Głównego PSP, wynika, że pożar został opanowany, a nikt nie odniósł obrażeń.

Służby zdołały również przewietrzyć budynek, co pozwoliło mieszkańcom na powrót do mieszkań po kilku godzinach od zakończenia działań.