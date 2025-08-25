Festiwal Warszawa Singera 2025. Program od czwartku 28 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia

Rozpoczyna się 22. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Festiwal potrwa od 23 do 31 sierpnia i każdego dnia będzie obfitował w szereg ciekawych wydarzeń, takich jak koncerty, spektakle, pokazy filmów i spotkania literackie. Wstęp na wiele z nich jest bezpłatny.



22. Festiwal Warszawa Singera potrwa do końca wakacji. Koncert finałowy odbędzie się 31 sierpnia w Operze Narodowej. Poniżej przedstawiamy program festiwalu od czwartku 28 sierpnia do niedzieli 31 sierpnia.

Festiwal Warszawa Singera 2025

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera w tym roku odbędzie się w stolicy już po raz dwudziesty drugi. To wyjątkowe wydarzenie na kulturalnej mapie Warszawy, które będzie okazją nie tylko do spotkania wybitnych artystów, muzyków i pisarzy z całego świata, ale także do dialogu i wspólnego odkrywania polsko-żydowskiego dziedzictwa.

Każdego dnia program festiwalu wypełniony jest koncertami, spektaklami, pokazami filmów, spotkaniami autorskimi, spacerami miejskimi, wykładami i warsztatami artystycznymi. 22. Festiwal Warszawa Singera odbywa się pod hasłem "Od tradycji do awangardy!" i jak co roku połączy tradycję z nowoczesnością, zada pytania o tożsamość i upomni się o tolerancję wobec wielokulturowości.

Program festiwalu na czwartek 28 sierpnia

11.00 - Sesja naukowa w Centrum Kultury Jidysz | „Małe opowiastki o wielkich sprawach. Proza jidysz w XX i XXI w” | redakcja naukowa dr Karolina Szymaniak - Centrum Kultury Jidysz. Wstęp wolny