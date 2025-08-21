24 sierpnia w Wawrze odbędzie się piknik na zakończenie wakacji
Piknik na zakończenie wakacji zaplanowano w najbliższą niedzielę 24 sierpnia w godz. 15-18, natomiast koncert Kasi Kowalskiej rozpocznie się o godz. 19. Oba wydarzenia odbędą się na parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1.
Piknik w Wawrze na zakończenie wakacji to impreza dla całych rodzin, na którą zaproszeni są wszyscy chętni. Nie obowiązują zapisy ani wejściówki. W programie wydarzenia zaplanowano strefy: warsztatów, animacji, sceny, zdrowia i smaku.
Zespół Wawerskiego Centrum Kultury poprowadzi kreatywne warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą mogli stworzyć: wianki, korale, torby na zakupy, fartuszki, zawieszki do telefonów, woreczki zapachowe i pacynki z Gwiezdnych Wojen. Będą mogli także pomalować kolorowanki wielkoformatowe.
W strefie animacji będzie można natomiast spotkać postacie z Gwiezdnych Wojen, przeprowadzić eksperymenty edukacyjne, projektować w 3D, spróbować swoich sił w strefie fitness i wziąć udział w Festiwalu Kolorów Holi. Nie zabraknie także malowania twarzy, baniek mydlanych i dmuchańców.
Uczestnicy pikniku będą także zaproszeni przez Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści na Podwórko Wyobraźni – przestrzeń z grami, zabawami i warsztatami rozwijającymi kreatywność. Dla dzieci przewidziano również sensoryczne zabawy z Bajkostworami, czyli poduszkami-przytulankami rozbudzającymi empatię i pobudzającymi zmysły.
Ponadto w ramach strefy sceny wystąpią młodzi artyści z Wawerskiego Centrum Kultury, a Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer zaprosi do strefy zdrowia.
O godz. 19, a więc już po Pikniku na zakończenie wakacji, rozpocznie się koncert Kasi Kowalskiej – piosenkarki, kompozytorki i autorki tekstów, która na polskiej scenie muzycznej zadebiutowała w 1994 roku. Od tego czasu wydała dziewięć albumów studyjnych, a na swoim koncie ma ponad 1,34 mln sprzedanych płyt.
„Przygotujcie się na niezapomniany wieczór pełen muzycznych emocji!” – zapewniają organizatorzy.
Wstęp na koncert Kasi Kowalskiej jest bezpłatny, jednak obowiązują na niego wejściówki, które są dostępne na stronie biletyna.pl.