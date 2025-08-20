16.4°C
Życie Warszawy

Rusza 22. Festiwal Warszawa Singera. Program imprezy od piątku 22 sierpnia do środy 27 sierpnia

Publikacja: 20.08.2025 17:30

Frank London wystąpi przed publicznością Festiwalu Warszawa Singera 27 sierpnia w Teatrze Kwadrat

Frank London wystąpi przed publicznością Festiwalu Warszawa Singera 27 sierpnia w Teatrze Kwadrat

Foto: Fundacja Shalom/shalom.org.pl

Katarzyna Pryga
W najbliższych dniach kulturalną mapę stolicy wypełnią wydarzenia związane z Festiwalem Warszawa Singera. Program imprezy to liczne spektakle, pokazy, koncerty i warsztaty, związane z kulturą żydowską. Duża część atrakcji ze wstępem wolnym.

Pierwsze wydarzenia w ramach imprezy wystartowały już we wtorek 19 sierpnia. Ostatnie atrakcje zaplanowano na 7 września, ale – jak podkreślają organizatorzy – program Festiwalu jest cały czas aktualizowany i może ulec zmianie.

22. Edycja Festiwalu Warszawa Singera

Kultura żydowska jest głęboko zakorzeniona w historii i kulturze Warszawy. W drugiej połowie sierpnia warto zarezerwować czas na jedną z licznych atrakcji, powiązanych z Festiwalem Warszawa Singera. W tym roku odbywa się już 22. edycja tej popularnej i cenionej imprezy kulturalnej. W ramach wydarzenia rozpisano gęsty program spektakli, koncertów, a także m.in. spacerów z przewodnikiem i warsztatów powiązanych z kulturą żydowską. Pełny, aktualizowany program wydarzenia jest dostępny na stronie Fundacji Shalom.

Program 22. edycji Festiwalu Warszawa Singera

W środę 20 sierpnia odbędzie się spektakl „Circus Kafka” w reżyserii Michała Walczaka. Przedstawienie ma formę cyberpunkowego musicalu, opartego o motywy powieści Remigiusza Grzeli „Bagaże Franza K. Podróż, której nigdy nie było”. Spektakl jest biletowany, a odbędzie się w Teatrze Żydowskim w Warszawie (ul. Senatorska 35).

Atrakcje w piątek 22 sierpnia

19.00 – Podwieczorek muzyczno-poetycki „Co nam zostało z …” w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie. Wstęp bezpłatny na podstawie wejściówek.

19.00 – Spektakl muzyczny „JENTL” Izaaka Baszewisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka. Teatr Żydowski w Warszawie, impreza biletowana.

Warszawa Singera. Wydarzenia w sobotę 23 sierpnia

10.00 – Wystawa „1000 lat historii Żydów polskich” w Muzeum POLIN.

10.00 – Wystawa „Więzi” w nowej galerii wystawy stałej Muzeum POLIN.

11.00 – Cykl „Jidysz na trawie”. Warsztaty kulinarne i śniadanie dla rodzin w Klubie Kinderwelt, Centrum Kultury Jidysz (ul. Andersa 15). Wymagane zapisy.

12.00 – Spektakl muzyczno-kabaretowy „Tamte Interesy” w Teatrze Żydowskim.

12.30 – Wykład Andrzeja Krakowskiego „Dlaczego Hollywood nie jest dzielnicą Warszawy?” w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.

13.00 – Warsztaty rękodzielnicze „Kolczyki Murano”, prowadzone przez Izabelę Kokoszczyńską (Szumen) w Centrum Kultury Jidysz. Wymagane zapisy.

15.00 – „Zing że mir a lidele in jidysz” – warsztaty piosenki żydowskiej prowadzone przez Teresę Wrońską w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.

16.00 – Żydowski Klub Dowcipu – turniej z nagrodami, prowadzony przez Natalię Chmielarz i Rafała Dajbora w Centrum Kultury Jidysz. Wymagane zapisy.

17.00 – Wykład „Berta Zuckerkandl i krytyka artystyczna polskiej sztuki", prowadzony przez Katarzynę Świdnicką w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.

18.00 – Koncert „Bramy Jerozolimy. Żydowskie Pieśni Tęsknoty i Miłości”, Olga Avigail & Tango Attack oraz Erez Mounk. Muzeum Warszawskiej Pragi, impreza biletowana.

18.00 – Wernisaż wystawy „Skoro nie znali się wcześniej” prac artystów związanych z ASP w Warszawie i Łódzką Szkołą Filmową. SPLOT Nowolipie, wstęp wolny.

18.30 – „Jak zabić wilkołaka? Opowieści chasydzkie. Antologia” – spotkanie przedpremierowe z Anną Kałużną, Wojciechem Tworkiem i Marcinem Wodzińskim w Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny.

19.00 – Spektakl muzyczny „JENTL” Izaaka Baszewisa Singera i Leah Napolin w reżyserii Roberta Talarczyka. Teatr Żydowski w Warszawie, impreza biletowana.

19.00 – Spotkanie autorskie z Remigiuszem Grzelą „Poszukiwany Franz Kafka” w Austriackim Forum Kultury. Wstęp wolny.

19.30 – Koncert gitarowy „Gravity. Gitara – Dźwięk – Obraz” Lecha Majewskiego w Teatrze Żydowskim (Scena Letnia). Impreza biletowana.

22.00 – Uroczyste zakończenie szabatu – HAWDALA w Synagodze im. Małżonków Nożyków (ul. Twarda 6). Wymagane zapisy i potwierdzenie obecności.

