„Dzień z Chorobą Alzheimera” na Woli

„Dzień z Chorobą Alzheimera” odbędzie się 18 października w w godz. 11-15:30 Wolskiej Mozaice przy ul. Wolskiej 46/48. Spotkanie będzie bezpłatne i dedykowane osobom opiekującym się bliskimi dotkniętymi chorobą Alzheimera.



Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące choroby, takie jak: jak rozpoznać pierwsze objawy, jak reagować na zmieniające się zachowania osoby chorej, dlaczego stosowanie leków może wywoływać nieoczekiwane reakcje oraz jak bezpiecznie je stosować. Poruszone zostaną również kwestie diagnozowania i leczenia choroby oraz rozpoznawania symptomów innych schorzeń u osób starszych.

„Dzień z Chorobą Alzheimera” – wykłady ekspertów

Program wydarzenia przewiduje wykłady ekspertów. W godz. 11-13 będzie można posłuchać prof. Tadeusza Parnowskiego, psychogeriatry, który omówi przyczyny, objawy, metody leczenia oraz codzienne życie z osobą chorą na Alzheimera. Następnie, w godzinach 13:30–15:30, dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska, geriatra, przedstawi najważniejsze aspekty dotyczące zdrowia i stosowania leków u seniorów, w tym u osób z demencją.

Dodatkowo uczestnicy będą mogli zapisać się na indywidualne konsultacje z psychogerontologiem, wziąć udział w warsztatach redukcji stresu, skorzystać z porad prawnych oraz porad pielęgniarskich dotyczących opieki domowej. Wydarzenie będzie także okazją do wymiany doświadczeń z innymi opiekunami i nawiązania wsparcia społecznego.

Zapisy na „Dzień z Chorobą Alzheimera”

Zapisy na wydarzenie są obowiązkowe, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie pod numer 792 890 820 lub mailowo na adres [email protected]. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Facebook wydarzenia „Dzień z Chorobą Alzheimera”.