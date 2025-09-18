Nowe bezpłatne szczepienia. Warszawa walczy z sepsą, kleszczami i pneumokokami

Mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z pakietu nieodpłatnych szczepień, które finansuje stołeczny samorząd
W trosce o zdrowie warszawiaków miasto znacząco rozszerza ofertę programów profilaktycznych. W tym roku stolica uruchomiła nowe, bezpłatne programy szczepień, które mają chronić mieszkańców przed groźnymi chorobami. Jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, pakiety szczepień obejmują młodych, dorosłych oraz osoby starsze, a ich celem jest ochrona przed sepsą, kleszczowym zapaleniem mózgu i półpaścem.
Meningokoki, czyli dwoinki zapalenia opon mózgowych, to bakterie, które mogą wywołać inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), w tym sepsę oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenie następuje drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni, co sprawia, że jest szczególnie niebezpieczne w dużych skupiskach ludzi, takich jak szkoły, uczelnie czy internaty. Jak zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, właśnie z myślą o tej grupie miasto przygotowało nowy program profilaktyczny.
Program jest skierowany do nastolatków w wieku 11-19 lat oraz młodych dorosłych w wieku 20-25 lat, zamieszkujących Warszawę. W ramach miejskiej inicjatywy przysługuje im jedna dawka szczepionki, której rynkowy koszt wynosi około 220 zł. To najbardziej skuteczna forma ochrony, która może uchronić przed poważnymi powikłaniami. Pełna lista placówek, w tym miejskich przychodni, gdzie można wykonać szczepienie, jest dostępna na miejskiej stronie internetowej.
Współczesna medycyna pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie nowotworów, jednak pacjenci onkologiczni pozostają w grupie podwyższonego ryzyka zakażeń. Osłabiona odporność sprawia, że są oni ponad 20-krotnie bardziej narażeni na zakażenia pneumokokami niż reszta populacji. W przypadku nowotworów krwi ryzyko jest niemal 40 razy większe. Z tego powodu Warszawa zapewnia im bezpłatne szczepionki.
Program PneumoOnko jest przeznaczony dla dorosłych mieszkańców stolicy, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, a którzy nie rozpoczęli jeszcze leczenia radykalnego chemo- lub immunoterapią. W ramach programu stosowana jest jedna dawka 20-walentnej szczepionki skoniugowanej, która zapewnia wieloletnią ochronę. Szczepienie, którego rynkowy koszt wynosi ok. 290 zł, jest wykonywane w miejskich szpitalach i przychodniach, a także w Narodowym Instytucie Onkologii.
Łagodne zimy sprawiają, że kleszcze są aktywne niemal przez cały rok, zwiększając ryzyko chorób odkleszczowych, w tym groźnego kleszczowego zapalenia mózgu (KZM). Ta zakaźna choroba ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do poważnych, trwałych powikłań, a nawet zgonu. Na KZM nie ma skutecznego leku, co czyni szczepienie jedyną i najskuteczniejszą formą profilaktyki.
W odpowiedzi na to zagrożenie, miasto przeznaczyło 3 mln zł na program bezpłatnych szczepień przeciwko KZM dla mieszkańców w wieku 20-59 lat. Jak informuje wiceprezydent Renata Kaznowska, program obejmuje pełen schemat szczepienia, czyli trzy dawki, co zapewnia niemal 100-procentową ochronę przed zakażeniem. Pełna lista placówek uczestniczących w programie jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej.
Warszawa wciąż poszerza swoją ofertę profilaktyczną. Już wkrótce rozpocznie się kolejny program, tym razem skierowany do osób w wieku 55 lat i więcej, który będzie oferował bezpłatne szczepienia przeciwko półpaścowi. Te kompleksowe działania stanowią istotny element miejskiej polityki zdrowotnej, mającej na celu ochronę mieszkańców przed najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi.