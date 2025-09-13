18.6°C
1020.7 hPa
Życie Warszawy

Nowy szpital powstanie na Ochocie? Uniwersytet medyczny rozpoczął procedury

Publikacja: 13.09.2025 17:00

Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM ora

Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM oraz niektóre inne jednostki z Kampusu Lindleya

Foto: Adobe Stock

rbi
Nowy szpital na Kampusie Banacha ma powstać na miejscu przestarzałego lądowiska helikopterów przy Centralnym Szpitalu Klinicznym.

Jak tłumaczą władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budowa nowoczesnego szpitala na Kampusie Banacha to podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej, zintegrowanie usług medycznych w jednym miejscu, uproszczenie transportu pacjentów wymagających wielospecjalistycznej pomocy lekarskiej między klinikami.

Nowy szpital na Kampusie Banacha

Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM oraz niektóre inne jednostki z Kampusu Lindleya. W nowym szpitalu powstanie również nowoczesne centrum przeszczepień organów, które połączy działania klinik transplantacyjnych funkcjonujących w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Dzięki temu poprawi się jakość opieki nad pacjentami, którzy przyjeżdżają do szpitali UCK WUM z całej Polski.

– Myślenie o przyszłości uczelni jest ważne nie tylko w odniesieniu do tego w jaki sposób, ale także w jakich budynkach będzie funkcjonować za 10, 20 czy 30 lat – mówi prof. Rafał Krenke, rektor WUM – Rozbudowa Kampusu Banacha, w tym stworzenie nowego budynku szpitalnego, na którą pozwoli zawnioskowana przez WUM zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, jest krokiem ku radykalnej poprawie dostępności i warunków świadczenia usług medycznych, a przede wszystkim komfortu pacjentów. Oznaczać będzie także poprawę jakości warunków kształcenia, bo studenci będą zdobywać wiedzę i doświadczenie kliniczne nie tylko pod okiem wybitnych ekspertów, ale także w nowoczesnej szpitalnej infrastrukturze.

Polecane
Szpital na Banacha dysponuje bazą 980 łóżek, a w samym 2024 roku przyjął 66 866 chorych
jubileusz
Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha skończył 50 lat. Co się tu działo przez pół wieku?
Reklama
Reklama

Najpierw uczelnia planowała inwestycję w Kampusie Lindleya. Liczne, znajdujące się tam jednostki WUM funkcjonują w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Po wielu staraniach uzyskano od rządu Rzeczpospolitej Polskiej finansowanie inwestycji i zlecono jej przygotowanie.

Jednak plan rewitalizacji Kampusu Lindleya i wzniesienia tam nowego szpitala napotkał trudności. Wyniknęły one z ochrony konserwatora zabytków, która dotyczy zarówno terenu, jak i istniejących budynków. Pomimo wielu działań, postęp prac oraz wykorzystanie przyznanych przez premiera środków były niezadowalające i stawiały pod znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji.

Dlatego, w porozumieniu z dyrekcją Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, przygotowano alternatywny plan, który przewiduje przeniesienie inwestycji na Kampus Banacha. Decyzja ta pozwala na uniknięcie ograniczeń związanych z ochroną zabytków i pozwala wejść inwestycji WUM na nową, szybką ścieżkę, aby w pełni wykorzystać przyznane środki finansowe.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu Banacha

Jednak aby tak się stało, niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Uczelnia złożyła wniosek w tej sprawie. Teren, którego dotyczą zawnioskowane zmiany – Kampus Banacha, położony jest pomiędzy ulicami: Banacha, Pawińskiego, Księcia Trojdena i Żwirki oraz Wigury.

Władze uczelni podkreślają, że przez kampus codziennie przewijają się tysiące ludzi. Dlatego ważne jest, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał i stworzyć miejsce sprzyjającą nauce i pracy. A także zdrowiu, bo w szpitalach uniwersyteckich, z których dwa położone są właśnie na Kampusie Banacha i tworzą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Banacha oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury), rocznie udziela się ok. 500 tys. porad medycznych oraz hospitalizowanych jest ok. 150 tys. pacjentów.

Polecane
Danił – osiemnastoletni pacjent – zapewnia, że czuje się już bardzo dobrze
terapia
„Nie było powikłania, którego pacjent by nie przerobił”. Przeszczep wątroby na WUM
Reklama
Reklama

„Dla wielu z nich Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM jest ostatnią nadzieją. Liczne ośrodki mieszczące się w UCK posiadają najwyższy stopień referencyjności. To do nich trafiają najtrudniejsze przypadki z całego kraju, to tutaj leczeni są pacjenci, dla których gdzie indziej nie ma już ratunku” – podkreśla uczelnia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jak podkreślają organizatorzy, „Menopauza bez tabu” to nie tylko edukacja, ale także wsparcie i inte
profilaktyka

Menopauza bez tabu. Nowy projekt edukacyjny na Woli

Badanie PSA zajmie około 10 minut - obejmuje wypełnienie dokumentów oraz pobranie próbki krwi
profilaktyka

Bezpłatne badania PSA na Mokotowskim Pożegnaniu Lata

Nowy plan ma wprowadzić regulacje pozwalające na budowę nowoczesnego budynku szpitalnego oraz rozbud
planowanie

Jak rozbudować szpital i uniwersytet przy Banacha?

Krwiodawcy otrzymają bezpłatne wejściówki na koncert Korteza
akcja

W Śródmieściu zbiórka krwi, w podziękowaniu koncert Korteza

Karetki marki Renault Master z 2017 roku są przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i j
park samochodowy

Wycofane ambulanse trafiły do WOPR i OSP w Kampinosie

Pacjentki często zmuszane są do domyślania się, co faktycznie znajduje się na talerzu
położnictwo

Jak warszawskie szpitale traktują dietę przyszłych mam?

Można zaszczepić się w aż 150 punktach szczepień na terenie całej Warszawy
profilaktyka

Bezpłatne szczepienia przeciw meningokokom dla młodzieży

Poradnia od niemal 20 lat funkcjonuje w budynku dzielonym z Centrum Kształcenia Ustawicznego
zdrowie psychiczne

Poradnia psychologiczna na Kamionku do remontu. Miasto odpowiada radnym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama