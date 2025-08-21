Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

30 i 31 sierpnia na plaży Wilanów odbędą się zawody dogfrisbee – impreza dla miłośników psów i sportów na świeżym powietrzu.



Pokaz dogfrisbee, czyli frisbee dla psów, przyniesie emocje, adrenalinę i niesamowite widowisko, które zachwyci zarówno dużych, jak i małych widzów.

Reklama Reklama

Co to jest dogfrisbee?

To nie jest zwykła zabawa z plastikowym dyskiem. Dla psów biorących udział w pokazie frisbee to moment prawdziwej radości i spełnienia. Ten sport to połączenie precyzji, szybkości oraz niezwykłej więzi między czworonogiem a jego właścicielem. Zwierzęta wykonują efektowne skoki, zwinne manewry i trudne figury, które zapierają dech w piersiach.

Podczas pokazu nie zabraknie freestyle’u – formy, która na własne oczy pozwala zobaczyć prawdziwą magię porozumienia bez słów. Emocje sięgną zenitu, gdy psy i ich przewodnicy pokażą, jak pasja i trening tworzą niesamowity duet, który porusza i inspiruje.

Dogfrisbee w Wilanowie

Pokaz psich sportowców na plaży Wilanów odbędzie się 30 i 31 sierpnia od godz. 12:00 do 18:30. Wstęp będzie bezpłatny.