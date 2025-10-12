11.1°C
Życie Warszawy

„Dzień z Chorobą Alzheimera” na Woli

Publikacja: 12.10.2025 15:45

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące choroby alzheimera

Foto: Adobe Stock

„Dzień z Chorobą Alzheimera” odbędzie się 18 października w w godz. 11-15:30 Wolskiej Mozaice przy ul. Wolskiej 46/48. Spotkanie będzie bezpłatne i dedykowane osobom opiekującym się bliskimi dotkniętymi chorobą Alzheimera.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na ważne pytania dotyczące choroby, takie jak: jak rozpoznać pierwsze objawy, jak reagować na zmieniające się zachowania osoby chorej, dlaczego stosowanie leków może wywoływać nieoczekiwane reakcje oraz jak bezpiecznie je stosować. Poruszone zostaną również kwestie diagnozowania i leczenia choroby oraz rozpoznawania symptomów innych schorzeń u osób starszych.

„Dzień z Chorobą Alzheimera” – wykłady ekspertów

Program wydarzenia przewiduje wykłady ekspertów. W godz. 11-13 będzie można posłuchać prof. Tadeusza Parnowskiego, psychogeriatry, który omówi przyczyny, objawy, metody leczenia oraz codzienne życie z osobą chorą na Alzheimera. Następnie, w godzinach 13:30–15:30, dr n. med. Małgorzata Kupisz-Urbańska, geriatra, przedstawi najważniejsze aspekty dotyczące zdrowia i stosowania leków u seniorów, w tym u osób z demencją.

