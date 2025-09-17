Zawarte porozumienie to ważny moment w historii Mennica Legacy Tower
Jak informuje Mennica Polska na swojej stronie internetowej, 21 sierpnia 2025 roku za zgodą sądu i rady wierzycieli zawarła ona porozumienie, zgodnie z którym unormowano sytuację właścicielską w projekcie, a tym samym obligatariusze indywidualni otrzymali realną szansę na to, by spłacić obligacje wyemitowane przez dotychczasowego drugiego akcjonariusza, czyli grupę GGH PF3.
Mennica Polska wcześniej nabyła zobowiązania bankowe w projekcie Mennica Legacy Tower. Porozumienie stanowi, że zostaną one zamienione na kapitał zakładowy spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA będącej właścicielem tego budynku. Według porozumienia Mennica Polska oraz podmioty z Grupy nabyli 50 proc. udziałów spółki GGH PF3 za 135 mln euro. Środki te zostały przekazane do masy upadłości GGH PF3.
„Zawarte porozumienie to milowy krok w historii biurowca Mennica Legacy Tower. Od bardzo dawna zabiegaliśmy o to, aby doprowadzić do unormowania sytuacji operacyjnej i właścicielskiej w projekcie. Składane przez nas obietnice w tym zakresie stały się faktem. To pokazuje, że konsekwencja i etyka biznesowa, w połączeniu z racjonalnym podejściem obu stron oraz z otwartą komunikacją, pozwalają wypracować konstruktywne i korzystne dla wszystkich interesariuszy rozwiązania” – czytamy wypowiedź Katarzyny Budnickiej-Filipiuk, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej na stronie internetowej Mennicy.
Budnicka-Filipiuk dodała także, że przez lata Mennica Polska dążyła do stworzenia realnej możliwości uregulowania zobowiązań finansowych powstałych względem obligatariuszy detalicznych, zaciągniętych przez partnera w projekcie. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z tymi środkami, jednak Mennica Polska wierzy, że syndyk i sąd postarają się, by obligatariusze nie zostali pokrzywdzeni i odzyskali środki w pełnej wysokości.
Mennica Legacy Tower wyceniono na 375 mln euro i na tej podstawie obliczono rozliczenie za 50 proc. akcji w projekcie. Porozumienie zakończyło wieloletni spór o ten warszawski budynek.
Według informacji przekazanych przez Katarzynę Budnicką Filipiak, spłata obligatariuszy nie była dotychczas możliwa ze względu na wieloletni spór między rodziną Radziwiłłów i Cezarym Jarząbkiem. Mennica Polska nie była tutaj żadną ze stron. Dopiero zasilenie masy upadłości przez Mennicę Polską sprawiło, że uregulowanie zobowiązań może zostać zrealizowane.
„Wszelkie dotychczasowe spory nie mają już znaczenia. Obligatariusze jak najszybciej powinni otrzymać należne im środki” – powiedziała Budnicka-Filipiuk.