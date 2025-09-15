Jawne ceny mieszkań w Warszawie. W których dzielnicach zapłacimy najwięcej?

Aby sprzedać budowane przez siebie mieszkania, deweloperzy przygotowali całe systemy rabatów, udogodnień i dodatkowych zachęt
W życie weszła Ustawa o jawności cen z 21 maja 2025 r., która zobowiązuje deweloperów do posiadania strony internetowej i pełnej jawności cen mieszkań i domów. Muszą oni publikować aktualne ceny wszystkich oferowanych nieruchomości na swojej stronie internetowej, w centralnym rejestrze państwowym oraz zapewnić szereg informacji w obrębie strony. Z zapisów ustawy wynika, że od czwartku, 11 września, obowiązek ten dotyczy wszystkich ofert.
Dzięki jawności można wyliczyć średnie ceny mieszkań w poszczególnych dzielnicach. Jak wynika z ofert wystawionych na portalu rynek-pierwotny.com, za nowe mieszkanie najwięcej zapłacimy w Śródmieściu, gdzie średnia cena za mkw. to 38227 zł. Na Woli metr kwadratowy kosztuje 29200 zł, a na Ochocie – 28532 zł. Wysokie ceny pojawiły się także na Żoliborzu, gdzie mkw. kosztuje średnio 27429 zł i na Mokotowie – 20593 zł. Praga-Północ (19248 zł) jest droższa od Pragi-Południe (18734 zł), a Wilanów (17 947 zł) znalazł się przed Ursynowem (17 644 zł), Bemowem (17571 zł) i Włochami (16747 zł).
Z danych portalu wynika, że najtańsze mieszkania można znaleźć w Rembertowie – średnia cena za mkw. to 12820 zł. Przykładowo w Parku Leśnym Rembertów (etap VII) ceny zaczynają się od 11 926 zł za mkw. Na podium wśród najtańszych znalazły się jeszcze: Wawer, gdzie średnia cena wynosi 13127 zł za mkw. i Białołęka – 13230 zł za mkw. W Wesołej za metr kwadratowy trzeba zapłacić już 15020 zł, na Targówku – 15138 zł, a w Ursusie – 15284 zł.
Deweloperzy na swoich stronach internetowych do ofert dodają różnego rodzaju promocje.
Przykładowo JW Construction proponuje wykończenie w cenie mieszkania lub sprzedaż na raty bez kredytu bankowego, z kolei w inwestycji Impuls Marywilska „na dzień dobry” klienci mają 10 proc. zniżki. Rabat na wejście proponuje też np. Dom Development przy zakupie mieszkania na osiedlu Przy Forcie. Także Profbud zapewnia, że jest otwarty na negocjacje i zachęca do rozmowy przy kawie.
Ponadto deweloperzy coraz częściej oferują darmowe miejsca postojowe lub garaże w cenie mieszkania, oferują także bezpłatne lub tańsze komórki lokatorskie, które dotychczas były kosztownym dodatkiem.
Częstą zachętą są także pakiety usług, na przykład konsultacje z architektem wnętrz w cenie mieszkania, co pozwala na indywidualne dopasowanie przestrzeni mieszkalnej. Wiele firm pokrywa także koszty formalności notarialnych, co obniża łączne koszty nabycia.
Coraz popularniejsze są również bezpłatne instalacje systemów smart home, które tworzą nowoczesne i komfortowe warunki mieszkalne. Deweloperzy oferują też kupony rabatowe do sklepów z wyposażeniem wnętrz oraz organizują dodatkowe atrakcje i miejsca wspólne, takie jak zielone dachy, place zabaw czy strefy rekreacyjne, a nawet... gniazdo sokoła na wieży.
Warto zauważyć, że jednak nie wszyscy deweloperzy pokazują ceny mieszkań. Na przykład ze strony inwestycji Browary Warszawskie możemy się dowiedzieć, że ceny zaczynają się od 23 950 zł za mkw., jednak po kliknięciu na poszczególne mieszkania ceny się nie pojawiają. Ci, którzy chcą je poznać, muszą zostawić swój adres e-mail i numer telefonu.
Analitycy twierdzą, że nie warto się spieszyć. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl sierpień był w tym roku drugim z rzędu miesiącem, w którym we wszystkich największych metropoliach w Polsce nie odnotowano wzrostu średniej ceny metra kwadratowego. W Warszawie wynosiła ona pod koniec sierpnia ok. 17,8 tys. Na drugim miejscu jest Trójmiasto (ok. 16,8 tys. zł), które nieznacznie wyprzedziło Kraków (ok. 16,7 tys. zł/m kw.). Czwarte miejsce wciąż zajmuje Wrocław (ok. 14,7 tys. zł/m kw.), a dalej są Poznań (ok. 13,6 tys. zł/m kw.), Łódź (11,5 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (ok. 11,4 tys. zł/m kw.).
Z kolei z danych portalu GetHome.pl wynika, że w sierpniu już nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także w Poznaniu i Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań sprzedawanych na rynku wtórnym była niższa niż przed rokiem.
- Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili. Wprawdzie w tym czasie oferta mieszkań na rynku wtórnym nieco się skurczyła, ale sprzedający wciąż wykazują się dużą elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, a nierzadko obniżają ceny już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.
W efekcie sierpień przyniósł stabilizację średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki w Warszawie (niespełna 17,8 tys. zł/m kw.), Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m kw.), Wrocławiu (14,2 tys. zł/m kw.) i Łodzi (9 tys. zł/m kw.). O 1 proc. średnia spadła w Trójmieście (ok. 16 tys. zł/m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m kw.). Wzrosła zaś w tym czasie – o 4 proc. - w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 9,1 tys. zł/m kw.).