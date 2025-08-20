Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Od 23 do 31 sierpnia 2025 roku stolica ponownie doświadczy bogateego świata kultury żydowskiej. Rusza XXII edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kalendarzu stolicy, łączącego historię z teraźniejszością.



Zanim wyruszymy w podróż przez program festiwalu, warto przypomnieć jego genezę i misję. Festiwal powstał w 2004 roku, by uczcić pamięć wybitnego pisarza Izaaka Baszewisa Singera. Jego celem jest wskrzeszenie dawnego świata polsko-żydowskiego, ale także pokazanie, jak współczesna kultura żydowska wciąż się rozwija i inspiruje. Wydarzenie ma promować dialog, tolerancję i otwartość, a jego sercem tradycyjnie pozostaje Plac Grzybowski oraz ulica Próżna, które przed wojną tętniły życiem żydowskiej społeczności.

Gwiazdy i wielkie sceny

Tegoroczny program festiwalu to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki. Zwieńczeniem tej artystycznej podróży będzie galowy koncert izraelskiego wokalisty Davida D’Ora, który swoimi czterema oktawami głosu zachwyci publiczność Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Scena Letnia Teatru Żydowskiego stanie się areną wyjątkowych muzycznych spotkań, w tym z legendą klezmerskiej sceny – Frankiem Londonem, współzałożycielem The Klezmatics. Zagra on m.in. w duecie z Paulem Brodym, tworząc muzyczny dialog pełen improwizacji i eksperymentów.

Na deskach Teatru Kwadrat usłyszymy natomiast znakomitych polskich artystów, takich jak Monika Borzym z recitalem "Z Wasowskim w łóżku" czy Kayah w wspólnym projekcie z Milo Ensemble. Wyjątkowe doznania zapewnią także koncerty kantoralne w Synagodze Nożyków, gdzie wystąpią światowej sławy kantorzy Israel Nachman Turgeman i Tzudik Greenwald.