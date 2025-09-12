Menopauza bez tabu. Nowy projekt edukacyjny na Woli

Pierwsze wykłady poprowadzi dr n. med. Katarzyna Skórzewska, ginekolożka i endokrynolożka. 13 września o godz. 12 uczestniczki poznają fazy życia kobiety według modelu SWAN+10 oraz dowiedzą się, czym jest menopauza i perimenopauza. Prowadząca wyjaśni, dlaczego menopauza występuje i jakie zmiany hormonalne zachodzą w organizmie, wpływając na cykl miesiączkowy kobiety.

Tego samego dnia o godz. 14 dr Skórzewska omówi objawy zbliżającej się menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, kołatanie serca, zawroty głowy czy mgła mózgowa, wskazując różnorodność symptomów, ich nasilenie i sposoby radzenia sobie z nimi.

22 października o godz. 18 poruszone zostaną następstwa zdrowotne spadku poziomu estrogenów, zmiany w organizmie i ich wpływ na jakość życia. Uczestniczki dowiedzą się o profilaktyce i metodach łagodzenia skutków braku hormonów. 26 listopada w godz. 18-20 odbędzie się wykład poświęcony terapiom okołomenopauzalnym, ze szczególnym uwzględnieniem Hormonalnej Terapii Menopauzalnej (HTM) oraz leczeniu osteoporozy. Prelegantka przedstawi wskazania, przeciwwskazania, rodzaje terapii systemowej i lokalnej oraz mniej znane metody, jak stosowanie testosteronu.

Zakończenie cyklu wykładów zaplanowano na 3 grudnia. O godz. 18 poruszony zostanie temat życia po menopauzie, przygotowań do świąt i noworocznych postanowień poprawiających samopoczucie oraz seksualności kobiet w okresie transformacji menopauzalnej.

Zajęcia położnych Barbary Mazurkiewicz i Anny Knecht odbędą się 23 września oraz 1 i 16 października w godz. 18-20. W ramach wykładu „Położna jako przewodniczka w transformacji menopauzalnej” omówione zostaną objawy okresu okołomenopauzalnego, sposoby radzenia sobie z nimi, konieczne badania medyczne oraz społeczne aspekty menopauzy.

Warsztaty w ramach akcji „Wolę wiedzieć. Menopauza bez tabu”

Równolegle w tych dniach w godz. 20-21 zaplanowano warsztat praktyczny „Widziałam, zrobiłam, umiem”, który prowadzi fizjoterapeutka uroginekologiczna Anna Jakóbik. Uczestniczki nauczą się samobadania piersi i przygotowania do rozmazu cytologicznego, a także profilaktyki nietrzymania moczu.

8 i 22 listopada w godz. 10-11 odbędzie się warsztat „ABC kobiecego zdrowia intymnego”, który skupia się na anatomii dna miednicy, problemach związanych z okresem okołomenopauzalnym oraz wprowadza podstawy profilaktyki tych dolegliwości wraz z ćwiczeniami świadomościowymi.

W godz. 11-12 tego samego dnia prowadzone będą zajęcia dotyczące fizjoterapii uroginekologicznej, pokazujące sposoby leczenia zachowawczego najczęstszych problemów tego okresu oraz praktyczne ćwiczenia oddechowe i autoterapię powłok brzusznych.

Po południu, w godz. 12-13, Alicja Nowicka poprowadzi zajęcia poświęcone seksualności kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Poruszane będą wyzwania takie jak suchość pochwy czy spadek libido, a część praktyczna będzie zawierać ćwiczenia pobudzające obszar miednicy i mobilność bioder.

W najbliższym czasie zostaną podane również terminy warsztatów jogi twarzy i automasażu, treningu wzmacniającego mięśnie miednicy łączącego elementy jogi i pilatesu, świadomej relaksacji oraz specjalnego treningu dla kobiet w okresie menopauzy i premenopauzy, które będą łączyć różne techniki ruchowe i relaksacyjne dostosowane do potrzeb hormonalnych.

Wszystkie zajęcia odbywają się w Pracowni Efekt Domina przy ul. Ogrodowej 3. Projekt „Wolę wiedzieć. Jak podkreślają organizatorzy, „Menopauza bez tabu” to nie tylko edukacja, ale także wsparcie i integracja kobiet przechodzących przez ten etap życia. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisu za pośrednictwem strony internetowej www.menopauzabeztabu.org.pl/wolewiedziec.