Życie Warszawy

Cicha Warszawa? Nieznane oblicze stolicy zatrzymane na zdjęciach. Wystawa od 19 sierpnia

Publikacja: 18.08.2025 12:15

Maria Krzos
Od wtorku w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej można oglądać wystawę fotografii Radka Jaworskiego pt. „Quiet cities – Warsaw”. Wstęp wolny. Wystawa i towarzyszący jej katalog zostały przygotowane z okazji Światowego Dnia Fotografii obchodzonego 19 sierpnia.

„Quiet cities – Warsaw” to fotograficzna opowieść o Warszawie widzianej przez pryzmat ciszy, przestrzeni i nieoczywistych emocji – informują autorzy. W informacji o wystawie czytamy: „Radek Jaworski, znany z minimalistycznego podejścia do fotografii miejskiej, w swoim najnowszym cyklu skupia się na stolicy Polski – mieście, które zazwyczaj tętni życiem, ale w jego obiektywie zyskuje zupełnie nowe oblicze. W „Quiet cities – Warsaw” artysta prezentuje metropolię jako przestrzeń zatrzymaną w bezruchu – niemal medytacyjną, wyzbytą z codziennego zgiełku, pełną pustych ulic, geometrycznych form i gry światła”.

Wystawa prezentuje znane, choć jednocześnie nieznane oblicze stolicy. Popularne miejsca takie jak Rynek Starego Miasta, Most Świętokrzyski, Rondo Dmowskiego i Rotunda PKO, uchwycone w czarno-białych kadrach prezentują odbiorcy swoje mniej oczywiste oblicze. „Wystawa stawia pytania o relację człowieka z miastem. W dobie nieustannej cyfrowej obecności i przestymulowania wizualnego, zdjęcia Jaworskiego oferują moment wytchnienia i zachętę do uważnego spojrzenia na znane – i pozornie banalne – miejsca” – czytamy.

„Quiet cities – Warsaw”. Daty i i godziny otwarcia

Wystawę można oglądać w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie przy ul. Czujnej (wejście bramą od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie) od 19 sierpnia do 28 września 2025 r. Galeria Bielańska otwarta jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10-17 (ostatnie wejście 16.30). Wstęp wolny.

Wystawa „Quiet cities – Warsaw” i towarzyszący jej katalog zostały przygotowane z okazji Światowego Dnia Fotografii, który obchodzony jest 19 sierpnia. Wydarzenie zostało objęte patronatem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

Informacje o artyście i projekcie „Quiet cities”

Radek Jaworski jest absolwentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończył Warszawską Szkołę Fotografii i Grafiki Projektowej, dyplom w Pracowni Fotografii Kreacyjnej pod kierunkiem prof. Wojciecha Prażmowskiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików „ZPAF” oraz Fotoreporterem Polskiej Agencji Fotografów „Forum”. Fotografią zajmuje się od lat 90. XX w. Specjalizuje się w fotografii artystycznej, reportażowej, dokumentalnej i krajobrazowej. Jego prace często eksplorują tematykę pamięci, przemijania, śladów obecności/nieobecności człowieka oraz przestrzeni miejskich i naturalnych. W swoich projektach unika dosłowności, poszukując subtelnych i malarskich ujęć. Prace Radka Jaworskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą.

Fotografie z serii „Quiet cities – Warsaw” pochodzą z długofalowego projektu fotograficznego, realizowanego przez Jaworskiego w latach 2014–2022. W polu jego zainteresowania znalazł się krajobraz współczesnych polskich aglomeracji. „Zainteresowała mnie struktura przestrzenna miasta tworząca rodzaj scenografio i dla mieszkających w niej ludzi, w szczególności jego strefy centralnej (śródmiejskiej), będącej «sercem miasta». Jest to osobliwe forum życia miejskiego, szczególny rodzaj przestrzeni” – wyjaśnia autor.

Źródło: rp.pl

