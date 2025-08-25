16.6°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Festiwal Warszawa Singera 2025. Program od czwartku 28 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia

Publikacja: 25.08.2025 11:00

David D'Or wystąpi podczas koncertu finałowego w niedzielę 31 sierpnia w Operze Narodowej

David D'Or wystąpi podczas koncertu finałowego w niedzielę 31 sierpnia w Operze Narodowej

Foto: Fundacja Shalom/shalom.org.pl

Anna Rogalska
Rozpoczyna się 22. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Festiwal potrwa od 23 do 31 sierpnia i każdego dnia będzie obfitował w szereg ciekawych wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, pokazy filmów i spotkania literackie. Wstęp na wiele z nich jest bezpłatny.

22. Festiwal Warszawa Singera potrwa do końca wakacji. Koncert finałowy odbędzie się 31 sierpnia w Operze Narodowej. Poniżej przedstawiamy program festiwalu od czwartku 28 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia.

Festiwal Warszawa Singera 2025

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera w tym roku odbędzie się w stolicy już po raz dwudziesty drugi. To wyjątkowe wydarzenie na kulturalnej mapie Warszawy, które będzie okazją nie tylko do spotkania wybitnych artystów, muzyków i pisarzy z całego świata, ale także do dialogu i wspólnego odkrywania polsko-żydowskiego dziedzictwa.

Każdego dnia program festiwalu wypełniony jest koncertami, spektaklami, pokazami filmów, spotkaniami autorskimi, spacerami miejskimi, wykładami i warsztatami artystycznymi. 22. Festiwal Warszawa Singera odbywa się pod hasłem "Od tradycji do awangardy!" i jak co roku połączy tradycję z nowoczesnością, zada pytania o tożsamość i upomni się o tolerancję wobec wielokulturowości.

Frank London wystąpi przed publicznością Festiwalu Warszawa Singera 27 sierpnia w Teatrze Kwadrat
piątek–środa
22. Festiwal Warszawa Singera. Program imprezy 22-27 sierpnia

Program festiwalu na czwartek 28 sierpnia

11.00 - Sesja naukowa w Centrum Kultury Jidysz | „Małe opowiastki o wielkich sprawach. Proza jidysz w XX i XXI w” | redakcja naukowa dr Karolina Szymaniak - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny 

16.30 - Spacer miejski: „Judaica Starej Pragi” | Jarek Spacerolog Praski - Miejsce spotkania: ul. Kłopotowskiego 1/3. Wstęp po potwierdzeniu obecności

16.30 - Klub Miłośników Kultury Żydowskiej | Wykład ilustrowany Moniki Szabłowskiej-Zaremby: „Kronikarz żydowskiej Warszawy. Opowiadania Efroima Kaganowskiego” - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

17.00 - Żydowski Salon Literacki | Spotkanie autorskie wokół książki „Smocza. Biografia żydowskiej ulicy w Warszawie” z Bennym Merem i Piotrem Pazińskim - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

17.30 - Spektakl słowno-muzyczny: „Migawka” | Magdalena Milczarska - Teatr Kwadrat. Impreza biletowana

18.00 - Pokaz filmu dokumentalnego i spotkanie z autorem | „Cafe Dancing, czyli muzyka rozrywkowa dwudziestolecia międzywojennego”, w reż. Jacka Papisa - Żydowski Instytut Historyczny. Wstęp wolny

18.30 - Spektakl: „Feluni”, reż. Ewa Platt | Teatr Żydowski w Warszawie - Teatr Żydowski – ul. Senatorska 35. Impreza biletowana 

19.00 - Spotkanie autorskie wokół książki „Kolekcja i tożsamość”. | Milena Woźniak-Koch - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

19.00 - Żydowski Salon Literacki. Spotkanie wokół książki „Mój Trubadur z Kamiennej. Wspomnienia Bożeny Lichtman” - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

20.00 – Koncert: „Sephardic Light” | Mor Karbasi & Dervi Sefarad Trio – Teatr Kwadrat. Impreza biletowana

