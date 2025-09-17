16.5°C
Życie Warszawy

Europejski Tydzień Urologii. Stowarzyszenie „UroConti” zaprasza

Publikacja: 17.09.2025 16:30

Europejski Tydzień Urologii to coroczna inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości na tem

Europejski Tydzień Urologii to coroczna inicjatywa, której celem jest zwiększanie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego

Foto: Adobe Stock

Z okazji Europejskiego Tygodnia Urologii, Stowarzyszenie „UroConti” po raz kolejny organizuje Dni Otwarte. Odbędą się one od 23 do 26 września w Centrum Medycznym MCC przy ul. Chmielnej 132/134.

Europejski Tydzień Urologii to coroczna inicjatywa Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, której celem jest zwiększanie świadomości na temat profilaktyki i leczenia chorób układu moczowo-płciowego.

Europejski Tydzień Urologii

Wydarzenie obejmuje działania edukacyjne, warsztaty oraz spotkania z ekspertami, a jego głównym przesłaniem jest promowanie wczesnej diagnostyki i skutecznego leczenia schorzeń takich jak nietrzymanie moczu, nowotwory urologiczne czy zespoły bólowe dna miednicy.

Dni Otwarte to przestrzeń do rozmowy, edukacji i wymiany doświadczeń. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez doświadczonych i wyspecjalizowanych w chorobach dna miednicy fizjoterapeutów i położne, zadać pytania na żywo oraz poznać działalność Stowarzyszenia „UroConti”. Spotkania odbywają się w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej otwartości i wzajemnemu wsparciu.

Dni Otwarte Stowarzyszenia „UroConti”

Dni Otwarte odbędą się od 23 do 26 września w Centrum Medycznym MCC przy ul. Chmielnej 132/134.

W programie Dni Otwartych znajdą się m.in.: wykłady prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów i położne, możliwość zadawania pytań ekspertom; spotkania z pacjentami działającymi od wielu lat w stowarzyszeniu, a także niespodzianki dla uczestników.

We wtorek, 23 września, w godz. 9-10 odbędzie się wykład dla mężczyzn oraz ich bliskich pod tytułem „O prostatektomii radykalnej dla mężczyzn i ich rodzin”. Wykład poprowadzi mgr Jan Danielewicz, fizjoterapeuta urologiczny.

Wydarzenie obejmuje działania edukacyjne, warsztaty oraz spotkania z ekspertami

Tego samego dnia na godz. 12 zaplanowano kolejny wykład dla mężczyzn i ich bliskich zatytułowany „Nietrzymanie moczu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej – możliwości fizjoterapii”. Prowadzącymi będą mgr Agnieszka Szczepocka oraz mgr Magdalena Floriańska, obie specjalizujące się jako fizjoterapeutki urologiczne.

W środę, 24 września, o godz. 13 przewidziano wykład dedykowany kobietom pod nazwą „UROKobieta”. Wykład poprowadzą mgr Anna Pyszniak, fizjoterapeutka uroginekologiczna, oraz mgr Agata Płońska, położna.

Z kolei o godz. 17.30 odbędzie się kolejny wykład dla kobiet o tej samej nazwie „UROKobieta”. Tym razem poprowadzą go mgr Martyna Baran, również fizjoterapeutka uroginekologiczna, oraz mgr Agata Płońska, położna.

W czwartek, 25 września, w godzinach od 17:00 do 18:00 przewidziany jest wykład dla kobiet i mężczyzn zatytułowany „Dno miednicy – jak o nie dbać w codziennym życiu? Profilaktyka dolegliwości urologicznych”. Wykład poprowadzi mgr Weronika Michalczyk, fizjoterapeutka dna miednicy.

Liczba miejsc jest ograniczona, informacje o zapisach dostępne są na stronie www.uroconti.pl.

