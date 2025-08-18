Spotkanie i warsztaty z Etgarem Keretem. Muzeum POLIN zaprasza na niezwykły weekend

Muzeum POLIN zaprasza na weekend z Etgarem Keretem
Weekend z Edgarem Keretem nawiązuje do inspirowanego jego twórczością filmu „Dżem”, który można zobaczyć w nowopowstałej galerii „Więzi”. Miejsce to otwarte zostało pod koniec czerwca tego roku i stanowi ostatni rozdział wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich” Muzeum POLIN.
Weekend z Etgarem Keretem rozpocznie się w Audytorium Muzeum POLIN w piątek 22 sierpnia o godz. 18:30 od pokazu filmów. Poprzedzi go prelekcja Kai Klimek (Kajutex) na temat izraelskiego pisarza i reżysera, który uznawany jest za jednego z najciekawszych twórców swojego pokolenia.
W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną trzy obrazy różniące się między sobą formą. Pierwszym z nich będzie film dokumentalny „Etgar Keret. Oparte na prawdziwej historii”, a kolejnym – krótkometrażowa „Krótka historia”. Jako ostatni widzowie zobaczą – zrealizowany wspólnie z Shirą Geffen i nagrodzony w Cannes debiut – „Meduzy”.
W sobotę 23 sierpnia, czyli drugiego dnia weekendu z Etgarem Keretem, organizatorzy zapowiadają „[…] niepowtarzalny wieczór pełen błyskotliwego spojrzenia, uważności i literackiej precyzji”. O godz. 18:00 w Audytorium Muzeum POLIN zaplanowano spotkanie autorskie z izraelskim pisarzem i reżyserem. Rozmowę w języku angielskim poprowadzi Joanna Król-Komła, która zapyta Etgara Kereta m.in. o absurdy codzienności, miłość i nieprzewidywalność świata.
W niedzielę 24 sierpnia w godz. 16:00 – 18:00 odbędzie się finałowe wydarzenie weekendu – warsztaty literackie z Etgarem Keretem. W ich trakcie izraelski twórca „[…] podzieli się osobistymi spostrzeżeniami na temat procesu twórczego, przeczyta fragmenty swoich opowiadań i wyjawi, jak odnajdywać niesamowite historie ukryte w codzienności”. Spotkanie poprowadzone zostanie w języku angielskim.
Etgar Keret urodził się w 1967 roku w Ramat Gan. Uznawany jest za jedną z czołowych postaci izraelskiej literatury i filmu. Jego teksty można przeczytać m.in. w „The New York Times”, „Le Monde” i „The New Yorker”, a jego książki przetłumaczono na ponad czterdzieści języków. Etgar Keret jest zdobywcą m.in. takich nagród jak „Złota Kamera” Festiwalu Filmowego w Cannes (2007), Nagroda Charlesa Bronfmana (2016) oraz Nagroda Sapira (2018). Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Ben-Guriona na Negewie, gdzie uczy kreatywnego pisania. Ponadto kieruje nowym programem MFA w Żydowskim Seminarium Teologicznym.