20.30 – Koncert: „Porządki” | promocja najnowszej płyty | Maniucha Bikont – Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35 – Scena Letnia. Impreza biletowana

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzict
festiwal
Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Program festiwalu na piątek 29 sierpnia

16.00 - Spacer muzyczny: „Cztery sceny żydowskie”– z Mirosławem Kuźniakiem i Marcinem Maroszkiem | prowadzenie Rafał Dajbor - Zbiórka przed Teatrem Żydowskim, ul. Senatorska 35. Wstęp po potwierdzeniu obecności

16.00 – Koncert: Oryginalne kompozycje do utworów poetki jidysz Kateriny Kuznetsovej | Paul Brody & Di Shkatulkeles |US/DE| - Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35 – Scena Letnia. Impreza biletowana

16.30 - Przystanek Poezja: „Niech pragnie deska” – wiersze Debory Vogel - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

16.30 - Spacer miejski: „Judaica Nowej Pragi” | Jarek Spacerolog Praski - Miejsce spotkania: ul. Wileńska 3. Wstęp po potwierdzeniu obecności

17.00 - „Szabat Szalom” świąteczny wieczór na Placu Grzybowskim z gospodynią Festiwalu Warszawa Singera Gołdą Tencer - Skwer na Placu Grzybowskim. Wstęp po potwierdzeniu obecności

18.00 - Miejski spacer performatywny po Muranowie z Jackiem Wajszczakiem - Miejsce spotkania: Centrum Kultury Jidysz. Wstęp po potwierdzeniu obecności 

18.00 - „Hejmisz” – szabatowe spotkanie o dobrostanie - Muzeum POLIN. Wstęp po potwierdzeniu obecności

18.00 - Spotkanie wokół książki „Mark Rothko. Od środka” Christophera Rothko - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

18.30 - Żydowski Salon Literacki: Spotkanie autorskie z Martą Grzywacz wokół książki „Radość Soboty. Archiwum życia i śmierci” - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

19.00 - Spektakl: „Feluni”, reż. Ewa Platt | Teatr Żydowski w Warszawie - Teatr Żydowski – ul. Senatorska 35. Impreza biletowana 

20.00 – Noc Klezmerów – koncert plenerowy | Bubliczki, czyli Wild Balkan Brass from Poland & Gość Specjalny – Frank London |US| - Skwer na Placu Grzybowskim. Wstęp po potwierdzeniu obecności

Już w piątek na Placu Centralnym kolejny koncert z cyklu „Nastrajanie"
piątek
Trzech gigantów polskiej muzyki klasycznej na Placu Centralnym

Program festiwalu na sobotę 30 sierpnia

11.00 - Spacer miejski: 75-lecie Teatru Żydowskiego – śladami Idy Kamińskiej i Szymona Szurmieja | Rafał Dajbor - Miejsce spotkania: Al. Jerozolimskie 101, przed wejściem do kamienicy. Wstęp po potwierdzeniu obecności

12.30 - Spotkanie autorskie: „Dalsze przygody perypatetyka” | Andrzej Krakowski - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

13.00 - Szabatowy piknik na Łące POLIN - Muzeum POLIN. Wstęp wolny         

14.30 - Wykład: „Od Singera po współczesne praktyki terapii rodzin”| Julia Jastrzębska - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

15.00 – W kuchni mamy Soni – spektakl muzyczny z udziałem Gołdy Tencer, Janusza Tencera i Dawida Szurmieja – Teatr Żydowski – ul. Senatorska 35. Wstęp po potwierdzeniu obecności

15.00 - Żydowski Salon Literacki | | „Żydzi i gojka” – rozmowa o Marku Edelmanie z pisarką Joanną Szczęsną - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

16.00 - Spacer varsavianistyczny „Śladami kuriozów z prasy jidyszowej” | Karolina Szymaniak - Miejsce spotkania: przed wejściem do Centrum Kultury Jidysz, Andersa 15. Wstęp po potwierdzeniu obecności

17.00 - Żydowski Salon Literacki | „Stawić opór nurtowi. Anda Rottenberg i Maria Poprzęcka” – spotkanie z autorkami książek „Schyłek” i „Trudny wiek” oraz „Śmierć przed obrazem” - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

