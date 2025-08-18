20.6°C
Życie Warszawy

Spotkanie i warsztaty z Etgarem Keretem. Muzeum POLIN zaprasza na niezwykły weekend

Publikacja: 18.08.2025 12:45

Muzeum POLIN zaprasza na weekend z Etgarem Keretem

Foto: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Joanna Kamińska
Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 22-24 sierpnia zaprasza na weekend z Etgarem Keretem, izraelskim pisarzem i reżyserem polskiego pochodzenia. W programie projekcje filmów, spotkanie autorskie oraz warsztaty literackie.

Weekend z Edgarem Keretem nawiązuje do inspirowanego jego twórczością filmu „Dżem”, który można zobaczyć w nowopowstałej galerii „Więzi”. Miejsce to otwarte zostało pod koniec czerwca tego roku i stanowi ostatni rozdział wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich” Muzeum POLIN.

Weekend z Etgarem Keretem: Piątkowy pokaz filmów

Weekend z Etgarem Keretem rozpocznie się w Audytorium Muzeum POLIN w piątek 22 sierpnia o godz. 18:30 od pokazu filmów. Poprzedzi go prelekcja Kai Klimek (Kajutex) na temat izraelskiego pisarza i reżysera, który uznawany jest za jednego z najciekawszych twórców swojego pokolenia. 

W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną trzy obrazy różniące się między sobą formą. Pierwszym z nich będzie film dokumentalny „Etgar Keret. Oparte na prawdziwej historii”, a kolejnym –  krótkometrażowa „Krótka historia”. Jako ostatni widzowie zobaczą – zrealizowany wspólnie z Shirą Geffen i nagrodzony w Cannes debiut – „Meduzy”.

