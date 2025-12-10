Sto przeszczepów szpiku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Przeszczepy w klinice są wykonywane od 2017 roku
Klinika jest częścią Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego i łączy tradycję z nowoczesnymi metodami leczenia. Wśród jej unikalnych osiągnięć jest działalność poradni skaz krwotocznych dla dzieci – jedynej takiej w Polsce, a także jedna z niewielu hematologicznych i onkologicznych poradni pediatrycznych na Mazowszu.
Prof. Paweł Łaguna, kierownik kliniki przypomina, że historia tej instytucji rozpoczęła się w dwóch szpitalach: „Działdowska” i „Litewska”.
- Te dwa tory historii łączą się w 2002 roku i wtedy powstaje Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a jej kierownikiem zostaje prof. Michał Matysiak – wspomina prof. Łaguna. – W 2015 r. następuje przejście kliniki z „Litewskiej” do obecnego budynku w DSK Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Obecnie jesteśmy jedyną kliniką hematologii dziecięcej na Mazowszu. Jako jedyni w Polsce mamy poradnię skaz krwotocznych dla dzieci. U nas znajduje się jedna z dwóch poradni hematologicznych dla dzieci na Mazowszu i jedna z trzech poradni onkologicznych dla dzieci w naszym województwie.
Przeszczepy, wykonywane od 2017 roku, obejmują głównie przeszczepy autologiczne oraz przeszczepy allogeniczne, w których znaczącą rolę odgrywają dawcy rodzinni.
Kierująca oddziałem transplantacyjnym prof. Iwona Malinowska podkreśla, jak ważne jest osobiste zaangażowanie zespołu i relacje z pacjentami.
– Oddział został otwarty w 2017 roku. Od tamtej pory wykonaliśmy już ponad 100 zabiegów. Większość autologicznych, 35 allogenicznych. Całkiem pokaźną grupę stanowią u nas dawcy rodzinni – mówi prof. Iwona Malinowska.
Klinika współpracuje ściśle z Kliniką Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, gdzie odbywa się pobranie szpiku od dorosłych dawców spokrewnionych. Taka kooperacja pozwala na kompleksową opiekę i zwiększa szanse sukcesu w leczeniu dzieci.