27 września, w sobotę, na Ursynowie odbędzie się zbiórka krwi. Organizatorem jest Klub Honorowych Dawców Krwi „Krewki Ursynów”. Akcję wspiera Urząd Dzielnicy Ursynów.



Według informacji przekazanych przez „Krewki Ursynów” każdego roku w Polsce przeprowadzanych jest około milion transfuzji. Życie wielu osób zależy od tego, czy krew jest dostępna. W związku z tym zbiórki krwi są ważną inicjatywną, która może uratować czyjeś zdrowie i życie. Przyjmuje się, że jedno oddanie krwi, które trwa kilkanaście minut, może uratować trzy osoby.

Zbiórka krwi na Ursynowie. Godzina i miejsce

Zbiórka krwi odbędzie się w godz. 9-14 w sali 136 Urzędu Dzielnicy Ursynów przy alei Komisji Edukacji Narodowej 61. Podobne akcje odbędą się również 25 października i 29 listopada.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie podkreśla, że aktualnie najbardziej potrzebna jest grupa krwi 0 Rh- oraz B Rh-.

Ponadto podczas zbiórki uczestnicy będą mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS Polska.