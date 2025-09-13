Nowy szpital powstanie na Ochocie? Uniwersytet medyczny rozpoczął procedury

Najpierw uczelnia planowała inwestycję w Kampusie Lindleya. Liczne, znajdujące się tam jednostki WUM funkcjonują w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Po wielu staraniach uzyskano od rządu Rzeczpospolitej Polskiej finansowanie inwestycji i zlecono jej przygotowanie.

Jednak plan rewitalizacji Kampusu Lindleya i wzniesienia tam nowego szpitala napotkał trudności. Wyniknęły one z ochrony konserwatora zabytków, która dotyczy zarówno terenu, jak i istniejących budynków. Pomimo wielu działań, postęp prac oraz wykorzystanie przyznanych przez premiera środków były niezadowalające i stawiały pod znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji.

Dlatego, w porozumieniu z dyrekcją Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, przygotowano alternatywny plan, który przewiduje przeniesienie inwestycji na Kampus Banacha. Decyzja ta pozwala na uniknięcie ograniczeń związanych z ochroną zabytków i pozwala wejść inwestycji WUM na nową, szybką ścieżkę, aby w pełni wykorzystać przyznane środki finansowe.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Kampusu Banacha

Jednak aby tak się stało, niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Uczelnia złożyła wniosek w tej sprawie. Teren, którego dotyczą zawnioskowane zmiany – Kampus Banacha, położony jest pomiędzy ulicami: Banacha, Pawińskiego, Księcia Trojdena i Żwirki oraz Wigury.

Władze uczelni podkreślają, że przez kampus codziennie przewijają się tysiące ludzi. Dlatego ważne jest, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał i stworzyć miejsce sprzyjającą nauce i pracy. A także zdrowiu, bo w szpitalach uniwersyteckich, z których dwa położone są właśnie na Kampusie Banacha i tworzą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Banacha oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury), rocznie udziela się ok. 500 tys. porad medycznych oraz hospitalizowanych jest ok. 150 tys. pacjentów.

„Dla wielu z nich Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM jest ostatnią nadzieją. Liczne ośrodki mieszczące się w UCK posiadają najwyższy stopień referencyjności. To do nich trafiają najtrudniejsze przypadki z całego kraju, to tutaj leczeni są pacjenci, dla których gdzie indziej nie ma już ratunku” – podkreśla uczelnia.