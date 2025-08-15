Kino dokumentalne dla młodych. Z Warszawy na znane festiwale filmowe

Trwa nabór do prestiżowego europejskiego programu szkoleniowego na festiwalu IDFA w Amsterdamie,
Jednym z najważniejszych projektów jest szósta edycja programu Skok w dok – jedynego w Polsce laboratorium pomysłów dokumentalnych skierowanego do twórców młodej kinematografii. To program prowadzony przez zespół ekspertów i koordynatorów z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
Od września 2025 do maja 2026 uczestnicy wezmą udział w 13 intensywnych spotkaniach warsztatowych prowadzonych przez ekspertów o międzynarodowej renomie, w tym Katarzynę Lesisz, Jaśminę Wójcik i Macieja Cuske.
Program zapewnia kompleksowe wsparcie – od rozwinięcia koncepcji filmu po przygotowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych, takich jak pitch-deck czy teaser. Szczególną atrakcją są sesje pitchingowe na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie można zaprezentować projekt przed światową publicznością i zdobyć finansowanie.
Ponadto uczestnicy zyskają dostęp do szerokiego networkingu podczas Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni.
Równolegle trwa nabór do prestiżowego europejskiego programu szkoleniowego na festiwalu IDFA w Amsterdamie, który odbędzie się w dniach 17-21 listopada 2025 roku. Jest to unikatowa okazja do specjalistycznych szkoleń w Instytucie Goethego oraz udziału w branżowych wydarzeniach. Program obejmuje także bezpłatne zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży. Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać kontakty z międzynarodowymi koproducentami i rozwijać swoje projekty na szeroką skalę. Organizatorzy – Docs For Kids Alliance, w tym CKF im. Andrzeja Wajdy oraz Forum für Kultur und Bildung z Lipska – przyjmują zgłoszenia do 15 sierpnia.
Na zakończenie wakacji, 27 sierpnia w Otwartych Pracowniach Jazdów zaplanowano pierwszy w Polsce Międzynarodowy Dzień Edukacji Audiowizualnej. To wydarzenie dla nauczycieli, edukatorów, filmowców i wszystkich osób zaangażowanych w rozwój medialnej edukacji.
W programie znajdują się warsztaty, prezentacje narzędzi edukacyjnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej (program FilmED), a także inspirujące dyskusje o przyszłości tej dziedziny. Gościem specjalnym będzie holenderski reżyser Sebastian Mulder, zdobywca nagród na prestiżowym festiwalu IDFA za film dokumentalny dla młodej widowni.
Zapisy do programu SKOK W DOK trwają do 20 sierpnia, a na program szkoleniowy w Amsterdamie można kandydować do 15 sierpnia. To okazja dla wszystkich z pasją i pomysłem na film dokumentalny dla młodej widowni, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zaistnieć na międzynarodowej scenie filmowej.