18.00 – Musical: „M. Faktor. Narodziny Piękna”, reż. Agata Biziuk | Teatr Żydowski w Warszawie – Teatr Żydowski – Klub Dowództwa Garnizonu w Warszawie, al. Niepodległości 141a. Impreza biletowana

18.00 – Czytelnia Pisarzy Żydowskich – Mistrzowie czytają: fragmenty książki „XI Nie bądź obojętny” Mariana Turskiego w interpretacji Magdaleny Zawadzkiej – Austriackie Forum Kultury. Wstęp po potwierdzeniu obecności

20.00 – Koncert: „Będzie pokój – Will be peace – Ihie shalom" | Symcha Keller & Native hasidic reggae orchestra oraz Junior stress – Teatr Żydowski ul. Senatorska 35 – Scena Letnia. Impreza biletowana

Program festiwalu na niedzielę 31 sierpnia

11.00 - Klub Miłośników Kultury Żydowskiej | Wykład: „Łódź żydowska. Nowe spojrzenia, stare nowe książki” | Joanna Podolska - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

11.00 - Spacer: „Lekarze getta warszawskiego” | Masza Makarowa | Muzeum Getta Warszawskiego - Miejsce spotkania: Róg ul. Żelaznej i al. Solidarności (przy budynku Urzędu dzielnicy Warszawa-Wola). Wstęp wolny

11.00 - Spacer z cyklu #zKawaPoWarszawie: Teatry, kino i kamienice, czyli zapomniana żydowska Warszawa wokół pl. Trzech Krzyży - Miejsce spotkania: Green Caffe Nero Cosmopolitan, ul. Twarda 2. Wstęp wolny

12.00 – Koncert: Abi men zejt zich (Dobrze, że się widzimy) Henryk Rajfer (śpiew), Teresa Wrońska (piano) - Teatr Żydowski ul. Senatorska 35 – Scena Letnia. Impreza biletowana

12.00 - Warsztaty artystyczne dla dorosłych: Szyjemy hamsę – ozdobę z tradycją | Monika Krajewska - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

12.00 - Rodzinne warsztaty muzyczne (piosenki w jidysz i ladino) z Hanną Goldstein - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny, obowiązują zapisy

13.00 – Hanna Krall. Z okazji 90. urodzin. Spotkanie wokół książki „Jedenaście” - Teatr Żydowski – al. Niepodległości 141a. Wstęp po potwierdzeniu obecności

13.00 - Oprowadzanie po Cmentarzu Żydowskim na Okopowej - Cmentarz Żydowski – ul. Okopowa 49/51. Wstęp płatny

13.30 - Żydowski Salon Literacki | Spotkanie autorskie z Bellą Szwarcman-Czarnotą wokół książki „Mam dla Was historię” - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

16.00 – Musical: „M. Faktor. Narodziny piękna”, reż. Agata Biziuk | Teatr Żydowski w Warszawie – Teatr Żydowski – Klub Dowództwa Garnizonu w Warszawie, al. Niepodległości 141a. Impreza biletowana

16.00 - Żydowski Salon Literacki | spotkanie autorskie z Piotrem Pazińskim wokół książki „Obstalunki” - Austriackie Forum Kultury. Wstęp wolny

16.30 – Koncert | Paul Brody |US/DE| & Frank London |US| - Teatr Żydowski, ul. Senatorska 35 – Scena Letnia. Impreza biletowana

17.00 - Wydarzenie muzyczno-sceniczne na podstawie „Requiem” Dawida Einhorna - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny

19.00 – Koncert finałowy | David D'or |IL| & Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza – Teatr Wielki - Opera Narodowa. Impreza biletowana

21.30 - Kołysanka dla pamięci - Pomnik Bohaterów Getta. Wstęp wolny

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Warto więc sprawdzać aktualny plan wydarzeń, który jest dostępny na stronie Fundacji Shalom pod adresem: https://shalom.org.pl/program-2025/

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

