Życie Warszawy

Warszawa pożegna Intraco. Wieżowiec do rozbiórki

Publikacja: 11.09.2025 12:00

Mimo prób unawocześnienia Intraco nie przetrwa i zostanie zburzony

Foto: mat. pras.

M.B.
Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął formalną procedurę wyburzenia słynnego biurowca Intraco przy ul. Andersa w Warszawie. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę został złożony 5 września.

Złożenie wniosku oznacza początek końca jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli epoki PRL. Na jego miejscu ma powstać nowy, nowoczesny wieżowiec.

Symbol nowoczesności z lat 70.

Intraco, pierwotnie Intraco I, zbudowano w latach 1973–1975 przez szwedzką spółkę BPA Byggproduktion AB. Wieżowiec był przeznaczony na siedziby zagranicznych przedstawicielstw handlowych i w momencie otwarcia w 1975 roku, był symbolem nowoczesności oraz postępu technologicznego.

Intraco w latach 70. XX wieku był dla Warszawiaków powiewem nowoczesności. Obecność sklepu Pewex tyl

Foto: Andrzej Zborski

Zaprojektowany przez szwedzkiego architekta Petera Diebitscha, typowy dla późnego modernizmu biurowiec, w latach 1975-1978 był najwyższym biurowcem w stolicy.

Nowy Intraco w drodze

Mimo, że w 2016 roku właściciel PHN rozważał rezygnację z wyburzenia na rzecz remontu i budowy drugiego biurowca, ostatecznie zdecydował się na całkowitą rozbiórkę. Powodem jest niska efektywność energetyczna i kondygnacje, które uniemożliwiają zastosowanie nowoczesnych systemów technicznych.

Na miejscu obecnego budynku powstanie nowy wieżowiec o podobnej wysokości, niemal 110 metrów, choć z mniejszą liczbą pięter. Za projekt odpowiedzialna jest pracownia FSP Arcus, która zaprojektowała budynek w taki sposób, aby nawiązywał do dawnej bryły Intraco. Inwestycja ma dostarczyć ok. 26 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej do wynajęcia.

Nowy gamch Intraco będzie swoim kszatłem i rozmiarem nawiązywać do historycznego budynku

Foto: mat. pras.

Prace przygotowawcze mają potrwać od 12 do 14 miesięcy, a wybór wykonawcy zostanie przeprowadzony w drodze przetargu. Zakończenie budowy nowego Intraco planowane jest na 2030 rok.

Źródło: zyciewarszawy.pl

