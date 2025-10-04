Jak przeciwdziałać uzależnieniom od alkoholu i narkotyków? Mieszkańcy Warszawy mają głos

Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, takich jak hazard, a także ograniczanie wpływu tych uzależnień na funkcjonowanie rodzin oraz zapobieganie przemocy domowej.
Obecny program na lata 2022-2025 właśnie się kończy, dlatego urzędnicy przygotowali jego aktualizację, uwzględniającą także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, takim jak uzależnienie od gier komputerowych, internetu czy zakupów. Program skupia się przede wszystkim na zapobieganiu nadużywaniu alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz na wspieraniu osób oraz rodzin, które zmagają się z tymi problemami.
Celem konsultacji jest zebranie opinii różnych grup mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, tak aby program jak najlepiej odpowiadał na lokalne potrzeby. Szczególnie ważne jest, by działania profilaktyczne skutecznie wspierały osoby i rodziny w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz promowały zdrowy i aktywny styl życia.
Po zakończeniu konsultacji wszystkie zgłoszone opinie zostaną uwzględnione w finalnej wersji Programu, który następnie zostanie poddany głosowaniu przez Radę Warszawy.
Mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać swoje uwagi na temat projektu Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2026-2029 podczas spotkania w urzędzie miasta 20 października w godz. 16:30-18:30, telefonicznie pod numerem 22 443 14 60 w wyznaczonych dniach i godzinach, a także online. Organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w konsultacjach poprzez spotkanie na platformie Teams 22 października oraz zgłaszać uwagi drogą internetową.
Jak przekonują urzędnicy, włączenie się w konsultacje to doskonała okazja, by mieć realny wpływ na kształt działań profilaktycznych w najbliższych latach i przyczynić się do poprawy jakości życia w Warszawie.
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2026 – 2029 to jeden z programów operacyjnych Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030.
Celem programu jest profilaktyka zachowań ryzykownych, uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, takich jak hazard, a także ograniczanie wpływu tych uzależnień na funkcjonowanie rodzin oraz zapobieganie przemocy domowej. Dodatkowo, program ma na celu wzmocnienie specjalistycznej pomocy i wsparcia dla osób z uzależnieniami i ich bliskich, a także ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z tych problemów. Program zakłada też podnoszenie kompetencji realizatorów i profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom.
Program składa się z diagnozy opisującej problemy związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także problemy wynikające z uzależnień behawioralnych. Zawiera również charakterystykę miejskich obszarów szczególnie dotkniętych problemami społecznymi (obszary kumulacji problemów).
W programie opisano zasoby miasta w zakresie pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Opisana została też koncepcja Lokalnego Systemu Wsparcia.
Ważną częścią programu są zadania i kompetencje Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy i Dzielnicowych Zespołów. Dzielnice na podstawie programu opracowują harmonogramy działań lokalnych uwzględniające specyfikę dzielnic, dlatego znalazły się w nim wymagania wobec tych dokumentów.
Zamieszczone mapy kumulacji problemów społecznych dla każdej dzielnicy Warszawy mają służyć do planowania działań na obszarach, które wymagają szczególnego wsparcia. W dokumencie umieszczono również standardy realizacji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu tego programu.