„Ursynowskie wakacje - na luzie”. Kto wystąpi na scenie?
Sobotnie atrakcje odbędą się w ramach cyklu „Ursynowskie wakacje - na luzie”. Organizatorem wydarzenia jest Dzielnica Ursynów.
Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń dla całych rodzin. Koncerty różnych wykonawców będą atrakcją zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych.
Dzieci będą mogły uczestniczyć w pełnym kolorów występie „Bajkowej drużyny Kasi Klich”, który wprowadzi je w świat muzyki poprzez zabawę. Podczas wydarzenia na scenie pojawi się również Blanka ze swoim energetycznym show.
W ramach koncertu „Po sąsiedzku” wystąpią Kasia Klich, Marien, Maria Sadowska i Yaro. Artyści zaprezentują wspólny projekt muzyczny, który łączy różne style i osobowości artystyczne.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pectus, który z pewnością dostarczy publiczności niezapomnianych emocji i muzycznych wzruszeń.
Oprócz popołudniowych i wieczornych koncertów przygotowano również kreatywne zabawy dla dzieci i strefę relaksu dla dorosłych.
Strefa warsztatów i animacji dla dzieci będzie pełna twórczych aktywności, pobudzających wyobraźnię i rozwijających zdolności najmłodszych uczestników.
W programie będą m.in. zajęcia z projektowania i tworzenia breloków, warsztaty ręcznego szycia z kolorowego filcu, podczas których dzieci będą mogły stworzyć własne, miękkie ozdoby, a także malowanie kamieni – zabawa łącząca sztukę z naturą. Nie zabraknie również robienia przypinek, które dzieci będą mogły zaprojektować według własnych pomysłów, oraz warsztatów tworzenia góralskich ozdób inspirowanych tradycyjnym wzornictwem.
Na miejscu będzie można również zapleść kolorowe warkoczyki i wykonać tymczasowe tatuaże.
Dla wszystkich będzie dostępna strefa gastronomiczna, w której będzie można skosztować zarówno klasycznych przekąsek, jak i po kulinarnych niespodzianek.
Koncerty i atrakcje w ramach „Ursynowskich wakacji - na luzie” odbędą się w sobotę 23 sierpnia 2025 r. na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61. Początek zaplanowano na godz. 14. Animacje dla dzieci potrwają do godz. 18. Wydarzenie potrwa do późnych godzin wieczornych. Koncert zespołu Pectus rozpocznie się o godz. 19.30.