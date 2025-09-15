Jawne ceny mieszkań w Warszawie. W których dzielnicach zapłacimy najwięcej?

Przykładowo JW Construction proponuje wykończenie w cenie mieszkania lub sprzedaż na raty bez kredytu bankowego, z kolei w inwestycji Impuls Marywilska „na dzień dobry” klienci mają 10 proc. zniżki. Rabat na wejście proponuje też np. Dom Development przy zakupie mieszkania na osiedlu Przy Forcie. Także Profbud zapewnia, że jest otwarty na negocjacje i zachęca do rozmowy przy kawie.

Ponadto deweloperzy coraz częściej oferują darmowe miejsca postojowe lub garaże w cenie mieszkania, oferują także bezpłatne lub tańsze komórki lokatorskie, które dotychczas były kosztownym dodatkiem.

Częstą zachętą są także pakiety usług, na przykład konsultacje z architektem wnętrz w cenie mieszkania, co pozwala na indywidualne dopasowanie przestrzeni mieszkalnej. Wiele firm pokrywa także koszty formalności notarialnych, co obniża łączne koszty nabycia.

Coraz popularniejsze są również bezpłatne instalacje systemów smart home, które tworzą nowoczesne i komfortowe warunki mieszkalne. Deweloperzy oferują też kupony rabatowe do sklepów z wyposażeniem wnętrz oraz organizują dodatkowe atrakcje i miejsca wspólne, takie jak zielone dachy, place zabaw czy strefy rekreacyjne, a nawet... gniazdo sokoła na wieży.

Warto zauważyć, że jednak nie wszyscy deweloperzy pokazują ceny mieszkań. Na przykład ze strony inwestycji Browary Warszawskie możemy się dowiedzieć, że ceny zaczynają się od 23 950 zł za mkw., jednak po kliknięciu na poszczególne mieszkania ceny się nie pojawiają. Ci, którzy chcą je poznać, muszą zostawić swój adres e-mail i numer telefonu.

Reklama Reklama

Ceny mieszkań w Warszawie nie idą w górę

Analitycy twierdzą, że nie warto się spieszyć. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl sierpień był w tym roku drugim z rzędu miesiącem, w którym we wszystkich największych metropoliach w Polsce nie odnotowano wzrostu średniej ceny metra kwadratowego. W Warszawie wynosiła ona pod koniec sierpnia ok. 17,8 tys. Na drugim miejscu jest Trójmiasto (ok. 16,8 tys. zł), które nieznacznie wyprzedziło Kraków (ok. 16,7 tys. zł/m kw.). Czwarte miejsce wciąż zajmuje Wrocław (ok. 14,7 tys. zł/m kw.), a dalej są Poznań (ok. 13,6 tys. zł/m kw.), Łódź (11,5 tys. zł/m kw.) i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (ok. 11,4 tys. zł/m kw.).

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili.

Z kolei z danych portalu GetHome.pl wynika, że w sierpniu już nie tylko w Warszawie i Krakowie, ale także w Poznaniu i Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań sprzedawanych na rynku wtórnym była niższa niż przed rokiem.

- Wielu potencjalnych nabywców używanych mieszkań najpewniej doszło do wniosku, że nie ma powodu do pośpiechu i udało się w sierpniu na wakacje. Nic nie stracili. Wprawdzie w tym czasie oferta mieszkań na rynku wtórnym nieco się skurczyła, ale sprzedający wciąż wykazują się dużą elastycznością w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami, a nierzadko obniżają ceny już na etapie ofertowym – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W efekcie sierpień przyniósł stabilizację średniej ceny metra kwadratowego mieszkań z drugiej ręki w Warszawie (niespełna 17,8 tys. zł/m kw.), Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m kw.), Wrocławiu (14,2 tys. zł/m kw.) i Łodzi (9 tys. zł/m kw.). O 1 proc. średnia spadła w Trójmieście (ok. 16 tys. zł/m kw.) i Poznaniu (ok. 11,7 tys. zł/m kw.). Wzrosła zaś w tym czasie – o 4 proc. - w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 9,1 tys. zł/m kw.).