Frank London wystąpi przed publicznością Festiwalu Warszawa Singera 27 sierpnia w Teatrze Kwadrat
Pierwsze wydarzenia w ramach imprezy wystartowały już we wtorek 19 sierpnia. Ostatnie atrakcje zaplanowano na 7 września, ale – jak podkreślają organizatorzy – program Festiwalu jest cały czas aktualizowany i może ulec zmianie.
Kultura żydowska jest głęboko zakorzeniona w historii i kulturze Warszawy. W drugiej połowie sierpnia warto zarezerwować czas na jedną z licznych atrakcji, powiązanych z Festiwalem Warszawa Singera. W tym roku odbywa się już 22. edycja tej popularnej i cenionej imprezy kulturalnej. W ramach wydarzenia rozpisano gęsty program spektakli, koncertów, a także m.in. spacerów z przewodnikiem i warsztatów powiązanych z kulturą żydowską. Pełny, aktualizowany program wydarzenia jest dostępny na stronie Fundacji Shalom.
W środę 20 sierpnia odbędzie się spektakl „Circus Kafka” w reżyserii Michała Walczaka. Przedstawienie ma formę cyberpunkowego musicalu, opartego o motywy powieści Remigiusza Grzeli „Bagaże Franza K. Podróż, której nigdy nie było”. Spektakl jest biletowany, a odbędzie się w Teatrze Żydowskim w Warszawie (ul. Senatorska 35).
19.00 – Podwieczorek muzyczno-poetycki „Co nam zostało z …” w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówek.
19.00 – Spektakl muzyczny „JENTL” Izaaka Baszewisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka. Teatr Żydowski w Warszawie, impreza biletowana.
10.00 – Wystawa „1000 lat historii Żydów polskich” w Muzeum POLIN.
10.00 – Wystawa „Więzi” w nowej galerii wystawy stałej Muzeum POLIN.
11.00 – Cykl „Jidysz na trawie”. Warsztaty kulinarne i śniadanie dla rodzin w Klubie Kinderwelt, Centrum Kultury Jidysz (ul. Andersa 15). Wymagane zapisy.
12.00 – Spektakl muzyczno-kabaretowy „Tamte Interesy” w Teatrze Żydowskim.
12.30 – Wykład Andrzeja Krakowskiego „Dlaczego Hollywood nie jest dzielnicą Warszawy?” w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
13.00 – Warsztaty rękodzielnicze „Kolczyki Murano”, prowadzone przez Izabelę Kokoszczyńską (Szumen) w Centrum Kultury Jidysz. Wymagane zapisy.
15.00 – „Zing że mir a lidele in jidysz” – warsztaty piosenki żydowskiej prowadzone przez Teresę Wrońską w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
16.00 – Żydowski Klub Dowcipu – turniej z nagrodami, prowadzony przez Natalię Chmielarz i Rafała Dajbora w Centrum Kultury Jidysz. Wymagane zapisy.
17.00 – Wykład „Berta Zuckerkandl i krytyka artystyczna polskiej sztuki", prowadzony przez Katarzynę Świdnicką w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
18.00 – Koncert „Bramy Jerozolimy. Żydowskie Pieśni Tęsknoty i Miłości”, Olga Avigail & Tango Attack oraz Erez Mounk. Muzeum Warszawskiej Pragi, impreza biletowana.
18.00 – Wernisaż wystawy „Skoro nie znali się wcześniej” prac artystów związanych z ASP w Warszawie i Łódzką Szkołą Filmową. SPLOT Nowolipie, wstęp wolny.
18.30 – „Jak zabić wilkołaka? Opowieści chasydzkie. Antologia” – spotkanie przedpremierowe z Anną Kałużną, Wojciechem Tworkiem i Marcinem Wodzińskim w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny.
19.00 – Spektakl muzyczny „JENTL” Izaaka Baszewisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka. Teatr Żydowski w Warszawie, impreza biletowana.
19.00 – Spotkanie autorskie z Remigiuszem Grzelą „Poszukiwany Franz Kafka” w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
19.30 – Koncert gitarowy „Gravity. Gitara – Dźwięk – Obraz” Lecha Majewskiego w Teatrze Żydowskim (Scena Letnia). Impreza biletowana.
22.00 – Uroczyste zakończenie szabatu – HAWDALA w Synagodze im. Małżonków Nożyków (ul. Twarda 6). Wymagane zapisy i potwierdzenie obecności.
11.00 – Spacer dawną ulicą Krochmalną, prowadzony przez Katarzynę Jankowiak. Początek spotkania przy pomniku Tadeusza Kościuszki na pl. Żelaznej Bramy. Wstęp wolny.
11.00 – Oprowadzanie po Cmentarzu Żydowskim na Bródnie (ul. Św. Wincentego 15). Wstęp płatny.
12.30 – Spektakl: „Sztiler, Sztiler… / Cicho, ciszej…” w reżyserii Gołdy Tencer. Teatr Żydowski w Warszawie, impreza biletowana.
12.30 – Mistrzowie czytają fragmenty książki „Pasażerka” Zofii Posmysz, w interpretacji Anny Romantowskiej. Austriackie Forum Kultury, wymagane zapisy.
13.00 – Warsztaty „Dwoje nieboszczyków rusza w tan” z budowy marionetek teatralnych, prowadzone przez Izabelę Kokoszczyńską (Szumen) w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny, wymagane zapisy.
