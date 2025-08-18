Cicha Warszawa? Nieznane oblicze stolicy zatrzymane na zdjęciach. Wystawa od 19 sierpnia

Od wtorku w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej można oglądać wystawę fotografii Radka Jaworskiego pt. „Quiet cities – Warsaw”. Wstęp wolny. Wystawa i towarzyszący jej katalog zostały przygotowane z okazji Światowego Dnia Fotografii obchodzonego 19 sierpnia.



„Quiet cities – Warsaw” to fotograficzna opowieść o Warszawie widzianej przez pryzmat ciszy, przestrzeni i nieoczywistych emocji – informują autorzy. W informacji o wystawie czytamy: „Radek Jaworski, znany z minimalistycznego podejścia do fotografii miejskiej, w swoim najnowszym cyklu skupia się na stolicy Polski – mieście, które zazwyczaj tętni życiem, ale w jego obiektywie zyskuje zupełnie nowe oblicze. W „Quiet cities – Warsaw” artysta prezentuje metropolię jako przestrzeń zatrzymaną w bezruchu – niemal medytacyjną, wyzbytą z codziennego zgiełku, pełną pustych ulic, geometrycznych form i gry światła”.

Wystawa prezentuje znane, choć jednocześnie nieznane oblicze stolicy. Popularne miejsca takie jak Rynek Starego Miasta, Most Świętokrzyski, Rondo Dmowskiego i Rotunda PKO, uchwycone w czarno-białych kadrach prezentują odbiorcy swoje mniej oczywiste oblicze. „Wystawa stawia pytania o relację człowieka z miastem. W dobie nieustannej cyfrowej obecności i przestymulowania wizualnego, zdjęcia Jaworskiego oferują moment wytchnienia i zachętę do uważnego spojrzenia na znane – i pozornie banalne – miejsca” – czytamy.

„Quiet cities – Warsaw”. Daty i i godziny otwarcia

Wystawę można oglądać w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie przy ul. Czujnej (wejście bramą od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie) od 19 sierpnia do 28 września 2025 r. Galeria Bielańska otwarta jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10-17 (ostatnie wejście 16.30). Wstęp wolny.

Wystawa „Quiet cities – Warsaw” i towarzyszący jej katalog zostały przygotowane z okazji Światowego Dnia Fotografii, który obchodzony jest 19 sierpnia. Wydarzenie zostało objęte patronatem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.