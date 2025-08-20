30 sierpnia na terenie Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu odbędzie się III Festiwal Kultury Mazowsza. Gwiazdą wieczoru będzie Budka Suflera.



Festiwal to doskonała okazja, aby poznać różnorodne oblicza mazowieckiej kultury. W programie przewidziano liczne spektakle, warsztaty oraz koncerty, które łączą tradycję z nowoczesnością i atrakcyjnością dla szerokiego grona odbiorców.

Kulturalne atrakcje na III Festiwalu Kultury Mazowsza

Na uczestników czekają warsztaty kuchni regionalnej, które pozwolą im rozsmakować się w lokalnych przysmakach. Artystów zespołu Mazowsze poprowadzą zajęcia taneczne, podczas których będzie można nauczyć się tradycyjnych mazowieckich tańców. Pracownicy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych ze Szydłowca zaprezentują swoje unikatowe eksponaty, przybliżając muzyczną tradycję regionu.

Ponadto na terenie festiwalu swoje stoiska przygotują mazowieckie instytucje kultury, w tym Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Muzeum Niepodległości. Wydarzenie uświetnią także rękodzieło oraz prezentacje kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych z Mazowsza.

Koncerty na III Festiwalu Kultury Mazowsza

Scena festiwalowa tętnić będzie życiem dzięki występom zespołów Brass Federacja, Ritmo Bloco oraz Szkoły Wachlarzy. Specjalnym punktem programu będzie spektakl „Wesele – musical Chłopski” przygotowany przez Teatr Plastyczny Makata, inspirowany powieścią „Chłopi” Władysława Reymonta. Wieczór zakończą koncerty znanych polskich artystów: Faustyny Maciejczuk, Bovskiej, Rubensa oraz legendarnej grupy Budka Suflera.