Życie Warszawy

Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

Publikacja: 21.08.2025 12:45

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee

Foto: UD Wilanów

30 i 31 sierpnia na plaży Wilanów odbędą się zawody dogfrisbee – impreza dla miłośników psów i sportów na świeżym powietrzu.

Pokaz dogfrisbee, czyli frisbee dla psów, przyniesie emocje, adrenalinę i niesamowite widowisko, które zachwyci zarówno dużych, jak i małych widzów.

Co to jest dogfrisbee?

To nie jest zwykła zabawa z plastikowym dyskiem. Dla psów biorących udział w pokazie frisbee to moment prawdziwej radości i spełnienia. Ten sport to połączenie precyzji, szybkości oraz niezwykłej więzi między czworonogiem a jego właścicielem. Zwierzęta wykonują efektowne skoki, zwinne manewry i trudne figury, które zapierają dech w piersiach.

Podczas pokazu nie zabraknie freestyle’u – formy, która na własne oczy pozwala zobaczyć prawdziwą magię porozumienia bez słów. Emocje sięgną zenitu, gdy psy i ich przewodnicy pokażą, jak pasja i trening tworzą niesamowity duet, który porusza i inspiruje.

Dogfrisbee w Wilanowie

Pokaz psich sportowców na plaży Wilanów odbędzie się 30 i 31 sierpnia od godz. 12:00 do 18:30. Wstęp będzie bezpłatny.

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee, m.in. freestyle, ThrowNGo, Frizgility, TimeWarp oraz Boom!. Dodatkowo odbędą się kwalifikacje do skoków Dog Diving w basenie.

W sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 13:00 rozpocznie się konkurencja Frizgility, a następnie o 14:00 odbędzie się Boom!. O godzinie 15:30 przewidziana jest konkurencja Time Warp. Równocześnie od godziny 15:00 w basenie będą odbywały się kwalifikacje do Dog Diving.

W niedzielę, 31 sierpnia, start imprezy zaplanowano na godzinę 9:00, kiedy to rozpoczną się konkurencje Freestyle (Level 1) oraz ThrowNGo (Level 2). Po południu, od godziny 14:00, na arenie pojawią się zawodnicy w konkurencjach Freestyle (Level 2) oraz ThrowNGo (Level 1). Kwalifikacje do Dog Diving odbędą się od godziny 11:00, a runda wstępna Dog Diving zostanie rozegrana o godzinie 15:00.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