14.00 – Spacer po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach „Od Munka do Wrony – szlakiem reżyserów filmowych”, prowadzony przez Rafała Dajbora. Zbiórka uczestników przed Domem Przedpogrzebowym. Wymagane zapisy.
15.30 – Wernisaż wystawy „Teatr w detalach. 75 lat Teatru Żydowskiego” w Galerii PROM. Wstęp wolny.
16.00 – Wernisaż wystawy „Upon Thy Walls, O Jerusalem – A Personal Journey" [Na twoich murach, Jeruzalem – podróż osobista] Zvi Slepon w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
16.00 – Podwieczorek dla rodzin w Klubie Kinderwelt. Warsztaty kulinarne z Zofią Mioduszewską-Wajszczak w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
16.00 – Spacer/wystawa „Modlitewnie przy Targowej i historia społeczności żydowskiej” w Muzeum Warszawskiej Pragi. Wstęp płatny.
16.30 – Spotkanie autorskie wokół książki „Mury i szczeliny. Przestrzenie getta warszawskiego” Justyny Majewskiej w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wstęp wolny.
17.00 – Spektakl muzyczny „JENTL” Izaaka Baszewisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Impreza biletowana.
20.00 – Uroczyste otwarcie festiwalu – Koncert kantoralny (kantorzy: Tzudik Greenwald oraz Israel Nachman, akompaniament: Menachem Bristowski) w Synagodze im. Małżonków Nożyków. Impreza biletowana.
14.00 – Rozmowa „Niesamowita historia przetrwania Leokadii Justman" Dominika Markla i Niko Hofingera w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
16.30 – Wykład „Tajemnice Noża w wodzie” Andrzeja Krakowskiego w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
17.00 – Czytanie performatywne „Tamara (de) Łempicka. Nienasycona” Blanki Konopki, Małgorzaty Trybalskiej i Ernestyny Winnickiej w Teatrze Żydowskim ( Scena im. Szymona Szurmieja). Wstęp po potwierdzeniu obecności.
17.30 – Spektakl muzyczny „Zdziczenie obyczajów pośmiertnych” wg Bolesława Leśmiana w reżyserii Kamila Białaszka w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
18.00 – Koncert „Masovian Mantra”, Michał Barański & Shachar Elnatan w Synagodze im. Małżonków Nożyków. Impreza biletowana.
18.00 – Uczta na koniec lata „Addio Pomidorn” Alessia Di Donato w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp płatny, obowiązują zapisy.
18.00 – Warsztaty kulturoznawczo-językowe „Borscht Riders in the Sky – o jidysz w Ameryce” Anny Nienartowicz w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy.
19.00 – Koncert „Eden” Izabeli Szafrańskiej w Teatrze Żydowskim (Scena Letnia). Impreza biletowana.
19.30 – Spotkanie autorskie wokół książki „Fenicjanie” Kristofa Zorde w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
20.00 – Koncert Janusza Radka w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
16.00 – Spektakl muzyczny „Pensjonat Villa Siesta” Janusza Tencera w Teatrze Kwadrat. Wstęp po potwierdzeniu obecności.
16.00 – Seans filmowy i spotkanie z Fredem Turnheimem, reżyserem filmu „Die Kinder der Schweigende (Dzieci Milczące)” w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
18.00 – Spektakl „Skowyt” w reżyserii Kamila Białaszka w Teatrze Żydowskim. Impreza biletowana.
18.00 – Warsztaty tańca izraelskiego, prowadzone przez Monikę Leszczyńską i Kingę Kalupę w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.
19.00 – Koncert „Dobroczynne Niguny” Raphaela Rogińskiego w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
19.00 – Pokaz filmu „Gimpel the Fool Returns to Poland” w reż. Howarda Ryppa w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
20.00 – Koncert „Meschugge 2.0. Beautiful Enough To Make You Cry”, Klezmer Connection Trio w Teatrze Żydowskim (Scena Letnia). Wstęp po potwierdzeniu obecności.
20.30 – Koncert „Z Wasowskim do łóżka” Moniki Borzym w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
17.30 – Z cyklu „Opowiedz mi swoją historię”/„Jidisze mame” – spotkanie z Gołdą Tencer w Galerii PROM. Wstęp po potwierdzeniu obecności.
17.30 – Pokaz filmu dokumentalnego i spotkanie z bohaterem filmu „Amnezja”, w reż. Jerzego Śladkowskiego, z udziałem Piotra Piwowarczyka w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.
18.00 – Spektakl „Skowyt” w reż. Kamila Białaszka w Teatrze Żydowskim. Impreza biletowana.
18.00 – Prezentacja „Teatr Żydowski na łamach periodyku Fołks-Sztyme” Aleksandry Gluba w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny.
18.00 – Koncert fortepianowy „Nieznane. XIX-wieczne wirtuozki fortepianu” Katarzyny Drogosz w Kościele św. Antoniego z Padwy (ul. Senatorska 31). Impreza biletowana.
18.00 – Koncert: „Dziś Panna Andzia ma wychodne A jutro...?" Moniki Chrząstowskiej i Piotra Siereckiego w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
20.00 – Koncert „Sefardic Music”, Milo Ensamble & Kayah oraz gość specjalny Frank London w Teatrze Kwadrat. Impreza biletowana.
20.00 – Koncert „Nachum” Pękala, Bilińska, Rzepka, Zylberberg, Łyszkiewicz w Teatrze Żydowskim (Scena Letnia). Impreza biletowana.