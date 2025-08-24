16.2°C
1014.3 hPa
Życie Warszawy

Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Nadchodzą dni otwarte w warszawskich Miejscach Aktywności Lokalnej

Publikacja: 24.08.2025 09:30

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Już we wrześniu Miejsca Aktywności Lokalnej otworzą swoje drzwi dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Dni Otwarte MAL to idealna okazja, aby poznać lokalne inicjatywy, nawiązać nowe znajomości i włączyć się w życie swojej dzielnicy.

Od 5 do 14 września odbędą się Dni Otwarte Miejsc Aktywności Lokalnej. To już czwarta edycja wydarzenia, które ma na celu zachęcenie warszawiaków do aktywnego uczestnictwa w życiu swoich dzielnic. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję, aby odkryć, jak działają MAL-e, poznać inspirujących ludzi i znaleźć przestrzeń do realizacji własnych pomysłów.

Polecane
Swoje instrumenty pokaże Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
30 sierpnia
III Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontann

Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej?

Miejsca Aktywności Lokalnej, zwane MAL-ami, to bezpłatne i ogólnodostępne przestrzenie, tworzone z myślą o lokalnych potrzebach. W Warszawie działa dziś ponad 120 MAL-i, prowadzonych przez różnorodne podmioty: miejskie instytucje, takie jak domy kultury, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i prywatni przedsiębiorcy.

Sieć MAL, koordynowana przez Centrum Komunikacji Społecznej, stanowi otwartą platformę do integracji i wzmacniania sąsiedzkiej wspólnoty. Odbywają się tu różnorodne warsztaty, spotkania, zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, a także wydarzenia kulturalne i integracyjne.

Tu rodzą się pomysły i przyjaźnie

Dni Otwarte MAL to szansa, by zobaczyć te miejsca „od kulis”. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w sąsiedzkich wydarzeniach, porozmawiać z animatorami oraz z osobami, które już korzystają z tych przestrzeni. Izabela Musiał, naczelniczka Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej, podkreśla, że „MAL jest jak drugi dom”, gdzie w swobodnej atmosferze można rozwijać swoje pomysły, bez względu na to, czy jest to organizacja warsztatów, wspólne granie w szachy, czy po prostu pogaduszki przy kawie.

Reklama
Reklama
Polecane
Już we wrześniu w każdej dzielnicy Warszawy znajdziecie bezpłatne atrakcje dla całych rodzin
rekreacja
Warszawa jak plac zabaw. Zapisy na Warszawskie Dni Rodzinne

Harmonogram i współpraca

Tegoroczne Dni Otwarte są organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Stacja Praga w ramach projektu „Stacja Integracja”. Szczegółowy harmonogram wydarzeń we wszystkich dzielnicach Warszawy dostępny jest tutaj.

Miejsca Aktywności Lokalnej zapraszają do dołączenia i wspólnego tworzenia aktywnej, otwartej i różnorodnej wspólnoty.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury

Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

Ukraińcy w Polsce będą świętować obchody Dnia Niepodległości swojego kraju
demonstracje

Dziś Ukraińcy świętują na warszawskiej Starówce. O tej samej porze marsz przeciw imigrantom

Problem nierówności płacowych w OPS-ach jest znany władzom miasta co najmniej od dekady
kadry

Pensja w OPS-ie jak loteria? Ratusz ma problem z wynagrodzeniami

W ramach programu wybudowane zostaną nowe schrony i ukrycia
obrona cywilna

Ponad 200 mln zł na obronę. Powstaną schrony i systemy alarmowania

Poszukiwana kobieta wystawiła się policyjnej parzy jak na tacy
bezpieczeństwo

Czujna policyjna para. Poszli do restauracji, zatrzymali kasjerkę

Uczestnicy akcji pozują na tle wielkiej ukraińskiej flagi namalowanej na ulicy Belwederskiej
happening

Wielka flaga Ukrainy na asfalcie przed ambasadą Rosji

Mokotów zmienia zasady odpracowywania zaległości czynszowych dla lokatorów mieszkań komunalnych
zadłużenie lokatorów

Mokotów podnosi stawkę za odpracowanie długów czynszowych

Gospodarstwo hodowlane zakłóca spokój mieszkańcom jednego z warszawskich osiedli
przestrzeń miejska

Wieś w Warszawie. Pianie kogutów budzi, czuć odchody kóz

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama