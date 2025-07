W wypadkach z udziałem hulajnóg najczęściej uczestniczą dzieci i nastolatki

Wzrost liczby wypadków z udziałem hulajnóg widoczny jest również w ogólnopolskich statystykach. W tym roku doszło już do 447 zdarzeń z udziałem osób korzystających z elektrycznych hulajnóg. To dwukrotnie więcej niż rok temu w analogicznym okresie, kiedy było ich 242 – informowała w drugiej połowie czerwca „Rzeczpospolita” powołując się na dane Komendy Głównej Policji. W efekcie 416 osób zostało rannych (w ubiegłym – 205), a cztery zginęły. Większość wypadków z udziałem jadących na hulajnogach wydarzyła się w dużych miastach: głównie w Krakowie – 75 wypadków, Poznaniu – 51 i Łodzi – 44. Spokojniej nieco było w Warszawie, gdzie doszło do 37 zdarzeń.

„Rzeczpospolita” podaje, że największą grupą poszkodowanych w tegorocznych wypadkach z udziałem hulajnóg są dzieci i nastolatki. Dotyczyła ich ponad połowa (łącznie 255, czyli 57 proc.) tegorocznych wypadków. Co trzecie zdarzenie dotyczyło dzieci w wieku 7–14 lat (ucierpiały w 154 zdarzeniach – chłopcy trzykrotnie częściej niż dziewczynki). Zaraz po nich największą poszkodowaną grupą byli 15–17-latkowie (ich dotyczyło 101 wypadków). Dorośli w wieku 25–39 lat uczestniczyli w 76 zdarzeniach.

Niestety, zdarzenia z udziałem hulajnóg są niejednokrotnie tragiczne w skutkach. Na początku tego tygodnia głośno było o 12-latku z woj. śląskiego znalezionym na drodze wzdłuż S1, w miejscowości Szare (gm. Milówka). Dziecko miało widoczne obrażenia głowy, a w pobliżu leżała hulajnoga elektryczna – przekazała śląska policja. Mimo prób reanimacji podjętych najpierw przez osoby, które znalazły chłopca, a potem profesjonalny zespół ratunkowy, 12-latka bez kasku nie udało się uratować. Policja poszukuje świadków i podejrzewa, że przyczyną śmierci chłopca mógł być wypadek na hulajnodze.

Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia?

Coraz głośniej mówi się o potrzebie wprowadzenia obowiązku noszenia kasku przez dzieci do lat 16 podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (to zbiorcza nazwa dla pojazdów elektrycznych, bez siedzenia i pedałów, przeznaczonych do poruszania się przez kierującego znajdującego się na urządzeniu – np. deskorolka elektryczna, segway).

14 lipca podczas posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjęto uchwałę zobowiązującą rząd do rozpoczęcia prac legislacyjnych w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania przez dzieci i młodzież do lat 16 kasku ochronnego. Podczas spotkania minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że nowe przepisy zostaną przyjęte jeszcze w tym roku.