Jak warszawskie szpitale traktują dietę przyszłych mam? Taki posiłek podano po porodzie

Według relacji radnego, taki posiłek otrzymała po porodzie pacjentka jednego z warszawskich szpitali Foto: Radny Damian Kowalczyk / Interpelacja

Porównanie menu i analiza posiłków w warszawskich szpitalach

Wbrew zapewnieniom, nie wszystkie placówki zapewniają pełną i łatwo dostępną informację o posiłkach, co utrudnia pacjentkom, zwłaszcza tym ze specjalnymi potrzebami dietetycznymi, świadome zarządzanie swoim odżywianiem.

Wyróżniającym się na tle innych przykładem transparentności jest Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet. Placówka ta poszła o krok dalej, przygotowując posiłki we własnej kuchni i udostępniając wyjątkowo szczegółowe jadłospisy z dokładną gramaturą, składem, a nawet wartościami odżywczymi, takimi jak kalorie, białko, tłuszcze i węglowodany.

Przykładowo, w jadłospisie z 19 sierpnia na śniadanie pacjentki otrzymują kawę zbożową na mleku, chleb razowy, masło, polędwicę sopocką, pomidor oraz maślankę i banana. Na obiad serwowana jest zupa jarzynowa oraz kaszotto z pieczarką, marchewką i groszkiem, a na kolację herbata, chleb razowy, pasta z jajek i szprotek ze szczypiorkiem. Co istotne, do zdjęć posiłków na stronie internetowej dołączono precyzyjne opisy, co rozwiewa wszelkie wątpliwości pacjentek.

Kolejnym szpitalem godnym uwagi jest Szpital Praski, którego jadłospisy są równie dokładne i zawierają pełne informacje o wartościach odżywczych dla każdego dnia. Na śniadanie oferuje on na przykład zacierki na mleku, chleb żytni i pszenny z masłem i parówkami, a na obiad serwuje barszcz czerwony z ziemniakami oraz schab w sosie wielowarzywnym z kaszą jaglaną.

Podobnie wygląda sytuacja w Centrum Medycznym „Żelazna”, które choć korzysta z zewnętrznej firmy cateringowej, to udostępnia szczegółowe menu, podając gramaturę i alergeny dla każdej diety. Przykładowo, na śniadanie pacjentki otrzymują płatki owsiane na mleku z szynką, a na obiad boef stroganow z kaszą bulgur i surówką.

Problemy z przejrzystością

Niestety, nie wszystkie placówki dorównują temu standardowi. W Szpitalu Bielańskim jadłospis na stronie internetowej ma formę wyłącznie zdjęć posiłków. Brak pisemnych opisów, składu czy gramatury zmusza pacjentki do domyślania się, co faktycznie znajduje się na talerzu.

Sytuacja w Warszawskim Szpitalu Południowym jest jeszcze bardziej problematyczna, gdyż jadłospis tej placówki w ogóle nie jest publicznie dostępny online, co stoi w jawnej sprzeczności z informacjami podanymi w odpowiedzi Urzędu Miasta na interpelację.

Czy posiłki są wartościowe?

Biorąc pod uwagę fakt, że odpowiednia dieta jest kluczowa dla szybkiej regeneracji po porodzie, gojenia ran oraz wspierania laktacji, posiłki w szpitalu powinny być bogate w białko, witaminy i minerały. Na podstawie analizy jadłospisów widać, że chociaż placówki takie jak Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet czy Szpital Praski starają się zapewnić zróżnicowaną i bogatą dietę, to w szpitalach, gdzie jadłospis jest nieczytelny lub nie ma go wcale, pacjentki nie mają możliwości oceny, czy posiłki są adekwatne do ich szczególnych potrzeb.

Wnioski z analizy są jednoznaczne: pomimo deklaracji władz miasta o powszechnej transparentności, standardy żywienia w warszawskich szpitalach położniczych są wciąż bardzo zróżnicowane.

Z jednej strony, pacjentki w Szpitalu Praskim czy Warszawskim Instytucie Zdrowia Kobiet mają dostęp do szczegółowych i zbilansowanych diet.

Z drugiej strony, te w Szpitalu Bielańskim czy Szpitalu Południowym mogą czuć się pozostawione same sobie, zmuszone do polegania na dostawach jedzenia z zewnątrz lub spożywania posiłków, których składu nie są pewne.

Problem ten pozostaje nierozwiązany, a pacjentki wciąż nie mają gwarancji, że we wszystkich miejskich szpitalach położniczych otrzymają dobry posiłek.