Nowy szpital powstanie na Ochocie? Uniwersytet medyczny rozpoczął procedury

Jak tłumaczą władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, budowa nowoczesnego szpitala na Kampusie Banacha to podniesienie jakości i dostępności opieki zdrowotnej, zintegrowanie usług medycznych w jednym miejscu, uproszczenie transportu pacjentów wymagających wielospecjalistycznej pomocy lekarskiej między klinikami.
Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM oraz niektóre inne jednostki z Kampusu Lindleya. W nowym szpitalu powstanie również nowoczesne centrum przeszczepień organów, które połączy działania klinik transplantacyjnych funkcjonujących w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Dzięki temu poprawi się jakość opieki nad pacjentami, którzy przyjeżdżają do szpitali UCK WUM z całej Polski.
– Myślenie o przyszłości uczelni jest ważne nie tylko w odniesieniu do tego w jaki sposób, ale także w jakich budynkach będzie funkcjonować za 10, 20 czy 30 lat – mówi prof. Rafał Krenke, rektor WUM – Rozbudowa Kampusu Banacha, w tym stworzenie nowego budynku szpitalnego, na którą pozwoli zawnioskowana przez WUM zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, jest krokiem ku radykalnej poprawie dostępności i warunków świadczenia usług medycznych, a przede wszystkim komfortu pacjentów. Oznaczać będzie także poprawę jakości warunków kształcenia, bo studenci będą zdobywać wiedzę i doświadczenie kliniczne nie tylko pod okiem wybitnych ekspertów, ale także w nowoczesnej szpitalnej infrastrukturze.
Najpierw uczelnia planowała inwestycję w Kampusie Lindleya. Liczne, znajdujące się tam jednostki WUM funkcjonują w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Po wielu staraniach uzyskano od rządu Rzeczpospolitej Polskiej finansowanie inwestycji i zlecono jej przygotowanie.
Jednak plan rewitalizacji Kampusu Lindleya i wzniesienia tam nowego szpitala napotkał trudności. Wyniknęły one z ochrony konserwatora zabytków, która dotyczy zarówno terenu, jak i istniejących budynków. Pomimo wielu działań, postęp prac oraz wykorzystanie przyznanych przez premiera środków były niezadowalające i stawiały pod znakiem zapytania możliwość realizacji inwestycji.
Dlatego, w porozumieniu z dyrekcją Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, przygotowano alternatywny plan, który przewiduje przeniesienie inwestycji na Kampus Banacha. Decyzja ta pozwala na uniknięcie ograniczeń związanych z ochroną zabytków i pozwala wejść inwestycji WUM na nową, szybką ścieżkę, aby w pełni wykorzystać przyznane środki finansowe.
Jednak aby tak się stało, niezbędna jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Uczelnia złożyła wniosek w tej sprawie. Teren, którego dotyczą zawnioskowane zmiany – Kampus Banacha, położony jest pomiędzy ulicami: Banacha, Pawińskiego, Księcia Trojdena i Żwirki oraz Wigury.
Władze uczelni podkreślają, że przez kampus codziennie przewijają się tysiące ludzi. Dlatego ważne jest, aby optymalnie wykorzystać jego potencjał i stworzyć miejsce sprzyjającą nauce i pracy. A także zdrowiu, bo w szpitalach uniwersyteckich, z których dwa położone są właśnie na Kampusie Banacha i tworzą Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM (Centralny Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Banacha oraz Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury), rocznie udziela się ok. 500 tys. porad medycznych oraz hospitalizowanych jest ok. 150 tys. pacjentów.
„Dla wielu z nich Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM jest ostatnią nadzieją. Liczne ośrodki mieszczące się w UCK posiadają najwyższy stopień referencyjności. To do nich trafiają najtrudniejsze przypadki z całego kraju, to tutaj leczeni są pacjenci, dla których gdzie indziej nie ma już ratunku” – podkreśla uczelnia.