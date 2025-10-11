Rynek biurowy w Warszawie. Spada liczba pustostanów, pracownicy wracają do biur

Na koniec września 2025 roku zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły 6 245 000 mkw., a stołeczny rynek w trzecim kwartale tego roku wzbogacił się o jeden nowy biurowiec.



Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała połączone dane dotyczące warszawskiego rynku najmu powierzchni biurowych w III kwartale 2025 roku.

Jeden nowy biurowiec w III kwartale 2025 r.

Źródłem danych są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (Avison Young, Axi Immo, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank, Newmark Polska, Savills), a informacje dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych projektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

W III kwartale 2025 roku na rynek dostarczono 3 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach jednego projektu – Stoen Operator na Mokotowie. Dla porównania w II kwartale 2025 roku na rynek dostarczono 79 600 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach dwóch projektów – The Bridge oraz Office House. Obie inwestycje są zlokalizowane w rejonie ronda Daszyńskiego.

Spada liczba pustostanów w Warszawie

Na koniec września 2025 roku w Warszawie wskaźnik pustostanów osiągnął wartość 9,7 proc. (spadek o 1,1 pp. w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz spadek o 1 pp. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2024 roku). Dostępność powierzchni biurowej wynosiła 605 900 mkw. W strefach centralnych współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 6,9 proc., natomiast poza centrum osiągnął wartość 12,1 proc.