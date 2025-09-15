18.6°C
1015.6 hPa
Życie Warszawy

Jawne ceny mieszkań w Warszawie. W których dzielnicach zapłacimy najwięcej?

Publikacja: 15.09.2025 11:25

Aby sprzedać budowane przez siebie mieszkania, deweloperzy przygotowali całe systemy rabatów, udogod

Aby sprzedać budowane przez siebie mieszkania, deweloperzy przygotowali całe systemy rabatów, udogodnień i dodatkowych zachęt

Foto: Adobe Stock

rbi
Choć deweloperzy od 11 września mają obowiązek pokazywać na stronach ceny mieszkań, nie wszyscy się z tego obowiązku wywiązują. Mamy natomiast wysyp różnego rodzaju rabatów i promocji zakupowych.

W życie weszła Ustawa o jawności cen z 21 maja 2025 r., która zobowiązuje deweloperów do posiadania strony internetowej i pełnej jawności cen mieszkań i domów. Muszą oni publikować aktualne ceny wszystkich oferowanych nieruchomości na swojej stronie internetowej, w centralnym rejestrze państwowym oraz zapewnić szereg informacji w obrębie strony. Z zapisów ustawy wynika, że od czwartku, 11 września, obowiązek ten dotyczy wszystkich ofert.

Ile kosztują mieszkania w poszczególnych dzielnicach Warszawy?

Dzięki jawności można wyliczyć średnie ceny mieszkań w poszczególnych dzielnicach. Jak wynika z ofert wystawionych na portalu rynek-pierwotny.com, za nowe mieszkanie najwięcej zapłacimy w Śródmieściu, gdzie średnia cena za mkw. to 38227 zł. Na Woli metr kwadratowy kosztuje 29200 zł, a na Ochocie – 28532 zł. Wysokie ceny pojawiły się także na Żoliborzu, gdzie mkw. kosztuje średnio 27429 zł i na Mokotowie – 20593 zł. Praga-Północ (19248 zł) jest droższa od Pragi-Południe (18734 zł), a Wilanów (17 947 zł) znalazł się przed Ursynowem (17 644 zł), Bemowem (17571 zł) i Włochami (16747 zł).

Polecane
Mieszkania w lipcu sprzedawały się dobrze
nieruchomości
Zmiany na rynku mieszkań w Warszawie. Co się stało z cenami w lipcu?

Z danych portalu wynika, że najtańsze mieszkania można znaleźć w Rembertowie – średnia cena za mkw. to 12820 zł. Przykładowo w Parku Leśnym Rembertów (etap VII) ceny zaczynają się od 11 926 zł za mkw. Na podium wśród najtańszych znalazły się jeszcze: Wawer, gdzie średnia cena wynosi 13127 zł za mkw. i Białołęka – 13230 zł za mkw. W Wesołej za metr kwadratowy trzeba zapłacić już 15020 zł, na Targówku – 15138 zł, a w Ursusie – 15284 zł.

Promocje i rabaty u deweloperów w Warszawie

Deweloperzy na swoich stronach internetowych do ofert dodają różnego rodzaju promocje.

Reklama
Reklama

Przykładowo JW Construction proponuje wykończenie w cenie mieszkania lub sprzedaż na raty bez kredytu bankowego, z kolei w inwestycji Impuls Marywilska „na dzień dobry” klienci mają 10 proc. zniżki. Rabat na wejście proponuje też np. Dom Development przy zakupie mieszkania na osiedlu Przy Forcie. Także Profbud zapewnia, że jest otwarty na negocjacje i zachęca do rozmowy przy kawie.

Ponadto deweloperzy coraz częściej oferują darmowe miejsca postojowe lub garaże w cenie mieszkania, oferują także bezpłatne lub tańsze komórki lokatorskie, które dotychczas były kosztownym dodatkiem.

Częstą zachętą są także pakiety usług, na przykład konsultacje z architektem wnętrz w cenie mieszkania, co pozwala na indywidualne dopasowanie przestrzeni mieszkalnej. Wiele firm pokrywa także koszty formalności notarialnych, co obniża łączne koszty nabycia.

