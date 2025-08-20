Warszawa Singera 2025. Kultura, tradycja i współczesność spotkają się w sercu stolicy

Festiwal Warszawa Singera to unikalna okazja, by na nowo odkryć i docenić polsko-żydowskie dziedzictwo
Zanim wyruszymy w podróż przez program festiwalu, warto przypomnieć jego genezę i misję. Festiwal powstał w 2004 roku, by uczcić pamięć wybitnego pisarza Izaaka Baszewisa Singera. Jego celem jest wskrzeszenie dawnego świata polsko-żydowskiego, ale także pokazanie, jak współczesna kultura żydowska wciąż się rozwija i inspiruje. Wydarzenie ma promować dialog, tolerancję i otwartość, a jego sercem tradycyjnie pozostaje Plac Grzybowski oraz ulica Próżna, które przed wojną tętniły życiem żydowskiej społeczności.
Tegoroczny program festiwalu to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki. Zwieńczeniem tej artystycznej podróży będzie galowy koncert izraelskiego wokalisty Davida D’Ora, który swoimi czterema oktawami głosu zachwyci publiczność Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Scena Letnia Teatru Żydowskiego stanie się areną wyjątkowych muzycznych spotkań, w tym z legendą klezmerskiej sceny – Frankiem Londonem, współzałożycielem The Klezmatics. Zagra on m.in. w duecie z Paulem Brodym, tworząc muzyczny dialog pełen improwizacji i eksperymentów.
Na deskach Teatru Kwadrat usłyszymy natomiast znakomitych polskich artystów, takich jak Monika Borzym z recitalem "Z Wasowskim w łóżku" czy Kayah w wspólnym projekcie z Milo Ensemble. Wyjątkowe doznania zapewnią także koncerty kantoralne w Synagodze Nożyków, gdzie wystąpią światowej sławy kantorzy Israel Nachman Turgeman i Tzudik Greenwald.
Festiwal to również bogaty program teatralny. Teatr Żydowski zaprezentuje zarówno dobrze znane, jak i zupełnie nowe produkcje. Wśród najciekawszych propozycji znalazł się musical o życiu Maksa Faktorowicza, założyciela legendarnej marki kosmetycznej. Widzowie zobaczą również klasyczne już przedstawienie „Jentl” – opowieść muzyczną o poszukiwaniu tożsamości. Nie zabraknie także awangardy w postaci musicalu „Circus Kafka” czy spektaklu „Feluni”, poruszającego temat traumy Holokaustu i jej wpływu na kolejne pokolenia.
Program festiwalu wykracza daleko poza sceny muzyczne i teatralne. Organizatorzy przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących, które zadowolą nawet najbardziej wymagających uczestników. Wśród nich znajdą się spotkania literackie z takimi postaciami jak Anda Rottenberg i Maria Poprzęcka. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, tanecznych, a także w tematycznych spacerach po dawnych żydowskich dzielnicach Warszawy. Nie zabraknie również wystaw i pokazów filmów dokumentalnych. Ze szczegółowym programem można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Shalom oraz w mediach społecznościowych festiwalu.
