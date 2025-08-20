W najbliższych dniach kulturalną mapę stolicy wypełnią wydarzenia związane z Festiwalem Warszawa Singera. Program imprezy to liczne spektakle, pokazy, koncerty i warsztaty, związane z kulturą żydowską. Duża część atrakcji ze wstępem wolnym.



Pierwsze wydarzenia w ramach imprezy wystartowały już we wtorek 19 sierpnia. Ostatnie atrakcje zaplanowano na 7 września, ale – jak podkreślają organizatorzy – program Festiwalu jest cały czas aktualizowany i może ulec zmianie.

22. Edycja Festiwalu Warszawa Singera

Kultura żydowska jest głęboko zakorzeniona w historii i kulturze Warszawy. W drugiej połowie sierpnia warto zarezerwować czas na jedną z licznych atrakcji, powiązanych z Festiwalem Warszawa Singera. W tym roku odbywa się już 22. edycja tej popularnej i cenionej imprezy kulturalnej. W ramach wydarzenia rozpisano gęsty program spektakli, koncertów, a także m.in. spacerów z przewodnikiem i warsztatów powiązanych z kulturą żydowską. Pełny, aktualizowany program wydarzenia jest dostępny na stronie Fundacji Shalom.

Program 22. edycji Festiwalu Warszawa Singera

W środę 20 sierpnia odbędzie się spektakl „Circus Kafka” w reżyserii Michała Walczaka. Przedstawienie ma formę cyberpunkowego musicalu, opartego o motywy powieści Remigiusza Grzeli „Bagaże Franza K. Podróż, której nigdy nie było”. Spektakl jest biletowany, a odbędzie się w Teatrze Żydowskim w Warszawie (ul. Senatorska 35).

Atrakcje w piątek 22 sierpnia

19.00 – Podwieczorek muzyczno-poetycki „Co nam zostało z …” w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówek.