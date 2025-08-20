25.1°C
1006.9 hPa
Życie Warszawy

Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Publikacja: 20.08.2025 10:45

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzict

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzictwo

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Od 23 do 31 sierpnia 2025 roku stolica ponownie doświadczy bogateego świata kultury żydowskiej. Rusza XXII edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kalendarzu stolicy, łączącego historię z teraźniejszością.

Zanim wyruszymy w podróż przez program festiwalu, warto przypomnieć jego genezę i misję. Festiwal powstał w 2004 roku, by uczcić pamięć wybitnego pisarza Izaaka Baszewisa Singera. Jego celem jest wskrzeszenie dawnego świata polsko-żydowskiego, ale także pokazanie, jak współczesna kultura żydowska wciąż się rozwija i inspiruje. Wydarzenie ma promować dialog, tolerancję i otwartość, a jego sercem tradycyjnie pozostaje Plac Grzybowski oraz ulica Próżna, które przed wojną tętniły życiem żydowskiej społeczności.

Gwiazdy i wielkie sceny

Tegoroczny program festiwalu to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki. Zwieńczeniem tej artystycznej podróży będzie galowy koncert izraelskiego wokalisty Davida D’Ora, który swoimi czterema oktawami głosu zachwyci publiczność Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Scena Letnia Teatru Żydowskiego stanie się areną wyjątkowych muzycznych spotkań, w tym z legendą klezmerskiej sceny – Frankiem Londonem, współzałożycielem The Klezmatics. Zagra on m.in. w duecie z Paulem Brodym, tworząc muzyczny dialog pełen improwizacji i eksperymentów.

Na deskach Teatru Kwadrat usłyszymy natomiast znakomitych polskich artystów, takich jak Monika Borzym z recitalem "Z Wasowskim w łóżku" czy Kayah w wspólnym projekcie z Milo Ensemble. Wyjątkowe doznania zapewnią także koncerty kantoralne w Synagodze Nożyków, gdzie wystąpią światowej sławy kantorzy Israel Nachman Turgeman i Tzudik Greenwald.

Polecane
Muzeum POLIN zaprasza na weekend z Etgarem Keretem
piątek-niedziela
Spotkanie i warsztaty z Keretem. Muzeum POLIN zaprasza

Teatr: od tradycji do awangardy

Festiwal to również bogaty program teatralny. Teatr Żydowski zaprezentuje zarówno dobrze znane, jak i zupełnie nowe produkcje. Wśród najciekawszych propozycji znalazł się musical o życiu Maksa Faktorowicza, założyciela legendarnej marki kosmetycznej. Widzowie zobaczą również klasyczne już przedstawienie „Jentl” – opowieść muzyczną o poszukiwaniu tożsamości. Nie zabraknie także awangardy w postaci musicalu „Circus Kafka” czy spektaklu „Feluni”, poruszającego temat traumy Holokaustu i jej wpływu na kolejne pokolenia.

Polecane
Miłośnicy komiksu mają szansę poznać twórczość Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury
do końca wakacji
Ostatnia szansa, by zobaczyć Marię, Polcha i fotograficzne historie

Wiele innych atrakcji

Program festiwalu wykracza daleko poza sceny muzyczne i teatralne. Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących, które zadowolą nawet najbardziej wymagających uczestników. Wśród nich znajdą się spotkania literackie z takimi postaciami jak Anda Rottenberg i Maria Poprzęcka. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, tanecznych, a także w tematycznych spacerach po dawnych żydowskich dzielnicach Warszawy. Nie zabraknie również wystaw i pokazów filmów dokumentalnych. Ze szczegółowym programem można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Shalom oraz w mediach społecznościowych festiwalu.

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzictwo, a także doświadczyć, jak współczesna kultura żydowska wciąż się rozwija i inspiruje. Wydarzenie ma charakter otwarty i zaprasza wszystkich, bez względu na pochodzenie. Pełen program można znaleźć na stronie organizatora.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Adoptuj kota – podaruj mu dom, a on podaruje Ci swoją wierność, czułość i mnóstwo mruczenia” – zach
zwierzę warszawskie

„Niech koty z Piaseczna wrócą do gminy”. Nietypowa akcja urzędu

13 adresów na Pradze zyska centralne ogrzewanie
modernizacja

Przetarg na CO w kamienicach na Pradze ogłoszony

Taki kształt ma przybrać osiedle, które zastąpi centrum handlowe Klif
inwestycje

Warszawski Klif zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie osiedle

Rejon ulicy Złotej i Zgoda to jedna z miejskich wysp ciepła w stolicy
klimat

Miejska wyspa ciepła w centrum Warszawy. Te ulice nagrzewają się najszybciej

Budowa hali widowiskowo-sportowej powraca do miejkich postulatów co kilka lat
list otwarty

Sportowcy i ludzie kultury piszą do Trzaskowskiego. „Czas dotrzymać obietnic”

Celem uchwały krajobrazowej jest ochrona krajobrazu miejskiego przed negatywnym wpływem chaotycznych
przestrzeń miejska

Miasto pracuje nad uchwałą krajobrazową. Jak zgłosić propozycje?

Zadaszenie pełni istotną funkcję – nie tylko chroni przed rozwiewaniem śmieci przez wiatr, ale przed
przestrzeń miejska

800 nowych koszy na śmieci. Nie rozdziobią ich kruki i wrony

Główną inspiracją dla projektu willi była jednoprzestrzenna forma takich tradycyjnych domostw jak ti
architektura

Dom podróżników pod Warszawą. Oaza spokoju wśród zieleni

© Copyright by GREMI MEDIA SA