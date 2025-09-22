16.5°C
1015.1 hPa
Życie Warszawy

Oddaj krew na Ursynowie. Najbardziej potrzebna jest grupa krwi 0 Rh- oraz B Rh-

Publikacja: 22.09.2025 16:05

Na Ursynowie już w najbliższą sobotę będzie można oddać krew

Na Ursynowie już w najbliższą sobotę będzie można oddać krew

Foto: Adobe Stock

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
27 września, w sobotę, na Ursynowie odbędzie się zbiórka krwi. Organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Akcję wspiera Urząd Dzielnicy Ursynów.

Według informacji przekazanych przez „Krewki Ursynów” każdego roku w Polsce przeprowadzanych jest około milion transfuzji. Życie wielu osób zależy od tego, czy krew jest dostępna. W związku z tym zbiórki krwi są ważną inicjatywną, która może uratować czyjeś zdrowie i życie. Przyjmuje się, że jedno oddanie krwi, które trwa kilkanaście minut, może uratować trzy osoby.

Zbiórkę krwi organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy

Zbiórkę krwi organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów

Foto: Dzielnica Ursynów

Zbiórka krwi na Ursynowie. Godzina i miejsce

Zbiórka krwi odbędzie się w godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów przy alei Komisji Edukacji Narodowej 61. Podobne akcje odbędą się również 25 października i 29 listopada.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podkreśla, że aktualnie najbardziej potrzebna jest grupa krwi 0 Rh- oraz B Rh-.

Ponadto podczas zbiórki uczestnicy będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska.

Reklama
Reklama

„Krewki Ursynów”. Niemal 10 lat działalności

Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów” to grupa przeszło 70 krwiodawców, która działa od 2017 roku. Co miesiąc lub częściej przeprowadzane są wraz z ekipą Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warszawy zbiórki krwi, które traktowane są zarówno jako okazja do pomocy, lecz także spotkania z innymi krwiodawcami. Aby móc uratować czyjeś życie, wystarczy pojawić się na zbiórce, wypełnić formularz, przejść wywiad lekarski i oddać krew. Ponadto klub współpracuje z fundacją DKMS i w czasie zbiórek można jednocześnie zapisać się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Polecane
Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z pakietu nieodpłatnych szczepień, które finansuje stołeczny sam
profilaktyka
Nowe bezpłatne szczepienia. Warszawa walczy z sepsą, kleszczami i pneumokokami

Kto może oddać krew?

Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 lat, które ważą co najmniej 50 kilogramów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie powinny one mieć wykonywanej akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu i innych części ciała, a także przeprowadzanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych, takich jak na przykład gastroskopia czy laparoskopia. Oddać krew mogą osoby, które w ciągu ostatniego roku nie były leczone krwią i krwiopochodnymi preparatami. Szczegółowe informacje można znaleźć między innymi na stronie RCKiK w Warszawie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Celem wydarzenia jest kompleksowe wsparcie w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa o
piknik rodzinny

Darmowe badania, pierwsza pomoc i plecak ewakuacyjny na Woli

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z pakietu nieodpłatnych szczepień, które finansuje stołeczny sam
profilaktyka

Nowe bezpłatne szczepienia. Warszawa walczy z sepsą, kleszczami i pneumokokami

Europejski Tydzień Urologii to coroczna inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości na tem
dni otwarte

Europejski Tydzień Urologii. Stowarzyszenie „UroConti” zaprasza

20 września na Pradze-Północ odbędzie się piknik zdrowotny „Kochane Zdrowie”
piknik

„Zapobiegajmy chorobom cywilizacyjnym”: wydarzenie na Pradze-Północ w sobotę

Osobom korzystającym z pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Karolkowej 53A o
profilaktyka

Pilotaż na Woli. SMS przypomni o wizycie u psychologa

Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM ora
Zdrowie

Nowy szpital powstanie na Ochocie? WUM rozpoczął procedury

Jak podkreślają organizatorzy, „Menopauza bez tabu” to nie tylko edukacja, ale także wsparcie i inte
profilaktyka

Menopauza bez tabu. Nowy projekt edukacyjny na Woli

Badanie PSA zajmie około 10 minut - obejmuje wypełnienie dokumentów oraz pobranie próbki krwi
profilaktyka

Bezpłatne badania PSA na Mokotowskim Pożegnaniu Lata

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama