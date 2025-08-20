25.1°C
Życie Warszawy

Pectus, Blanka, Kasia Klich i inni. Koncerty i atrakcje w weekend na Ursynowie

Publikacja: 20.08.2025 15:00

Foto: suprunvitaly / Adobe Stock

Anna Rogalska
Plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej i wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców już w najbliższą sobotę 23 sierpnia na warszawskim Ursynowie. Kulminacją dnia będzie wieczorny koncert zespołu Pectus. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Sobotnie atrakcje odbędą się w ramach cyklu „Ursynowskie wakacje - na luzie”. Organizatorem wydarzenia jest Dzielnica Ursynów.

Organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń dla całych rodzin. Koncerty różnych wykonawców będą atrakcją zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych.

Dzieci będą mogły uczestniczyć w pełnym kolorów występie Bajkowej drużyny Kasi Klich”, który wprowadzi je w świat muzyki poprzez zabawę.  Podczas wydarzenia na scenie pojawi się również Blanka ze swoim energetycznym show. 

W ramach koncertu „Po sąsiedzku” wystąpią Kasia Klich, Marien, Maria Sadowska i Yaro. Artyści zaprezentują wspólny projekt muzyczny, który łączy różne style i osobowości artystyczne.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół Pectus, który z pewnością dostarczy publiczności niezapomnianych emocji i muzycznych wzruszeń.

