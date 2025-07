Policja ostrzega przed oszustwami telefonicznymi

Stołeczna policja ostrzega przed rosnącą falą oszustw telefonicznych, które szczególnie wymierzone są w osoby starsze. Przestępcy coraz częściej podają się za policjantów, prokuratorów, listonoszy czy agentów służb specjalnych, w celu wyłudzenia pieniędzy.



Metody stosowane przez oszustów mają na celu wywołanie silnego poczucia zagrożenia i pilnej konieczności działania. Najczęściej pojawiają się historie o wypadkach drogowych z udziałem wnuczków („na wnuczka”), włamaniach na rachunki bankowe („na policjanta”), błędach w adresach paczek („na listonosza”) czy konieczności natychmiastowego transferu środków na konto rzekomej instytucji („na prokuratora”).

Reklama

Funkcjonariusze policji nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani telefonicznie, ani osobiście

Fałszywe numery telefonu na wyświetlaczu

Przestępcy potrafią zamaskować numer telefonu pojawiający się na wyświetlaczu, aby przypominał on oficjalne numery jednostek, przez co ofiary nie mają podejrzeń co do prawdziwego źródła rozmowy.

Podczas kontaktu fałszywy „policjant” może namawiać ofiarę do weryfikacji swojej tożsamości pod numerem alarmowym 997, nie rozłączając się jednak – dzięki czemu nie dochodzi do prawdziwego połączenia z policją. Po „potwierdzeniu” przedstawiciel przestępców pojawia się osobiście, odbierając od ofiary gotówkę pod pozorem złożenia jej do depozytu.