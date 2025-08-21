Latające psy w Wilanowie. Dwa dni pokazów dogfrisbee

Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee
Pokaz dogfrisbee, czyli frisbee dla psów, przyniesie emocje, adrenalinę i niesamowite widowisko, które zachwyci zarówno dużych, jak i małych widzów.
To nie jest zwykła zabawa z plastikowym dyskiem. Dla psów biorących udział w pokazie frisbee to moment prawdziwej radości i spełnienia. Ten sport to połączenie precyzji, szybkości oraz niezwykłej więzi między czworonogiem a jego właścicielem. Zwierzęta wykonują efektowne skoki, zwinne manewry i trudne figury, które zapierają dech w piersiach.
Podczas pokazu nie zabraknie freestyle’u – formy, która na własne oczy pozwala zobaczyć prawdziwą magię porozumienia bez słów. Emocje sięgną zenitu, gdy psy i ich przewodnicy pokażą, jak pasja i trening tworzą niesamowity duet, który porusza i inspiruje.
Pokaz psich sportowców na plaży Wilanów odbędzie się 30 i 31 sierpnia od godz. 12:00 do 18:30. Wstęp będzie bezpłatny.
Program wydarzenia obejmuje różnorodne konkurencje dogfrisbee, m.in. freestyle, ThrowNGo, Frizgility, TimeWarp oraz Boom!. Dodatkowo odbędą się kwalifikacje do skoków Dog Diving w basenie.
W sobotę, 30 sierpnia, o godzinie 13:00 rozpocznie się konkurencja Frizgility, a następnie o 14:00 odbędzie się Boom!. O godzinie 15:30 przewidziana jest konkurencja Time Warp. Równocześnie od godziny 15:00 w basenie będą odbywały się kwalifikacje do Dog Diving.
W niedzielę, 31 sierpnia, start imprezy zaplanowano na godzinę 9:00, kiedy to rozpoczną się konkurencje Freestyle (Level 1) oraz ThrowNGo (Level 2). Po południu, od godziny 14:00, na arenie pojawią się zawodnicy w konkurencjach Freestyle (Level 2) oraz ThrowNGo (Level 1). Kwalifikacje do Dog Diving odbędą się od godziny 11:00, a runda wstępna Dog Diving zostanie rozegrana o godzinie 15:00.