Warszawa pożegna Intraco. Wieżowiec do rozbiórki

Nowy Intraco w drodze

Mimo, że w 2016 roku właściciel PHN rozważał rezygnację z wyburzenia na rzecz remontu i budowy drugiego biurowca, ostatecznie zdecydował się na całkowitą rozbiórkę. Powodem jest niska efektywność energetyczna i kondygnacje, które uniemożliwiają zastosowanie nowoczesnych systemów technicznych.

Na miejscu obecnego budynku powstanie nowy wieżowiec o podobnej wysokości, niemal 110 metrów, choć z mniejszą liczbą pięter. Za projekt odpowiedzialna jest pracownia FSP Arcus, która zaprojektowała budynek w taki sposób, aby nawiązywał do dawnej bryły Intraco. Inwestycja ma dostarczyć ok. 26 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej do wynajęcia.

Nowy gamch Intraco będzie swoim kszatłem i rozmiarem nawiązywać do historycznego budynku Foto: mat. pras.

Prace przygotowawcze mają potrwać od 12 do 14 miesięcy, a wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w drodze przetargu. Zakończenie budowy nowego Intraco planowane jest na 2030 rok.