Polecane
Warszawa może zdecydować się na odważny krok, który wstrząśnie rynkiem nieruchomości
inwestycje
Katowicki podatek dla deweloperów inspiracją dla Warszawy

Coraz popularniejsze są również bezpłatne instalacje systemów smart home, które tworzą nowoczesne i komfortowe warunki mieszkalne. Deweloperzy oferują też kupony rabatowe do sklepów z wyposażeniem wnętrz oraz organizują dodatkowe atrakcje i miejsca wspólne, takie jak zielone dachy, place zabaw czy strefy rekreacyjne, a nawet... gniazdo sokoła na wieży.

Warto zauważyć, że jednak nie wszyscy deweloperzy pokazują ceny mieszkań. Na przykład ze strony inwestycji Browary Warszawskie możemy się dowiedzieć, że ceny zaczynają się od 23 950 zł za mkw., jednak po kliknięciu na poszczególne mieszkania ceny się nie pojawiają. Ci, którzy chcą je poznać, muszą zostawić swój adres e-mail i numer telefonu.

Reklama
Reklama

Ceny mieszkań w Warszawie nie idą w górę

Analitycy twierdzą, że nie warto się spieszyć. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl sierpień był w tym roku drugim z rzędu miesiącem, w którym we wszystkich największych metropoliach w Polsce nie odnotowano wzrostu średniej ceny metra kwadratowego. W Warszawie wynosiła ona pod koniec sierpnia ok. 17,8 tys. Na drugim miejscu jest Trójmiasto (ok. 16,8 tys. zł), które nieznacznie wyprzedziło Kraków (ok. 16,7 tys. zł/m kw.). Czwarte miejsce wciąż zajmuje Wrocław (ok. 14,7 tys. zł/m kw.), a dalej są Poznań (ok. 13,6 tys. zł/m kw.), Łódź (11,5 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (ok. 11,4 tys. zł/m kw.).

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili.

Z kolei z danych portalu GetHome.pl wynika, że w sierpniu już nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także w Poznaniu i Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań sprzedawanych na rynku wtórnym była niższa niż przed rokiem.

- Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili. Wprawdzie w tym czasie oferta mieszkań na rynku wtórnym nieco się skurczyła, ale sprzedający wciąż wykazują się dużą elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, a nierzadko obniżają ceny już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W efekcie sierpień przyniósł stabilizację średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki w Warszawie (niespełna 17,8 tys. zł/m kw.), Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m kw.), Wrocławiu (14,2 tys. zł/m kw.) i Łodzi (9 tys. zł/m kw.). O 1 proc. średnia spadła w Trójmieście (ok. 16 tys. zł/m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m kw.). Wzrosła zaś w tym czasie – o 4 proc. - w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 9,1 tys. zł/m kw.).

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zatrzymani obcokrajowcy zostali umieszczeni w areszcie śledczym
bezpieczeństwo

Poszukiwani przez Interpol zatrzymani na Lotnisku Chopina

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim
rzeki warszawy

Potok Bielański wysycha i tonie w śmieciach. Apel mieszkańców o ratunek

Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka

Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

Samica Pelagia pozstaje w dobrej kondycji mimo swych 40 lat
zwierzę warszawskie

Zoo w Warszawie zaprasza na urodzinową imprezę Pelagii

Cykl Running Europe Tour rozpocznie 17. edycja Biegnij Warszawo
sport masowy

Running Europe Tour. Biegnij Warszawo łączy się z Maltą i Sycylią

Dla wielu mieszkańców butelka napełniona w osiedlowej studni stała się codziennym rytuałem
infrastruktura krytyczna

Ujęcia wody oligoceńskiej potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zdaniem radnego powinien przyjrzeć się wskazówkom Donalda
bezpieczeństwo

Burmistrz dzielnicy jak Trump? Apel o patrole na Pradze-Południe

Przy zbiórce automatycznej recyklomat zazwyczaj wyda bon, który będzie można zrealizować w kasie skl
poradnik „Życia Warszawy”

Wchodzisz z pustymi butelkami do sklepu i co dalej? Jak będzie działał system kaucyjny

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama