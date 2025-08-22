20.3°C
Życie Warszawy

Warszawa zmieni się w wielki plac zabaw. Ruszają zapisy na Warszawskie Dni Rodzinne

Publikacja: 22.08.2025 10:15

Już we wrześniu w każdej dzielnicy Warszawy znajdziecie bezpłatne atrakcje dla całych rodzin

Foto: facebook.com / Warszawskie Dni Rodzinne

Foto: facebook.com / Warszawskie Dni Rodzinne

Kacper Komaiszko
Od 12 do 14 września stolica ożyje dzięki setkom bezpłatnych atrakcji dla rodzin. To idealna okazja, aby aktywnie spędzić czas, odkryć nowe pasje i przetestować zajęcia dodatkowe dla dzieci przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wrzesień w Warszawie zapowiada się wyjątkowo aktywnie. Już za kilka tygodni wystartuje kolejna edycja Warszawskich Dni Rodzinnych – inicjatywy, która od lat wspiera warszawskie rodziny. Organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę, we współpracy z władzami miasta, wydarzenie ma jeden cel: promować wartościowe i aktywne spędzanie czasu w gronie najbliższych. W programie znalazły się setki wydarzeń – od kreatywnych warsztatów, przez zajęcia sportowe, po dni otwarte w nietypowych miejscach. Wszystko to jest w pełni bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Na Mazowszu ruszyły kontrole dróg w pobliżu szkół
bezpieczeństwo
Ruszyły kontrole w pobliżu szkół. Nowa akcja policji

Warszawa w akcji – wydarzenia w Twojej dzielnicy

Wydarzenia w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych odbędą się w różnych placówkach w całej stolicy, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie blisko domu. Wśród propozycji, które rozłożą się po całym mieście, znajdują się aktywności dla całej rodziny. Na Bemowie będzie można wziąć udział w emocjonującym Rodzinnym Turnieju Siatkówki Plażowej. Mieszkańcy Białołęki mogą przygotować się na energetyczny maraton zumby, a na Mokotowie na najmłodszych czekają warsztaty językowe prowadzone w formie gier i zabaw.

Wielki finał na PGE Narodowym

Zwieńczeniem trzydniowej zabawy będzie wielki piknik rodzinny, który odbędzie się w niedzielę 14 września na błoniach PGE Narodowego. To największe wydarzenie dla rodzin w stolicy, które co roku przyciąga tysiące uczestników. Na miejscu na gości czekać będzie mnóstwo atrakcji – od pokazów gotowania z influencerką Sylwią Majcher, przez eksperymenty, zabawy ruchowe, aż po strefy partnerów, w których będzie można skorzystać z konsultacji czy poznać ofertę zdrowych produktów.

Zapisy ruszają już wkrótce

Chociaż udział w Warszawskich Dniach Rodzinnych jest bezpłatny, na wiele z warsztatów i zajęć obowiązują obowiązkowe zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. W poprzednich latach popularniejsze wydarzenia zapełniały się w ciągu zaledwie kilku dni, dlatego warto trzymać rękę na pulsie. Zapisy startują 25 sierpnia 2025 r. o godzinie 10:00 na oficjalnej stronie inicjatywy: warszawskiednirodzinne.pl. Pełny harmonogram wydarzeń dostępny jest już teraz.

Warszawskie Dni Rodzinne to wyjątkowa okazja, aby spędzić niezapomniany weekend, odkryć nowe talenty i poznać szeroką ofertę edukacyjną i rekreacyjną stolicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

