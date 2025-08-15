Kino dokumentalne dla młodych. Z Warszawy na znane festiwale filmowe

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy zaprasza twórców do udziału w innowacyjnych programach wspierających rozwój kina dokumentalnego dla dzieci i młodzieży. To szansa, aby dołączyć do europejskiej elity filmowców pracujących na styku edukacji i sztuki audiowizualnej.



Jednym z najważniejszych projektów jest szósta edycja programu Skok w dok – jedynego w Polsce laboratorium pomysłów dokumentalnych skierowanego do twórców młodej kinematografii. To program prowadzony przez zespół ekspertów i koordynatorów z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.

Reklama

Skok w dok dla twórców młodej kinematografii

Od września 2025 do maja 2026 uczestnicy wezmą udział w 13 intensywnych spotkaniach warsztatowych prowadzonych przez ekspertów o międzynarodowej renomie, w tym Katarzynę Lesisz, Jaśminę Wójcik i Macieja Cuske.

Program zapewnia kompleksowe wsparcie – od rozwinięcia koncepcji filmu po przygotowanie profesjonalnych materiałów promocyjnych, takich jak pitch-deck czy teaser. Szczególną atrakcją są sesje pitchingowe na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, gdzie można zaprezentować projekt przed światową publicznością i zdobyć finansowanie.

Ponadto uczestnicy zyskają dostęp do szerokiego networkingu podczas Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni.