Wycofane z obiegu ambulanse trafiły do WOPR i OSP w Kampinosie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” przekazała dwa ambulanse do stołecznego WOPR i OSP w Kampinosie. Wycofane z systemu karetki mają 8 lat i są w pełni sprawne.



Od 2023 roku WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie przekazała już 22 ambulanse. Ratownicy medyczni w tym rejonie operacyjnym wyjeżdżają nawet 800 razy na dobę, a ambulanse przejeżdżają rocznie prawie 4 mln km.

Jak długo jeździ karetka w Warszawie?

Z tego powodu co trzy lata trzeba wycofywać z systemu pojazd i zastępować go nowym.

– Systematycznie dbamy o wymianę floty. To gwarancja szybkiej i skutecznej pomocy. Chcemy, żeby ratownicy medyczni mieli do dyspozycji najnowsze ambulanse dobrej jakości – mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Pojazdy, które zostały przekazane stołecznemu WOPR i OSP Kampinos, są w pełni sprawne i mogą służyć innym jednostkom przez kolejne lata.