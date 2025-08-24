Rusza remont kolejnego odcinka Modlińskiej. Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Od poniedziałku, 25 sierpnia drogowcy rozpoczną kolejny etap prac na Modlińskiej
Modlińska, jedna z głównych arterii komunikacyjnych Białołęki, sukcesywnie zyskuje nową nawierzchnię. Po wymianie asfaltu na odcinkach od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Przaśnej i dalej do Płochocińskiej, przyszedł czas na kolejny fragment. Prace rozpoczną się w poniedziałek około godziny 7 i obejmą jezdnię w kierunku Pragi-Północ. Drogowcy w pierwszej kolejności zajmą się wymianą krawężników i naprawą konstrukcji drogi w miejscach, gdzie jest ona w najgorszym stanie.
Na czas remontu wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Od skrzyżowania z ul. Sprawną do ul. Winorośli wygrodzone zostaną dwa prawe pasy ruchu, w tym buspas. W efekcie kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie trzy pasy.
Na dalszym odcinku, od ul. Winorośli do ul. Mehoffera, będzie jeszcze węziej. Zamknięte zostaną buspas oraz sąsiedni pas, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami bliżej linii zieleni. Na całym remontowanym fragmencie ulicy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Remont wpłynie również na komunikację miejską. Autobusy linii 723, 731 oraz N63 nie będą zatrzymywać się na przystanku „Żiżki” 01. Pasażerowie powinni liczyć się z koniecznością skorzystania z sąsiednich przystanków.
Wykonawca zakłada, że pierwszy etap prac, który ma na celu przygotowanie drogi do ułożenia nowej nawierzchni, potrwa około trzech tygodni. Ułożenie nowego asfaltu na całej szerokości jezdni zaplanowano na wrzesień.