Mennica Polska, a także podmioty z Grupy, została właścicielem biurowca Mennica Legacy Tower, który mieści się u zbiegu ulic Żelaznej i Prostej. Porozumienie zakończyło wieloletni spór między dotychczasowymi udziałowcami kompleksu.



Jak informuje Mennica Polska na swojej stronie internetowej, 21 sierpnia 2025 roku za zgodą sądu i rady wierzycieli zawarła ona porozumienie, zgodnie z którym unormowano sytuację właścicielską w projekcie, a tym samym obligatariusze indywidualni otrzymali realną szansę na to, by spłacić obligacje wyemitowane przez dotychczasowego drugiego akcjonariusza, czyli grupę GGH PF3.

Porozumienie zakończyło spór

Mennica Polska wcześniej nabyła zobowiązania bankowe w projekcie Mennica Legacy Tower. Porozumienie stanowi, że zostaną one zamienione na kapitał zakładowy spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA będącej właścicielem tego budynku. Według porozumienia Mennica Polska oraz podmioty z Grupy nabyli 50 proc. udziałów spółki GGH PF3 za 135 mln euro. Środki te zostały przekazane do masy upadłości GGH PF3.

„Zawarte porozumienie to milowy krok w historii biurowca Mennica Legacy Tower. Od bardzo dawna zabiegaliśmy o to, aby doprowadzić do unormowania sytuacji operacyjnej i właścicielskiej w projekcie. Składane przez nas obietnice w tym zakresie stały się faktem. To pokazuje, że konsekwencja i etyka biznesowa, w połączeniu z racjonalnym podejściem obu stron oraz z otwartą komunikacją, pozwalają wypracować konstruktywne i korzystne dla wszystkich interesariuszy rozwiązania” – czytamy wypowiedź Katarzyny Budnickiej-Filipiuk, Prezes Zarządu Mennicy Polskiej na stronie internetowej Mennicy.

Budnicka-Filipiuk dodała także, że przez lata Mennica Polska dążyła do stworzenia realnej możliwości uregulowania zobowiązań finansowych powstałych względem obligatariuszy detalicznych, zaciągniętych przez partnera w projekcie. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z tymi środkami, jednak Mennica Polska wierzy, że syndyk i sąd postarają się, by obligatariusze nie zostali pokrzywdzeni i odzyskali środki w pełnej wysokości.