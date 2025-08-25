Wycofane z obiegu ambulanse trafiły do WOPR i OSP w Kampinosie

Karetki marki Renault Master z 2017 roku są przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i jednej w pozycji leżącej
Od 2023 roku WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przekazała już 22 ambulanse. Ratownicy medyczni w tym rejonie operacyjnym wyjeżdżają nawet 800 razy na dobę, a ambulanse przejeżdżają rocznie prawie 4 mln km.
Z tego powodu co trzy lata trzeba wycofywać z systemu pojazd i zastępować go nowym.
– Systematycznie dbamy o wymianę floty. To gwarancja szybkiej i skutecznej pomocy. Chcemy, żeby ratownicy medyczni mieli do dyspozycji najnowsze ambulanse dobrej jakości – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Pojazdy, które zostały przekazane stołecznemu WOPR i OSP Kampinos, są w pełni sprawne i mogą służyć innym jednostkom przez kolejne lata.
– Cieszę się, że nasza jednostka współpracuje z innymi służbami w tak ważnym celu, jakim jest ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. Jestem przekonany, że dzięki pojazdom, które dziś przekazujemy, uda się pomóc jeszcze wielu poszkodowanym – podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Karetki marki Renault Master z 2017 roku są przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i jednej w pozycji leżącej. Ambulanse mają silnik o pojemności 2,3 l i mocy 170 KM. W pojazdach zostały wykonane niezbędne naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze.
– Wycofane z systemu pojazdy nie trafiają na złom, dajemy im nowe życie – mówi dr n. o zdr. Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Od 2023 roku przekazaliśmy strażakom ochotnikom aż 22 ambulanse. W szeregach ochotników są ratownicy medyczni, dlatego mogą prowadzić działania ratownicze do czasu przyjazdu ambulansu systemowego.
Wraz z ambulansem zostaną przekazane nosze i środki ochrony indywidualnej – 1000 kombinezonów ochronnych i 4000 jednorazowych masek ochronnych.
– Staramy się polepszyć warunki pracy naszych medyków. Pracujemy nad tym, żeby powstały nowe siedziby Meditransu z bardzo dogodnymi wyjazdami dla karetek, ale co najważniejsze – z godnymi miejscami do odpoczynku. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi medycy mieli godne warunki pracy. Inwestujemy w nowe karetki, a te, które nie będą już wykorzystywane, samorząd województwa przekaże gminom lub jednostkom OSP – mówi Katarzyna Bornowska, radna województwa mazowieckiego i przewodnicząca rady społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.