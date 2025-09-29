Znajdujący się na Służewcu przy ul. Konstruktorskiej 4 biurowiec Grupy Polsat Plus ma zostać rozebrany. Firma deweloperska rozpoczęła już przygotowania do nowej inwestycji.



Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, złożono wniosek o wyburzenie biurowca Grupy Polsat Plus. Firma deweloperska Yareal chce, by na miejscu biura powstał budynek mieszkalny. Aktualnie jest on wynajęty w 100 proc., a umowa z operatorem telekomunikacyjnym obowiązuje do co najmniej 2027 roku. Deweloper przygotowuje się już jednak do tego niecodziennego przedsięwzięcia.

Biurowiec na Służewcu zostanie rozebrany?

Zmiana biurowca Polsatu w budynek mieszkalny z około 250 mieszkaniami jest o tyle nietypowa, że budynek jest stosunkowo młody. Oddano go do użytku zaledwie w 2015 roku, natomiast firma Yareal planuje już rozbiórkę jego nadziemnej części – garaż podziemny ma zostać.

Budynek zbudowany na zlecenie Grupy Polkomtel (operator sieci komórkowej Plus) jest nowoczesny, ma sześć pięter i został zaprojektowany dokładnie tak, jak zlecili to najemcy, co dzisiaj jest problemem dla Yareal. Aktualnie w biurowcu swoje biura mają spółki Grupy Polsat Plus.

Z wypowiedzi dla „Wyborczej” szefa warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Piotra Bujanowskiego wynika, że największe wątpliwości budzi fakt rozbiórki w tak krótkim czasie od oddania budynku do użytku. Ponadto trudno mu zarzucić cokolwiek pod względem rzemiosła i jakości – to zdaniem Bujanowskiego porządna architektura.