Wakacyjny kurort 30 minut od Warszawy. Baseny, plaże, jacuzzi i zjeżdżalnie

Lato nieodłącznie kojarzy się nam z plażowaniem i kąpielami. Idealne miejsce na letni wypoczynek znajduje się zaledwie pół godziny od stolicy – w Strzeniówce, niedaleko Nadarzyna. Kompleks basenów wygląda niczym najlepszy kurort wakacyjny.



Kompleks Basenów Letnich w Strzeniówce oferuje wszystko to, co jest potrzebne do udanego wypoczynku – czystą wodę, piaszczystą plażę, zjeżdżalnie i dostęp do strefy gastronomicznej. Dzięki temu można poczuć się niemal jak na wakacjach. Obiekt został otwarty w 2021 roku i od samego początku cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko okolicznych mieszkańców, ale również warszawiaków, którym marzy się relaks nad wodą. Baseny w Strzeniówce mogą okazać się ciekawą alternatywą dla podróży nad Bałtyk. Z uwagi na niewielką odległość od stolicy (zaledwie 27 km) można zdecydować się na spontaniczny wyjazd zawsze wtedy, gdy dopisze pogoda.

Reklama

Jak dojechać do Strzeniówki ze stolicy?

Kompleks basenów znajduje się w Strzeniówce przy ulicy Działkowej 1 (powiat pruszkowski, gmina Nadarzyn). Dojazd samochodem z centrum Warszawy zajmuje około 30 minut, z czego większość trasy prowadzi drogą ekspresową S8. Dla zmotoryzowanych przygotowano 200 miejsc parkingowych. Dostępne są też miejsca postojowe dla rowerów. Do Strzeniówki można również dojechać z Warszawy komunikacją miejską, m.in. autobusem nr 711. Należy wysiąść na przystanku Jodłowa 02 i przespacerować się około 10 minut do obiektu.

Strefa zjeżdżalni na basenach w Strzeniówce Foto: Fot. GOS Nadarzyn

Cennik i godziny otwarcia obiektu

W tym sezonie w ciągu tygodnia (od poniedziałku do piątku) baseny są otwarte w godzinach 11-19, a w weekendy 10-18. Wejście na teren kompleksu jest płatne. Bilety są ważne przez cały dzień. Oprócz tego od poniedziałku do piątku można kupić bilety ważne w godzinach 17-19. Jak wygląda cennik?