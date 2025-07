Komenda Stołeczna Policji wydała oświadczenie w sprawie bójki obcokrajowców przed Dworcem Centralnym. Doszło do niej w czerwcu między obywatelami Stanów Zjednoczonych i Turcji. Film ze zdarzenia znalazł się w sieci, a sprawa trafiła do prokuratury.



Dwa oświadczenia w tej sprawie Komenda Stołeczna Policji zamieściła 22 lipca na swoim profilu w serwisie X.

Bójka obcokrajowców przed Dworcem Centralnym w Warszawie

Do starcia obcokrajowców przed Dworcem Centralnym w Warszawie doszło – jak informuje policja – 21 czerwca przed godziną 20. Do sieci trafił kilkunastosekundowy film ze zdarzenia. Widać na nim, jak przy postoju taksówek przed Dworcem Centralnym jeden mężczyzna bije drugiego. W efekcie atakowany upada na jezdnię, a agresor jeszcze przez chwilę kontynuuje swoje działania, po czym odchodzi. Zaatakowany mężczyzna, jak się później okazało, to obywatel Turcji i jednocześnie kierowca przewozu osób „na aplikację”, natomiast drugi uczestnik zdarzenia to obywatel Stanów Zjednoczonych. Na filmie nie widać jednak początku zajścia.

Bójka przed Dworcem Centralnym. Interweniowała policja

Na miejscu zdarzenia interweniowali policjanci. W momencie ich przybycia mężczyźni – jak można przeczytać w oświadczeniu policji – nie atakowali się, a jedynie przyznali, że doszło między nimi do kłótni i bójki. Żaden z mężczyzn nie chciał składać w sprawie zawiadomienia.

„Policjanci ustalili tożsamość obydwu mężczyzn, a sprawdzenie w systemach informatycznych pokazało, że żaden z nich nie jest osobą poszukiwaną” – poinformowała policja.