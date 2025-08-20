25.1°C
Życie Warszawy

Na Placu Centralnym zabrzmią utwory trzech gigantów polskiej muzyki klasycznej

Publikacja: 20.08.2025 15:45

Już w piątek na Placu Centralnym kolejny koncert z cyklu „Nastrajanie"

Już w piątek na Placu Centralnym kolejny koncert z cyklu „Nastrajanie"

Foto: Kacper Komaiszko

Joanna Kamińska
„Trzy ery Warszawy” to tytuł trzeciego koncertu z cyklu „Nastrajanie”, który odbędzie się w piątek 22 sierpnia o godz. 19 na Placu Centralnym w Warszawie. W jego trakcie usłyszeć będzie można muzykę Szymanowskiego, Lutosławskiego i Mykietyna – trzech gigantów polskiej muzyki klasycznej.

Interpretację utworów przedstawi Royal String Quartet.

„Trzy ery Warszawy”: 22 sierpnia o godz. 19 na Placu Centralnym w Warszawie

Wstęp na koncert jest płatny. Bilety w cenie 5 zł dostępne są w sprzedaży internetowej. Wydarzenie współfinansowane jest przez m.st. Warszawa.

W trakcie koncertu „Trzy ery Warszawy” wystąpią artyści Royal String Quartet: Izabella Szałaj-Zimak (I skrzypce), Elwira Przybyłowska (II skrzypce), Paweł Czarny (altówka) i Michał Pepol (wiolonczela). Za koncepcję koncertu i opiekę artystyczną odpowiada Ania Karpowicz i Marek Bracha.

W piątkowy wieczór na Placu Centralnym usłyszeć będzie można następujące utwory:

  • Kwartet Smyczkowy Nr1 Op.37 Karola Szymanowskiego (1917),
  • Kwartet Smyczkowy Witolda Lutosławskiego (1964),
  • II Kwartet Smyczkowy Pawła Mykietyna (2009).
Wyjątkowa podróż przez „Trzy ery Warszawy” już 22 sierpnia na Placu Centralnym

Organizatorzy piątkowego koncertu „Trzy ery Warszawy” zapewniają, że słuchacze za sprawą muzyki będą mogli niemal podróżować w czasie. „Najpierw przeniesiemy się do roku 1917, do Warszawy ukrytej pod powierzchnią placu […] – w muzyce Karola Szymanowskiego […]. Następnie posłuchamy Warszawy z roku 1964, w którym […] Witold Lutosławski pisze swoją niepokorną muzykę przy ulicy Zwycięzców na Saskiej Kępie. W końcu zabrzmi Warszawa współczesna – w muzyce Pawła Mykietyna […]. Niech kończące koncert efemeryczne skrzypcowe flażolety, glissanda i subtelne mikrotony nastrajają przestrzeń Placu Centralnego, stając się jednocześnie i wołaniem, i echem”.

Cykl „Nastrajanie”: Koncerty muzyki klasycznej

„Trzy ery Warszawy” to trzeci koncert z cyklu zatytułowanego „Nastrajanie” odbywającego się na Placu Centralnym w Warszawie. W trakcie cyklu posłuchać można muzyki klasycznej i to zarówno tej starszej, jak i współczesnej.

„Nastrajanie” otworzył 1 sierpnia podwójny koncert „Nokturn dla Warszawy” w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W trakcie pierwszego z koncertów – na dwa fortepiany – wystąpili Adam Kośmieja i Martyna Zakrzewska prezentując „muzykę gigantów XX wieku”. W trakcie drugiego koncertu na fortepianie ponownie zagrał Adam Kośmieja, a usłyszeć można było utwory m.in. Beethovena i Chopina.

Drugi koncert z cyklu „Nastrajanie” zatytułowany „Trybuna Ludu” odbył się 15 sierpnia. Wydarzenie rozpoczął solowy projekt Huberta Zemlera Lagom. Następnie usłyszeć można było muzykę Steve’a Reicha (Music for Pieces of Wood z 1973 roku) i Louisa Andriessena (Workers Union z 1975 roku).

