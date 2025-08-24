18.1°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Rusza remont kolejnego odcinka Modlińskiej. Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Publikacja: 24.08.2025 14:45

Od poniedziałku, 25 sierpnia drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Modlińskiej

Od poniedziałku, 25 sierpnia drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Modlińskiej

Foto: Infoulice Warszawa

Kacper Komaiszko
Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje modernizację ulicy Modlińskiej. W poniedziałek 25 sierpnia rozpocznie się remont odcinka między ulicami Ćwiklińskiej a Mehoffera. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.

Modlińska, jedna z głównych arterii komunikacyjnych Białołęki, sukcesywnie zyskuje nową nawierzchnię. Po wymianie asfaltu na odcinkach od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Przaśnej i dalej do Płochocińskiej, przyszedł czas na kolejny fragment. Prace rozpoczną się w poniedziałek około godziny 7 i obejmą jezdnię w kierunku Pragi-Północ. Drogowcy w pierwszej kolejności zajmą się wymianą krawężników i naprawą konstrukcji drogi w miejscach, gdzie jest ona w najgorszym stanie.

40 km/h

będzie obowiązującym limitem prędkości na remontowanym odcinku ulicy Modlińskiej

Utrudnienia dla kierowców

Na czas remontu wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Od skrzyżowania z ul. Sprawną do ul. Winorośli wygrodzone zostaną dwa prawe pasy ruchu, w tym buspas. W efekcie kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie trzy pasy.

Na dalszym odcinku, od ul. Winorośli do ul. Mehoffera, będzie jeszcze węziej. Zamknięte zostaną buspas oraz sąsiedni pas, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami bliżej linii zieleni. Na całym remontowanym fragmencie ulicy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Reklama
Reklama

Zmiany w kursowaniu autobusów

Remont wpłynie również na komunikację miejską. Autobusy linii 723, 731 oraz N63 nie będą zatrzymywać się na przystanku „Żiżki” 01. Pasażerowie powinni liczyć się z koniecznością skorzystania z sąsiednich przystanków.

Wykonawca zakłada, że pierwszy etap prac, który ma na celu przygotowanie drogi do ułożenia nowej nawierzchni, potrwa około trzech tygodni. Ułożenie nowego asfaltu na całej szerokości jezdni zaplanowano na wrzesień.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W ankiecie, która jest aktywna do 30 września, znajduje się kilkadziesiąt pytań, w tym te dotyczące
kolej

Komfort czy koszmar? Koleje badają poziom satysfakcji pasażerów

Jak informuje lotnisko, wzrost względem ubiegłego roku wyniósł 12,5 proc.
samolot

Lotnisko Chopina. Ruch pasażerski rośnie, kończy się przepustowość

W czasie wyścigu kolarskiego autobusy w Śródmieściu pojadą objazdami
Kolarska Bitwa Warszawska 2025

Ostatni etap rajdu w sercu stolicy. Utrudnienia i zmiany w ruchu

Ruszają spotkania dotyczące przebiegu OAW
drogi

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Spotkania od września

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada zmiany w komunikacji w związku z finałem Męskiego Grania na L
Męskie Granie w Warszawie

Zmiany w komunikacji. Autobusy i tramwaje na objazdach

Na Mazowszu pojawią sie nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie dokładnie?
bezpieczeństwo

Gdzie pojawią się fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości pod Warszawą

Mobilis do obsługi kontraktu musi zapewnić autobusy w standardzie warszawskim, w barwach Warszawskie
przetarg na usługi

Pięćdziesiąt nowych autobusów hybrydowych. Alkomat obowiązkowy!

W jednym miesiącu każdy Powstaniec będzie mógł wykorzystać maksymalnie bezpłatnych 20 kursów.
przetarg na usługi

Darmowe taksówki dla Powstańców Warszawskich

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama