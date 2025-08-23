Ta choroba często prowadzi do śmierci lub kalectwa. Ruszają bezpłatne szczepienia dla warszawskiej młodzieży

Władze Warszawy ogłosiły start programu bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom, które mogą prowadzić do sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Akcja jest skierowana do nastolatków w wieku 11-19 lat oraz młodych dorosłych z grupy ryzyka.



Rusza program bezpłatnych szczepień, w całości finansowany z budżetu miasta. Ma on chronić młodych mieszkańców Warszawy przed Inwazyjną Chorobą Meningokokową (IChM) – groźną infekcją, która często kończy się śmiercią lub trwałym kalectwem. Zgodnie z komunikatem wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, program rusza w 2025 roku, a w kolejnych latach będzie kontynuowany.

Kto może skorzystać ze szczepień?

Program skierowany jest do dwóch grup wiekowych. Pierwsza to nastolatkowie w wieku 11-19 lat, którzy są mieszkańcami Warszawy. Druga grupa to młodzi dorośli w wieku 20-25 lat, należący do grup ryzyka. Szczepienia będą realizowane w 150 punktach na terenie całej stolicy, zarządzanych przez 42 placówki medyczne.

Liczba szczepień i finansowanie

Program jest w całości finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Na 2025 rok przewidziano pulę około 3,5 tysiąca szczepień. Z kolei na lata 2026 i 2027 zaplanowano zwiększenie tej liczby do ponad 6,5 tysiąca szczepień rocznie. Zapewnia to stabilne i długoterminowe wsparcie dla ochrony zdrowia publicznego.