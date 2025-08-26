Noc Nietoperzy w Warszawie. Moc atrakcji w pawilonie Kamień

Z inicjatywy organizacji Europats w każdy ostatni weekend sierpnia odbywa się Międzynarodowa Noc Nietoperzy. W samej Warszawie występuje 18 gatunków tych zwierząt, a wiele z nich można spotkać nad Wisłą.



Z tej okazji w Pawilonie Edukacyjnym Kamień w sobotę, 30 sierpnia, w godz. 18-22 pojawi się wiele atrakcji dla miłośników przyrody i nietoperzy w każdym wieku. Wielka gra planszowa, chiropterologiczne prezentacje, zespołowe budowanie budek lęgowych, a także nocny rejs po Wiśle oraz spacery z detektorami ultradźwiękowymi, które odkryją bogactwo gatunków tych wyjątkowych zwierząt w Warszawie.

Reklama Reklama

Szkielety nietoperzy i budki do schronienia



Wieczór rozpocznie się o godz. 18 od dynamicznej gry planszowej „Nocne harce”, w trakcie której uczestnicy będą mogli wspólnie rozwiązywać zadania ruchowe – łapać ćmy, rozpoznawać odgłosy nocy czy uciekać z jaskini. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową przypinkę, a zwycięska drużyna zostanie nagrodzona wyjątkową grą stworzoną przez Drużynę Kamienia.

Jednocześnie, w godzinach 18-19, odbywać się będą warsztaty stolarskie, podczas których dzieci od 8. roku życia z rodzinami będą mogły zbudować domki dla nietoperzy. Każdy zespół otrzyma stosowne materiały i narzędzia oraz pozna cechy odpowiedniego schronienia dla tych zwierząt. Gotowe budki można będzie zawiesić w ogrodzie lub pozostawić Zarządowi Zieleni do wykorzystania w miejskich parkach.

Przez całe popołudnie i wieczór odbywać się będą także kreatywne animacje dla dzieci, obejmujące malowanie buziek, wykonywanie zmywalnych tatuaży oraz kolorowanie obrazków związanych z tematyką wydarzenia. W pawilonie działać będzie strefa edukacyjna „Dotknij nietoperza”, w której dzięki współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego będzie można obejrzeć filmy przyrodnicze oraz eksponaty, takie jak szkielety nietoperzy. Osoba opiekująca się strefą będzie dostępna, by odpowiadać na pytania dotyczące życia i zwyczajów tych zwierząt.