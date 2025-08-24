18.1°C
Życie Warszawy

Zmarła Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska. Uczestniczka Powstania Warszawskiego odeszła w wieku 101 lat

Publikacja: 24.08.2025 13:15

Foto: Domink Paszliński/ gdansk.pl

Kacper Komaiszko
Z ogromnym smutkiem przyjęto wiadomość o śmierci Elżbiety Tatarkiewicz-Skrzyńskiej, harcerki Szarych Szeregów i uczestniczki Powstania Warszawskiego. Portal „Zawsze Pomorze” poinformował, że zmarła w swoim mieszkaniu w Sopocie.

Informację o odejściu bohaterki potwierdziła oficjalnie prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która w mediach społecznościowych wyraziła swój żal i podziw dla jej niezłomnej postawy.

Hołd od prezydent Gdańska

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz pożegnała Elżbietę Tatarkiewicz-Skrzyńską we wzruszającym wpisie, podkreślając jej zasługi i niezwykły charakter.

„Z ogromnym smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Elżbiety Tatarkiewicz-Skrzyńskiej – harcerki Szarych Szeregów, sanitariuszki i łączniczki w Powstaniu Warszawskim. Rok temu miałam zaszczyt świętować z Nią Jej setne urodziny – pełne uśmiechu, pogody ducha i niezwykłego ciepła, tak bardzo dla Niej charakterystycznych. Pani Elżbieta była osobą niezwykle życzliwą, otwartą na ludzi, zachwycającą ciekawością świata aż do ostatnich chwil. Wraz z siostrą, prof. Suchorzewską, angażowała się społecznie, wspierając między innymi zbiórkę na rzecz Europejskiego Centrum Solidarności. Jej życie, odwaga i dobroć pozostaną dla nas źródłem wdzięcznej pamięci i inspiracji.”

Życiorys Powstańczej Bohaterki

Elżbieta Skrzyńska z domu Tatarkiewicz, bratanica słynnego profesora filozofii Władysława Tatarkiewicza, urodziła się 10 kwietnia 1924 roku w Warszawie. Wychowała się w rodzinie o silnych tradycjach patriotycznych, zamieszkującej od dziesięcioleci na ulicy Wiejskiej. Przed wojną uczęszczała do prywatnej szkoły im. Zofii Wołowskiej.

Już na dwa lata przed wybuchem walk zaangażowała się w konspirację, przechodząc specjalistyczne kursy dla sanitariuszek. W Powstaniu Warszawskim, mając zaledwie 20 lat, służyła w 2. Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej „Żbik” w Zgrupowaniu „Gurt”. Jej pseudonim brzmiał „Żabska”. Pełniła kluczowe funkcje sanitariuszki i łączniczki, a w strukturach Armii Krajowej uzyskała stopień kaprala. Zawsze podkreślała, że czas okupacji i konspiracji był dla niej ważną szkołą życia, która nauczyła ją odwagi, dyscypliny i punktualności.

Życie na Pomorzu i służba publiczna

Po wojnie Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska przeniosła się do Gdańska, a następnie osiadła w Sopocie, podążając za swoim ojcem. Ukończyła Wydział Ogrodniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), a następnie podjęła pracę zawodową jako księgowa w Wojewódzkim Związku Spółdzielczości w Gdańsku.

Do końca życia Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska pozostawała osobą niezwykle pogodną, życzliwą i otwartą, zachwycając swoją ciekawością świata i niezwykłą pamięcią. Zmarła w wieku 101 lat w swoim mieszkaniu w Sopocie, pozostawiając po sobie wzruszające wspomnienia i dziedzictwo odwagi.

