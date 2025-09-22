Na Ursynowie już w najbliższą sobotę będzie można oddać krew
Według informacji przekazanych przez „Krewki Ursynów” każdego roku w Polsce przeprowadzanych jest około milion transfuzji. Życie wielu osób zależy od tego, czy krew jest dostępna. W związku z tym zbiórki krwi są ważną inicjatywną, która może uratować czyjeś zdrowie i życie. Przyjmuje się, że jedno oddanie krwi, które trwa kilkanaście minut, może uratować trzy osoby.
Zbiórkę krwi organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów
Zbiórka krwi odbędzie się w godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów przy alei Komisji Edukacji Narodowej 61. Podobne akcje odbędą się również 25 października i 29 listopada.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podkreśla, że aktualnie najbardziej potrzebna jest grupa krwi 0 Rh- oraz B Rh-.
Ponadto podczas zbiórki uczestnicy będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska.
Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” to grupa przeszło 70 krwiodawców, która działa od 2017 roku. Co miesiąc lub częściej przeprowadzane są wraz z ekipą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy zbiórki krwi, które traktowane są zarówno jako okazja do pomocy, lecz także spotkania z innymi krwiodawcami. Aby móc uratować czyjeś życie, wystarczy pojawić się na zbiórce, wypełnić formularz, przejść wywiad lekarski i oddać krew. Ponadto klub współpracuje z fundacją DKMS i w czasie zbiórek można jednocześnie zapisać się w bazie potencjalnych dawców szpiku.
Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kilogramów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie powinny one mieć wykonywanej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu i innych części ciała, a także przeprowadzanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych, takich jak na przykład gastroskopia czy laparoskopia. Oddać krew mogą osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były leczone krwią i krwiopochodnymi preparatami. Szczegółowe informacje można znaleźć między innymi na stronie RCKiK w Warszawie.