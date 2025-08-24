Rusza remont kolejnego odcinka Modlińskiej. Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców i pasażerów

Zarząd Dróg Miejskich kontynuuje modernizację ulicy Modlińskiej. W poniedziałek 25 sierpnia rozpocznie się remont odcinka między ulicami Ćwiklińskiej a Mehoffera. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu.



Modlińska, jedna z głównych arterii komunikacyjnych Białołęki, sukcesywnie zyskuje nową nawierzchnię. Po wymianie asfaltu na odcinkach od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Przaśnej i dalej do Płochocińskiej, przyszedł czas na kolejny fragment. Prace rozpoczną się w poniedziałek około godziny 7 i obejmą jezdnię w kierunku Pragi-Północ. Drogowcy w pierwszej kolejności zajmą się wymianą krawężników i naprawą konstrukcji drogi w miejscach, gdzie jest ona w najgorszym stanie.

40 km/h będzie obowiązującym limitem prędkości na remontowanym odcinku ulicy Modlińskiej

Utrudnienia dla kierowców

Na czas remontu wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu. Od skrzyżowania z ul. Sprawną do ul. Winorośli wygrodzone zostaną dwa prawe pasy ruchu, w tym buspas. W efekcie kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie trzy pasy.

Na dalszym odcinku, od ul. Winorośli do ul. Mehoffera, będzie jeszcze węziej. Zamknięte zostaną buspas oraz sąsiedni pas, a ruch będzie odbywał się dwoma pasami bliżej linii zieleni. Na całym remontowanym fragmencie ulicy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h.