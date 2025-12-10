Sto przeszczepów szpiku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego wykonała setny przeszczep szpiku u dziecka w osiem lat od uruchomienia oddziału transplantacyjnego.



Klinika jest częścią Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego i łączy tradycję z nowoczesnymi metodami leczenia. Wśród jej unikalnych osiągnięć jest działalność poradni skaz krwotocznych dla dzieci – jedynej takiej w Polsce, a także jedna z niewielu hematologicznych i onkologicznych poradni pediatrycznych na Mazowszu.

Historia Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii

Prof. Paweł Łaguna, kierownik kliniki przypomina, że historia tej instytucji rozpoczęła się w dwóch szpitalach: „Działdowska” i „Litewska”.

- Te dwa tory historii łączą się w 2002 roku i wtedy powstaje Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a jej kierownikiem zostaje prof. Michał Matysiak – wspomina prof. Łaguna. – W 2015 r. następuje przejście kliniki z „Litewskiej” do obecnego budynku w DSK Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Obecnie jesteśmy jedyną kliniką hematologii dziecięcej na Mazowszu. Jako jedyni w Polsce mamy poradnię skaz krwotocznych dla dzieci. U nas znajduje się jedna z dwóch poradni hematologicznych dla dzieci na Mazowszu i jedna z trzech poradni onkologicznych dla dzieci w naszym województwie.

Dawcy rodzinni dużą grupą wśród dawców szpiku

Przeszczepy, wykonywane od 2017 roku, obejmują głównie przeszczepy autologiczne oraz przeszczepy allogeniczne, w których znaczącą rolę odgrywają dawcy rodzinni.