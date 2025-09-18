Nowe bezpłatne szczepienia. Warszawa walczy z sepsą, kleszczami i pneumokokami

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia zdrowotne, stołeczny samorząd przeznacza ponad 12 mln zł na nowe programy bezpłatnych szczepień. Inicjatywy obejmują mieszkańców w różnym wieku, od młodzieży po seniorów i pacjentów z chorobami onkologicznymi.



W trosce o zdrowie warszawiaków miasto znacząco rozszerza ofertę programów profilaktycznych. W tym roku stolica uruchomiła nowe, bezpłatne programy szczepień, które mają chronić mieszkańców przed groźnymi chorobami. Jak podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski, pakiety szczepień obejmują młodych, dorosłych oraz osoby starsze, a ich celem jest ochrona przed sepsą, kleszczowym zapaleniem mózgu i półpaścem.

Reklama Reklama

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom dla młodzieży i młodych dorosłych

Meningokoki, czyli dwoinki zapalenia opon mózgowych, to bakterie, które mogą wywołać inwazyjną chorobę meningokokową (IChM), w tym sepsę oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenie następuje drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni, co sprawia, że jest szczególnie niebezpieczne w dużych skupiskach ludzi, takich jak szkoły, uczelnie czy internaty. Jak zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, właśnie z myślą o tej grupie miasto przygotowało nowy program profilaktyczny.

Program jest skierowany do nastolatków w wieku 11-19 lat oraz młodych dorosłych w wieku 20-25 lat, zamieszkujących Warszawę. W ramach miejskiej inicjatywy przysługuje im jedna dawka szczepionki, której rynkowy koszt wynosi około 220 zł. To najbardziej skuteczna forma ochrony, która może uchronić przed poważnymi powikłaniami. Pełna lista placówek, w tym miejskich przychodni, gdzie można wykonać szczepienie, jest dostępna na miejskiej stronie internetowej.

Program PneumoOnko – ochrona pacjentów onkologicznych

Współczesna medycyna pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie nowotworów, jednak pacjenci onkologiczni pozostają w grupie podwyższonego ryzyka zakażeń. Osłabiona odporność sprawia, że są oni ponad 20-krotnie bardziej narażeni na zakażenia pneumokokami niż reszta populacji. W przypadku nowotworów krwi ryzyko jest niemal 40 razy większe. Z tego powodu Warszawa zapewnia im bezpłatne szczepionki.