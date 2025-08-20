Plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej i wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców już w najbliższą sobotę 23 sierpnia na warszawskim Ursynowie. Kulminacją dnia będzie wieczorny koncert zespołu Pectus. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.



Sobotnie atrakcje odbędą się w ramach cyklu „Ursynowskie wakacje - na luzie”. Organizatorem wydarzenia jest Dzielnica Ursynów.

„Ursynowskie wakacje - na luzie”. Kto wystąpi na scenie?

Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń dla całych rodzin. Koncerty różnych wykonawców będą atrakcją zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych.

Dzieci będą mogły uczestniczyć w pełnym kolorów występie „Bajkowej drużyny Kasi Klich”, który wprowadzi je w świat muzyki poprzez zabawę. Podczas wydarzenia na scenie pojawi się również Blanka ze swoim energetycznym show.

W ramach koncertu „Po sąsiedzku” wystąpią Kasia Klich, Marien, Maria Sadowska i Yaro. Artyści zaprezentują wspólny projekt muzyczny, który łączy różne style i osobowości artystyczne.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pectus, który z pewnością dostarczy publiczności niezapomnianych emocji i muzycznych wzruszeń.