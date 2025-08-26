Noc Nietoperzy w Warszawie. Moc atrakcji w pawilonie Kamień

Nietoperz z rodziny podkowcowatych
Wieczór zakończy wyjątkowa akcja wypuszczania nietoperzy
Z tej okazji w Pawilonie Edukacyjnym Kamień w sobotę, 30 sierpnia, w godz. 18-22 pojawi się wiele atrakcji dla miłośników przyrody i nietoperzy w każdym wieku. Wielka gra planszowa, chiropterologiczne prezentacje, zespołowe budowanie budek lęgowych, a także nocny rejs po Wiśle oraz spacery z detektorami ultradźwiękowymi, które odkryją bogactwo gatunków tych wyjątkowych zwierząt w Warszawie.
Wieczór rozpocznie się o godz. 18 od dynamicznej gry planszowej „Nocne harce”, w trakcie której uczestnicy będą mogli wspólnie rozwiązywać zadania ruchowe – łapać ćmy, rozpoznawać odgłosy nocy czy uciekać z jaskini. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową przypinkę, a zwycięska drużyna zostanie nagrodzona wyjątkową grą stworzoną przez Drużynę Kamienia.
Jednocześnie, w godzinach 18-19, odbywać się będą warsztaty stolarskie, podczas których dzieci od 8. roku życia z rodzinami będą mogły zbudować domki dla nietoperzy. Każdy zespół otrzyma stosowne materiały i narzędzia oraz pozna cechy odpowiedniego schronienia dla tych zwierząt. Gotowe budki można będzie zawiesić w ogrodzie lub pozostawić Zarządowi Zieleni do wykorzystania w miejskich parkach.
Przez całe popołudnie i wieczór odbywać się będą także kreatywne animacje dla dzieci, obejmujące malowanie buziek, wykonywanie zmywalnych tatuaży oraz kolorowanie obrazków związanych z tematyką wydarzenia. W pawilonie działać będzie strefa edukacyjna „Dotknij nietoperza”, w której dzięki współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego będzie można obejrzeć filmy przyrodnicze oraz eksponaty, takie jak szkielety nietoperzy. Osoba opiekująca się strefą będzie dostępna, by odpowiadać na pytania dotyczące życia i zwyczajów tych zwierząt.
Atrakcją będzie nocny rejs po Wiśle, poświęcony obserwacji nietoperzy w ich naturalnym środowisku nad warszawskim odcinkiem rzeki. Podczas tej wyprawy uczestnicy będą mogli poznać różnorodność gatunków oraz usłyszeć ich charakterystyczne ultradźwiękowe odgłosy. Wymagane są wcześniejsze zapisy, a rejs potrwa od 20 do 22.
O godz. 20 rozpocznie się także multimedialna prezentacja dr inż. Katarzyny Thor, chiropterolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz członkini Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy. Prelekcja poświęcona będzie biologii, zwyczajom, żywieniu i budowie nietoperzy, co stanowić będzie doskonałe wprowadzenie do dalszych nocnych aktywności.
Program wzbogaci spotkanie z Robertem Dróżdżem, filmowcem i producentem znanym z programu „Podglądacze Przyrody”. O godz. 20:30 opowie on o procesie powstawania programów przyrodniczych oraz o codziennej pracy z kamerą w terenie. Równocześnie, od 20:30 do 22:00, planowane są nocne spacery wyposażone w detektory ultradźwiękowe, które umożliwią nasłuchiwanie odgłosów nietoperzy. Pod opieką chiropterologów – Andrzeja Langowskiego i Katarzyny Thor – uczestnicy nauczą się rozpoznawać różne gatunki, przemierzając okolice Kamienia nad Wisłą oraz Park Praski. Zbiórka na spacery odbędzie się pod Kamieniem.
Wieczór zakończy wyjątkowa akcja wypuszczania nietoperzy. Zwierzęta, które przebywały w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Lasów Miejskich – Warszawa, zostaną zaobrączkowane i uwolnione na wolność w okolicach Kamienia przez specjalistów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – Annę Lisowską oraz Huberta Mateuszczyka. Czas i przebieg tej części wydarzenia zależą od stanu zdrowia zwierząt przebywających w ośrodku.