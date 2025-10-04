Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu i narkotyków? Mieszkańcy Warszawy mają głos

Mieszkańcy Warszawy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat nowego projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który będzie obowiązywał w stolicy w latach 2026-2029. Ruszyły konsultacje społeczne w tej sprawie.



Obecny program na lata 2022-2025 właśnie się kończy, dlatego urzędnicy przygotowali jego aktualizację, uwzględniającą także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, takim jak uzależnienie od gier komputerowych, internetu czy zakupów. Program skupia się przede wszystkim na zapobieganiu nadużywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz na wspieraniu osób oraz rodzin, które zmagają się z tymi problemami.

Reklama Reklama

Uwagi do programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych grup mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, tak aby program jak najlepiej odpowiadał na lokalne potrzeby. Szczególnie ważne jest, by działania profilaktyczne skutecznie wspierały osoby i rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz promowały zdrowy i aktywny styl życia.

Po zakończeniu konsultacji wszystkie zgłoszone opinie zostaną uwzględnione w finalnej wersji Programu, który następnie zostanie poddany głosowaniu przez Radę Warszawy.

Mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać swoje uwagi na temat projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029 podczas spotkania w urzędzie miasta 20 października w godz. 16:30-18:30, telefonicznie pod numerem 22 443 14 60 w wyznaczonych dniach i godzinach, a także online. Organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w konsultacjach poprzez spotkanie na platformie Teams 22 października oraz zgłaszać uwagi drogą internetową.