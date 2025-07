Ilu policjantów pracuje na Mazowszu? Urząd statystyczny podał liczby

Jak dodaje Urząd Statystyczny w Warszawie, w 2015 roku odnotowano 112 453 przestępstwa, a wskaźnik wykrywalności wyniósł 53,8 proc. W roku 2020 liczba przestępstw spadła do 110 260, a wykrywalność wzrosła do 64,7 proc. W 2023 roku odnotowano wzrost do 121 897 przestępstw, przy wykrywalności na poziomie 62,6 proc. W roku 2024 liczba przestępstw wyniosła 119 460, a wykrywalność - 61,8 proc.