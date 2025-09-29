Biurowiec Grupy Polsat Plus ma 10 lat. Już planowana jest rozbiórka
Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, złożono wniosek o wyburzenie biurowca Grupy Polsat Plus. Firma deweloperska Yareal chce, by na miejscu biura powstał budynek mieszkalny. Aktualnie jest on wynajęty w 100 proc., a umowa z operatorem telekomunikacyjnym obowiązuje do co najmniej 2027 roku. Deweloper przygotowuje się już jednak do tego niecodziennego przedsięwzięcia.
Zmiana biurowca Polsatu w budynek mieszkalny z około 250 mieszkaniami jest o tyle nietypowa, że budynek jest stosunkowo młody. Oddano go do użytku zaledwie w 2015 roku, natomiast firma Yareal planuje już rozbiórkę jego nadziemnej części – garaż podziemny ma zostać.
Budynek zbudowany na zlecenie Grupy Polkomtel (operator sieci komórkowej Plus) jest nowoczesny, ma sześć pięter i został zaprojektowany dokładnie tak, jak zlecili to najemcy, co dzisiaj jest problemem dla Yareal. Aktualnie w biurowcu swoje biura mają spółki Grupy Polsat Plus.
Z wypowiedzi dla „Wyborczej” szefa warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Piotra Bujanowskiego wynika, że największe wątpliwości budzi fakt rozbiórki w tak krótkim czasie od oddania budynku do użytku. Ponadto trudno mu zarzucić cokolwiek pod względem rzemiosła i jakości – to zdaniem Bujanowskiego porządna architektura.
Jak poinformowała firma Yareal portal PropertyNews.pl, projekt biurowca jest na tyle nietypowy, że aktualnie to miejsce nie nadaje się do tego, by dostosować je do obowiązującego standardu wynajmu powierzchni dla wielu najemców, którzy mają różne potrzeby. Zdaniem dewelopera rozwiązania konstrukcyjne, które przyjęto przy budowie biurowca, nie pozwalają na przearanżowanie przestrzeni biurowej na mieszkania na wynajem, które sprostałyby oczekiwaniom najemców. Dotychczasowy właściciel szukał najemców i inwestora biurowego, ale się to nie udało.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowej w miejscu dzisiejszego biurowca. Ta zmiana wymaga jednak częściowej rozbiórki, choć niektóre elementy konstrukcji mają zostać zachowane.
Yareal uważa, że budynek mieszkalny, który powstanie w miejscu biurowca będzie lepszy dla środowiska i o wiele bardziej energooszczędny. Poza tym planowane jest takie zagospodarowanie nieruchomości, by służyła przez wiele dekad.
Termin rozbiórki budynku nie został jeszcze ustalony, możliwe, że stanie się to dopiero za kilka lat, jednak konieczne jest już przeprowadzanie niezbędnych analiz wyburzania i prace przygotowawcze. Rozbiórka musi bowiem zostać przeprowadzona tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpłynęła na otoczenie.