Spotkanie i warsztaty z Etgarem Keretem. Muzeum POLIN zaprasza na niezwykły weekend

Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 22-24 sierpnia zaprasza na weekend z Etgarem Keretem, izraelskim pisarzem i reżyserem polskiego pochodzenia. W programie projekcje filmów, spotkanie autorskie oraz warsztaty literackie.



Weekend z Edgarem Keretem nawiązuje do inspirowanego jego twórczością filmu „Dżem”, który można zobaczyć w nowopowstałej galerii „Więzi”. Miejsce to otwarte zostało pod koniec czerwca tego roku i stanowi ostatni rozdział wystawy stałej „1000 lat historii Żydów polskich” Muzeum POLIN.

Reklama

Weekend z Etgarem Keretem: Piątkowy pokaz filmów

Weekend z Etgarem Keretem rozpocznie się w Audytorium Muzeum POLIN w piątek 22 sierpnia o godz. 18:30 od pokazu filmów. Poprzedzi go prelekcja Kai Klimek (Kajutex) na temat izraelskiego pisarza i reżysera, który uznawany jest za jednego z najciekawszych twórców swojego pokolenia.

W trakcie pokazu zaprezentowane zostaną trzy obrazy różniące się między sobą formą. Pierwszym z nich będzie film dokumentalny „Etgar Keret. Oparte na prawdziwej historii”, a kolejnym – krótkometrażowa „Krótka historia”. Jako ostatni widzowie zobaczą – zrealizowany wspólnie z Shirą Geffen i nagrodzony w Cannes debiut – „Meduzy”.

Spotkanie autorskie z Etgarem Keretem już w sobotę 23 sierpnia

W sobotę 23 sierpnia, czyli drugiego dnia weekendu z Etgarem Keretem, organizatorzy zapowiadają „[…] niepowtarzalny wieczór pełen błyskotliwego spojrzenia, uważności i literackiej precyzji”. O godz. 18:00 w Audytorium Muzeum POLIN zaplanowano spotkanie autorskie z izraelskim pisarzem i reżyserem. Rozmowę w języku angielskim poprowadzi Joanna Król-Komła, która zapyta Etgara Kereta m.in. o absurdy codzienności, miłość i nieprzewidywalność świata.