W niedzielę 24 sierpnia Wawerskie Centrum Kultury organizuje piknik na zakończenie wakacji, w ramach którego przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Po pikniku odbędzie się koncert Kasi Kowalskiej.



Piknik na zakończenie wakacji zaplanowano w najbliższą niedzielę 24 sierpnia w godz. 15-18, natomiast koncert Kasi Kowalskiej rozpocznie się o godz. 19. Oba wydarzenia odbędą się na parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1.

Piknik w Wawrze na zakończenie wakacji to impreza dla całych rodzin, na którą zaproszeni są wszyscy chętni. Nie obowiązują zapisy ani wejściówki. W programie wydarzenia zaplanowano strefy: warsztatów, animacji, sceny, zdrowia i smaku.

Zespół Wawerskiego Centrum Kultury poprowadzi kreatywne warsztaty, w trakcie których uczestnicy będą mogli stworzyć: wianki, korale, torby na zakupy, fartuszki, zawieszki do telefonów, woreczki zapachowe i pacynki z Gwiezdnych Wojen. Będą mogli także pomalować kolorowanki wielkoformatowe.

W strefie animacji będzie można natomiast spotkać postacie z Gwiezdnych Wojen, przeprowadzić eksperymenty edukacyjne, projektować w 3D, spróbować swoich sił w strefie fitness i wziąć udział w Festiwalu Kolorów Holi. Nie zabraknie także malowania twarzy, baniek mydlanych i dmuchańców.

Uczestnicy pikniku będą także zaproszeni przez Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści na Podwórko Wyobraźni – przestrzeń z grami, zabawami i warsztatami rozwijającymi kreatywność. Dla dzieci przewidziano również sensoryczne zabawy z Bajkostworami, czyli poduszkami-przytulankami rozbudzającymi empatię i pobudzającymi zmysły.