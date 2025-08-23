Ta choroba często prowadzi do śmierci lub kalectwa. Ruszają bezpłatne szczepienia dla warszawskiej młodzieży

Można zaszczepić się w aż 150 punktach szczepień na terenie całej Warszawy
Rusza program bezpłatnych szczepień, w całości finansowany z budżetu miasta. Ma on chronić młodych mieszkańców Warszawy przed Inwazyjną Chorobą Meningokokową (IChM) – groźną infekcją, która często kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Zgodnie z komunikatem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, program rusza w 2025 roku, a w kolejnych latach będzie kontynuowany.
Program skierowany jest do dwóch grup wiekowych. Pierwsza to nastolatkowie w wieku 11-19 lat, którzy są mieszkańcami Warszawy. Druga grupa to młodzi dorośli w wieku 20-25 lat, należący do grup ryzyka. Szczepienia będą realizowane w 150 punktach na terenie całej stolicy, zarządzanych przez 42 placówki medyczne.
Program jest w całości finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Na 2025 rok przewidziano pulę około 3,5 tysiąca szczepień. Z kolei na lata 2026 i 2027 zaplanowano zwiększenie tej liczby do ponad 6,5 tysiąca szczepień rocznie. Zapewnia to stabilne i długoterminowe wsparcie dla ochrony zdrowia publicznego.
IChM jest poważnym zakażeniem bakteryjnym, którego najgroźniejsze postacie to posocznica (sepsa) oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Choroba postępuje bardzo szybko, a jej wczesne objawy są często niespecyficzne i przypominają zwykłą infekcję, co utrudnia szybką diagnozę.
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych osób chorych lub bezobjawowych nosicieli. Skutki IChM mogą być tragiczne: od uszkodzeń neurologicznych i utraty słuchu, po amputację kończyn, blizny skórne, czy dysfunkcje nerek i serca.
Najlepszą metodą zapobiegania zakażeniu są właśnie szczepienia.