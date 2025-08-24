Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Nadchodzą dni otwarte w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej

Już we wrześniu Miejsca Aktywności Lokalnej otworzą swoje drzwi dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Dni Otwarte MAL to idealna okazja, aby poznać lokalne inicjatywy, nawiązać nowe znajomości i włączyć się w życie swojej dzielnicy.



Od 5 do 14 września odbędą się Dni Otwarte Miejsc Aktywności Lokalnej. To już czwarta edycja wydarzenia, które ma na celu zachęcenie warszawiaków do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich dzielnic. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję, aby odkryć, jak działają MAL-e, poznać inspirujących ludzi i znaleźć przestrzeń do realizacji własnych pomysłów.

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej, zwane MAL-ami, to bezpłatne i ogólnodostępne przestrzenie, tworzone z myślą o lokalnych potrzebach. W Warszawie działa dziś ponad 120 MAL-i, prowadzonych przez różnorodne podmioty: miejskie instytucje, takie jak domy kultury, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i prywatni przedsiębiorcy.

Sieć MAL, koordynowana przez Centrum Komunikacji Społecznej, stanowi otwartą platformę do integracji i wzmacniania sąsiedzkiej wspólnoty. Odbywają się tu różnorodne warsztaty, spotkania, zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, a także wydarzenia kulturalne i integracyjne.

Tu rodzą się pomysły i przyjaźnie

Dni Otwarte MAL to szansa, by zobaczyć te miejsca „od kulis”. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w sąsiedzkich wydarzeniach, porozmawiać z animatorami oraz z osobami, które już korzystają z tych przestrzeni. Izabela Musiał, naczelniczka Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej, podkreśla, że „MAL jest jak drugi dom”, gdzie w swobodnej atmosferze można rozwijać swoje pomysły, bez względu na to, czy jest to organizacja warsztatów, wspólne granie w szachy, czy po prostu pogaduszki przy kawie.